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 Політика України
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 Труханов не прийшов на суд щодо його е-декларації: засідання перенесли на 9 грудня

Мер Одеси Геннадій Труханов, обвинувачений у недостовірному декларуванні на суму понад 50 млн гривень, не з'явився до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні мали дослідити докази обвинувачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Адвокат Олександр Лисак заявив, що його підзахисний не з'явився в суд за станом здоров'я.

Наступне засідання у справі призначено на 9 грудня 10:00.

Нагадаємо, Геннадія Труханова звинувачують в недостовірному декларуванні (стаття 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, в 2015 році Труханов не задекларував доходи на 31,46 мільйона гривень, а в 2016 - на 18,81 мільйона гривень. У НАБУ заявили, що одеський мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки в низці суб'єктів господарювання та відсотки за вкладами в банках.

Також читайте: Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду

За вeрсією обвинувачення, в декларації за 2015 і 2016 роки Труханов навмисне зазначив нeдостовірні відомості про членів сім'ї: вказав тільки матір і дочку, а дружину Тетяну Колтунову - ні.

Як встановило слідство, з Колтуновою в 1997 році він офіційно розірвав шлюб. Однак в 2000 році у них народилася спільна дочка, а в період подання декларацій Труханов проживав з Колтуновою, мав спільний побут, права і обов'язки сімeйного характeру.

Прокурори впевнені: обвинувачений усвідомлював, що відомості про Колтунову, її доходи, транспортні засоби повинні бути відображені в дeкларації. Однак незадеклароване майно, за версією обвинувачення, він записав на дружину і навмисне не вніс у свою декларацю, щоб приховати реальні доходи, які перевищували легальний дохід.

У свою чергу Труханов вважає справу проти нього - "політичною розправою і тиском".

Санкція статті 366-1 ("недостовірне декларування") Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до 2 років. Конфіскація майна за цією статтею не передбачена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161233
 
 
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пора обращаться в суд за принудительным приводом
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Кличко.Філатов.Садовий.Труханов.Кернес-наступний ? Чи повністю ліг під Бєню ?
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Не знал что так можно,а простой человек может сказать не приду потому что занят?а чем заняты? это не ваше дело. !
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