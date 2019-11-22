 Пєсков про відео зі звірствами російських найманців у Сирії: Кадри шокують, але ми не маємо жодного стосунку до цих осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Справді, вони (ЗМІ) опублікували шокуючі фотографії. Сьогодні вдалося ознайомитися. Це дійсно шокуюча інформація", - сказав Пєсков у п'ятницю журналістам.
"Я не знаю, наскільки виправдані висновки, які робляться, будь-які спроби ідентифікувати людей. У будь-якому разі можу сказати, що ми не володіємо жодною інформацією і не маємо ніякого стосунку до цих осіб", - наголосив Пєсков.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про необхідність розслідування слідчими органами РФ цих відеозаписів, Пєсков сказав: "Якщо вони вважатимуть за необхідне, то вони це зроблять".
Зауважмо, раніше Пєсков казав, що звірства російських найманців у Сирії не стосуються Адміністрації президента РФ.
"Новая газета" провела розслідування відеозапису вбивства людини, який з'явився в інтернеті в 2017 році. На ньому чотири людини, що розмовляють російською, б'ють лежачого на землі чоловіка кувалдою. Потім показано, що вони відрізають йому голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом, жартами та схвальними коментарями. Видання стверджує, що один з учасників розправи, який не закривав обличчя, це боєць ПВК Вагнера, який раніше служив у патрульно-постовій службі в Ставропіллі.
За даними Jesr Press, убитий - сирієць, який був мобілізований у резерв армії президента Сирії Башара Асада, але дезертирував.
Президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про ПВК, казав, що в Сирії перебувають російські співробітники приватних охоронних компаній, які в боях участі не беруть, а займаються "народногосподарськими питаннями".
Т.е. курит человек на остановке, к нему подходит прохожий и просит не курить. Прохожему отрезается голова, вырываются руки, труп подвешивается на остановке, обливается бензином и поджигается.
Или вот еще, Коля хочет пива, но денег нет. Зато денег навалом у соседа, Вани. Коля звонит знакомому Сереже, Сережа берет еще двоих приезжают к Ване, дальше все по расписанию, голова, руки, повесить на балконе, облить бензином...
Отличные перспективы.
Не удивлюсь, если эта логика унитазного йоршика будет озвучена **********... кацапы... нижайшая раса, мразь, нелюди и фашисты...ну и песдуны, само собой...
https://videos.funker530.com/bitmotive/public/funker530/v1.0/videos/funker530/27782ad98f5cb8f682e14eade16df2ff/854x480.mp4
"Мы не имеем к этому никакого отношения".
Солдатушки ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера Пригожинское. Пригожин Путинский.
Никакой блин связи!!!
Первые признаки начинающейся деградации проявились во времена Иоанна Ужасного. Русский писатель Алексей Толстой о тех временах отзывается древнеримской цитатой: ,, Прошу разрешения у моих читателей не ненавидеть людей, которые давали себя убивать, не сопротивляясь". Он понимал или чувствовал, что подобное поведение атипично и асоциально: люди должны защищать себя, свою семью, своих близких и свое имущество.
Расцвела народная деградация во времена Петра Первого. Салтыков-Щедрин в своей сатире на историю России иносказательно описывает последствия правления Петрова так:
«Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одежи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.
- Но как вы таким манером жить можете? - спросил у обывателей изумленный Микаладзе.
- Так и живем, что настоящей жизни не имеем, - отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.»
Но что заставило без сомнения любившего свою страну писателя изобразить жителей России первой половины Восемнадцатого века полузверьем?? Разберем это подробно. Петр Первый в дополнение к существующим ввел около сорока (!) новых налогов, среди которых были и безумные: налог на лапти, на бороды, на сенокос, на водопой, на каждую печь (трубу), на переход приказчика в другую лавку … Платить их возможности у большей части населения не было. За неуплату следовали страшные правежи, которых боялись больше смерти.
Что в таких случаях делает не подверженное деградации население? Берется за ножи, колья, топоры и начинает объяснять обезумевшей власти порочность налоговой системы. А русский народ?
Часть населения, полностью потеряв инстинкт самосохранения плюс материнский и отцовский инстинкты, ухватила детей на руки и полезла в ревущее пламя. Тогда нередки были самосожжения по 20 - 30 000 человек. Представляете себе, как 6000 отцов и 6000 матерей, каждый с ребенком на руках, радуются приближающемуся пламени, невзирая на детский плач??
И не нужно сваливать все на религиозный фанатизм. Просто люди того времени знали: самоубийство - ГРЕХ. И оправдать свой грех могли только той же религией («К власти пришел Антихрист»). Вспомним религиозные войны Европы. Все там было, и крови по уши. Но массовые самосожжения с детьми на руках - извините.
Другая часть населения покорно сносила правежи и грабеж налоговиками их имущества, нищая и деградируя до состояния вечно битого покорного полускота. Ее-то и описал Салтыков-Щедрин. Тогда население русских губерний империи согласно проведенной властями переписи сократилось приблизительно на четверть.
Более богатые времена запрятали деградацию россиян вглубь. Ее пытались не замечать, но некоторые русские писатели рассказывали о ней. Классическим описанием русской деградации в конце Девятнадцатого века есть рассказ Мамина-Сибиряка «Отрава». Короткое содержание: в большом русском сибирском селе жила старуха Отрава ( ее так и звали). Эта бабка Отрава за « тридцать копеек деньгами, трубку холста и еще какую-то дрянь, вроде яиц» продала сельской женщине Аксинье яд для ее мужа. Муж умер, началось следствие.
