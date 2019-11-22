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 Економіка
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Все про:металургія (152) звільнення (727)

 Металургійні гіганти світу скорочують виробництво сталі і масово звільняють людей

Металургійні гіганти світу суттєво скорочують обсяги виробництва і масово звільняють співробітників через різке падіння попиту на металургійну продукцію.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Якщо подивитися на світову карту виробників гірничо-металургійного комплексу, то "Арселор Міттал", наприклад, закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці і звільняє близько двох тисяч людей. Американська "US Still" теж 1800 осіб скорочує. "Тісен Круп", німецький найбільший концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч людей. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч осіб. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компанії намагається, щоб світова криза мінімально торкнулося людей", - зазначив Біленький.

Також він сказав, що за останні два роки зарплати у галузі зросли більш ніж на третину. На сьогодні середня зарплата близько 19 тисяч гривень. Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже вповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя

З огляду на складну ситуацію на світових ринках він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі. Аби не призвести до зупинки виробництва і згортанню усіх програм з модернізації підприємств.

"Ми дуже часто стикаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній Раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроєктів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. Переважно, складається враження, що влада бажає якомога більше зібрати якихось віртуальних платежів до бюджету, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо підприємства зупиняться. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", - наголосив Сергій Біленький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161234
 
 
 Топ коментарі
 
бзе делает херовую ситуацию еще херовей
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из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию..

Сначала эти уроды задрали цены на железо почти как на серебро, а теперь удивляются почему спрос падает... Снизьте цены вдвое и сразу спрос будет...
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бзе делает херовую ситуацию еще херовей
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ето вам зеленые человечки как обычно дермищем кормят
даже самый слаборазвитый человек погуглив убедится что потребность в стали растет
но это не для вас )))
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Как газ в мире подешевел, и соответственно в Украине, вы усирались что это заслуга Зе.
Ну мы, порохоботы, с меткомбинатами отплатим вам той же монетой - будем разгонять "зраду" - во всем виноват Зе С вашим тупым лохторатом проканает аж бегом.
"Сеющий ветер - пожнет бурю".
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может быть плохо для "самой красивой".....
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А зачем нам это знать? Хозяин этого эксперта по фамилии Ахметов после прикрытия лавочки роттердам+ готовит какое-то очередное покращання под предлогом всемирного кризиса?
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Экпёрд, можешь своими словами объяснить, что такое Роттердам+, только пожалуйста без цитат из телевизора Г+Г. Пока что из ЗЕбилоидных макак никто не смог. Может ты....
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Для макаки объясняю, это когда Ахметов как раньше добывает копеечный уголь благодаря договорнякам с сепарами Горловки и других анклавов дыры, или тот же уголь только транзитом через Рашу, или дешевый уголь из Раши, но продает его государству по другой, дорогой цене, якобы купленного угля на бирже в роттердаме и доставленного кораблями по морю из ЮАР или других далеких ******. И делает на этом баснословные прибыли.
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Ну так в чем проблема, купи дешевле, чем продает Ахметов. Не?
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вот в таможне, я так понял, море вакансий по 20 000 грн. и палкой бывших туда не загонишь! - думаю после 19 тыщ. и адских условий труда в горячем цеху, "сокращенные" металлурги не откажутся на перепрофилирование и переезд))
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металурги с удовольствием поменяются с таможенниками
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из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию..

Сначала эти уроды задрали цены на железо почти как на серебро, а теперь удивляются почему спрос падает... Снизьте цены вдвое и сразу спрос будет...
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жопа приближается

цикаво, яки бульбашкы начнуть лускаты пэршымы
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Да и х*** с ними. Меньше будут загрязнять екологию и потреблять енергии. Да и цена на нефть с газом и електроенергией должна упасть.
Как раз есть возможность выгодного увеличения производства бронетехники в Украине. Но у нас же власть ищет как носить воду ситом, где откаты побольше и как с бюджета можно сп***ть больше.
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Да? А броневую сталь откуда будем брать? Покупать, да? Сами ведь, как вы говорите- "х*** с ними"(с).
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Ви напевне меткомбінат бачили на картинках, де труби димлять?
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19 т средняя з/по это дядька загнул малёхонько.Это если считать зарплаты выше мастера,тогда возможно.Как в анекдоте: «средняя температура по палате нормальная»
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От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия, 22 октября . Повышение ренты на добычу железной руды - это желание Коломойского. Шуфрич предложил поправку законопроекта - повысить рентную ставку до 50%. Эксперты высказываются однозначно - это уничтожит отрасль и сыграет на пользу России. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов,- отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Десятки тысяч людей останутся без работы.
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Корешок держит 2 больших склада по приемке металлолома, ветка, вагонные нормы, напрямую с меткомбинатами. Сегодня забито под небеса, с весны цена упала в 2 раза, а принимает только хорошие категории 3-5
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в Польше на фабрике Арселор Миттал закрывают 1 печь из-за падения спроса в мире. Шум стоит нешуточный.
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Спрос на сталь в мире растет. Просто Ахметов задрал цены. А китайцы демпингуют и постепенно всех с мирового рынка вытесняют. World Steel улучшила прогноз роста спроса на сталь с 1,3% до 3,9%
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Да действительно зарплаты в металлургии,на особо вредном производстве и с графиком 4 на 1 достигают 20-25 тысяч гривен у рабочих-рабов.Но не у всех есть здоровье или желание угробить своё здоровье за 10 или менее лет вот и валят за границу,где упаковывая или клея стикера на продукцию,можно получать те же деньги.Молодёжь в очередях в отделы кадров наших заводов уже не стоит.Производство держится пока ещё на 45-55 летних,которым ловить уже не чего.А что потом через 5-10 лет,когда они уйдут на пенсию или повымирают от пыли в лёгких?Или Вы думаете,что их сменит новое поколение рабов-терпил?
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Чего этот Беленький кипешится..... Занес бы в Раду конверты и..... Первый раз что ли.....
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