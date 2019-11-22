 Труханов не прийшов на суд щодо його е-декларації: засідання перенесли на 9 грудня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Адвокат Олександр Лисак заявив, що його підзахисний не з'явився в суд за станом здоров'я.

Наступне засідання у справі призначено на 9 грудня 10:00.

Нагадаємо, Геннадія Труханова звинувачують в недостовірному декларуванні (стаття 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, в 2015 році Труханов не задекларував доходи на 31,46 мільйона гривень, а в 2016 - на 18,81 мільйона гривень. У НАБУ заявили, що одеський мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки в низці суб'єктів господарювання та відсотки за вкладами в банках.

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За вeрсією обвинувачення, в декларації за 2015 і 2016 роки Труханов навмисне зазначив нeдостовірні відомості про членів сім'ї: вказав тільки матір і дочку, а дружину Тетяну Колтунову - ні.

Як встановило слідство, з Колтуновою в 1997 році він офіційно розірвав шлюб. Однак в 2000 році у них народилася спільна дочка, а в період подання декларацій Труханов проживав з Колтуновою, мав спільний побут, права і обов'язки сімeйного характeру.

Прокурори впевнені: обвинувачений усвідомлював, що відомості про Колтунову, її доходи, транспортні засоби повинні бути відображені в дeкларації. Однак незадеклароване майно, за версією обвинувачення, він записав на дружину і навмисне не вніс у свою декларацю, щоб приховати реальні доходи, які перевищували легальний дохід.

У свою чергу Труханов вважає справу проти нього - "політичною розправою і тиском".

Санкція статті 366-1 ("недостовірне декларування") Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до 2 років. Конфіскація майна за цією статтею не передбачена.