«По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным следствием, можно было только восстановить его формальную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с мужем, пришла к Отраве и попросила средствия; Отрава приняла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла необходимую специю в кабацкой посудине. Бабенка Анисья вместе с средствием получила подробную инструкцию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную порцию выпоила мужу в сутки. Дело происходило на покосе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная «резьба», он катался с воем по земле и прямо указал на жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, ребятишки ревели, Анисья потерялась и во всем повинилась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, несмотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич ничего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не ведаю. Бабенка Анисья была ясна, как день, но Отрава оставалась загадкой: запираться во всем против прямых улик слишком наивное средство для такой опытной старухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и это поражало всех.»
Старухе Отраве и отравительнице-жене суд присудил каторгу. Местный мужичок возмущен приговором:
« Дуры эти бабы, вот первое дело… Им бы зубами за Отраву надо держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь баб увечат, одна страсть… Того же взять Пашку Котгалухина: возьмет жену за ноги и подтянет к потолку, а сам ее - по спине вожжами, пока из сил не выбьется… Все суседи сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого, свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в муравьище кол, свяжет ей руки назади, посадит голую на муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь иной раз на муравьище-то сердечная корчится, ревет благим матом, а никто ослобонить не смеет, потому как Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и на гармонике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим… Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с правой рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а ежели она натает жалиться, он ее шилом в самое живое место или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван Антоныч?»
И далее:
« У Отравы три мужа было, и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, другой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ейной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй скулу своротил… Взять опять Анисью, дочь, значит, Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была по девичьему делу с изъяном… Он, муж-от, в первый же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка… Так оно и пошло у них наперекосых: мимо муж-то не пройдет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым невмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средствие свое представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска… Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже смерти: точно траву стали косить в нутре… Тогда вот я и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую неустойку показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем нечем им будет ущититься супротив мужьев!..
- Что же, правда так правда, - заметил Иван Антоныч, когда Вахрушка ушел. - Зверства этого вполне достаточно… Мужики зверствуют, а бабы травят - это по всем деревням так,
- И в каждой большой деревне своя Отрава есть, - прибавил фельдшер из своего угла. - Мне постоянно приходится отваживаться с отравленными… А между прочим, до свидания, Иван Антоныч. Пора спать, видно.»
Вот такие семейные отношения, когда мужья бьют жен смертным боем, те их травят и в каждой уважающей себя деревне есть бабка Отрава - это не массовая деградация? И какие дети выходили из таких семей? И каких они породили детей?
Деградация обычно всплывает наверх в бурные времена. Возьмем, например, Гражданскую войну. Народ, который 800 лет окормлялся христианскими священнослужителями, в один миг стал атеистом, повзрывал храмы, истребил большую часть батюшек и поставил в г. Свияжске в 1918 году памятник Иуде Искариоту. Это что, не моральная деградация - в одно мгновение предать веру предков? Когда в 1991 году власть стала поддерживать РПЦ, население РФ вновь на ходу переобулось. Если завтра ему скажут: ,,Мы взрываем храмы, а вы грабьте попов", храмы будут взорваны, попов ограбят.
Сейчас деградация русского народа продолжается полным ходом. Наберите в Гугле статью «Страна умерла и никто этого не заметил», почитайте про деградацию Сибири в наше время. Статье уже лет семь. Я только парочку отрывков приведу:
«Теперь я в Братске. Уже пятый день.
Это не поддается описанию. Такое ощущение, что я оказался в начале 90-х годов. Это выражается во всем и, прежде всего, в невероятном количестве бандюганов и пьяных. Церквей нет в принципе. Первое, что показалось подозрительным, это невероятная популярность такси. Город размером с московский округ и населением в 260 тысяч человек просто наводнен ими. Во дворе пятиэтажки можно увидеть 2-3 паркующиеся, подъезжающие или отъезжающие машины с шашечками.
Потом выяснилось, что простые люди здесь ездят на такси даже за хлебом, (как в "Бриллиантовой руке"), потому что на полном серьезе боятся воров и убийц. Такси - самый распространенный общественный транспорт. В любой конец города отвозят за 60 рублей. Машину вызывают по телефону и она подъезжает буквально в течение 2-3 минут. После полуночи город просто вымирает.
Зимой посреди дня могут сорвать с прохожего меховую шапку или снять дубленку. Летом в порядке вещей отбирать мобильные телефоны, срывать золотые украшения, цепочки. Все, что можно сорвать, отнять и т.п.»
« Сибирь и Дальний Восток потеряны однозначно. Все здесь ругают китайцев, но понимают, что кроме как от них ничего хорошего ждать не приходится. Хорошее - муж китаец, работа в китайской компании, китайские фрукты, китайские рестораны, отдых в Китае.»
«Здешний народ очень бедный. Ты не поверишь. У военкома 140 человек ушло в армию весной, а комиссованные - 80 человек - остались дома. Почти все из-за т.н. "неполноценного питания". Мален
Якщо піськов ніпрічьом, то чому військову техніку для цієї чвк виділяє міноборони рф і перевозять їх транспортні літаки того ж відомства?