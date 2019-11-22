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 Політика України
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Все про:Богдан Андрій (221) Слуга народу (508) Корнієнко (69)

 Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко

У глави Офісу президента Андрія Богдана немає контролю над партією "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан. - Ред.) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них", - заявив Корнієнко.

За його словами, менше, ніж у половині засідань. Всі випадки, коли він був на фракції, - це коли на засідання приходив президент.

"В Андрія Йосиповича завжди активна позиція по життю і в цих справах так він себе проявляв: відповідав на запитання і ставив зустрічні депутатам. Це теж нормальний процес", - вважає Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" в положенні про фракцію пропише можливість призупинення членства в ній, - Арахамія

Нагадаємо, раніше виключений з фракції "СН" нардеп Антон Поляков заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції для дачі пояснень через непідтримку ними законопроєктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161231
 
 
 Топ коментарі
 
Да, очень активный, очень. Звонит Трубе и требует посадить - то Пороха, то Уляну, то Юльку.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
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Андрій Богдан на робочому місці
Богдан не контролирует управление фракцией СН, у него просто активная позиция по жизни, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1476
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ні, він активний ******** Каломийського
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он просто контролирует зеленского
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Да, очень активный, очень. Звонит Трубе и требует посадить - то Пороха, то Уляну, то Юльку.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
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"Активная жизненная позиция" проявляется, реально, только в двух случаях - или при страхе, или "личном интересе"... В "идеалы" я давно не верю... Давайте "угадаем с трёх раз" - что именно движет Богданом? Страх перед "работодателем" (не подумайте, что перед "Блазнем"), или "желание поживиться"?
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Ага, на робочому місці до дівок у фейсбуці чіпляється, "активний"
До речі, Бутусов, чому Цензор прибрав цю новину про Богдана?
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Ну, мы так и думали, что моника пассивный...
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Ця пурга Корнієнка на кого розрахована? Атьо зебіли, Ви вірите ?
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Звичайно вірять, що вся команда складається з активних та пасивних. Богдан активний, тоді Зе пасивний?
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Что вы на это скажите,порохоботы? Корниенко все очень убедительно обьяснил
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Я тоже думаю, что американские политики наговаривают на Богдана, а масоны организовали в Делавере фальшивое дело на 470 млрд.дол против чеснейшего шефа этого завхоза с активной жизненной позицией.
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Не нужно утрировать. Ваш юморок тут не уместен. Коломойский Днепр спас, ему можно все простить
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А риторика такая, будто ты и есть Коломойский. Ему никто ничего прощать не будет. Это прохиндей и скотина, которого ждет в конечном итоге тюрьма. Если не здесь, то в Израиле или США. Там все для него не очень здорово складывается, несмотря на нового адвоката.
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Ага... Только ты забыл "Иловайскую мясорубку", которую организовал "спаситель"...
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Ага, я ее спас, я ее и изнасилую, оберу и сдам в рабство.
Но за спасение все можно простить Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9065
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Зєбіли СННН вам плюють в морду і сміються з вас ідіотів , але до вашої дупоголови це не доходить
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Бывший президент Украины некто Янукович никого не насиловал и шапок с прохожих не снимал. Просто у него активная жизненная позиция.
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То что он активный, нам уже докладывали, откуда Корниенко знает, он тоже такой?
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Ага... Богдан - "активный по жизни". Так и запишем.
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Ну любит он девочек. И мальчиков.Особенно из ГБР, особенно Трубу. Это ведь не табу, правильно? Кстати, Богдан - это гос. служащий, или нет?
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Это уже не смешно и не грустно просто очередная отмазка

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Ну, кто у вас "активный", а кто "пассивный" мы уже, примерно, догадываемся! Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3332
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Тада.

Вот только аудиозаписи прослушки говорят, что он контролирует не только СН, но и ГБР, генпрокуратуру, суды, СБУ, НАБУ.
Короче, Богдан смотрящий в ОПГ Коломойского, а ЗЕ по-прежнему шут гороховый для картинкив телевизоре.
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Якщо Богдан актив, то виходить Зеленський таки пассив?
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сорри не прочитал ветку, добавил свой ниже такой же.
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Богдан неоднократно незаконно совмещал госслужбу с другой работой - «Схемы». Видео Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии

Такие случаи нарушения законодательства были при трех президентах Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан на государственной службе одновременно занимал несколько должностей, чем нарушал украинское законодательство, в частности, антикоррупционное. Так, случаи совмещения государственной службы с другой деятельностью прослеживаются на протяжении всей карьеры Андрея Богдана, за трех разных президентов Украины.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях«.
В частности, в течение 2010-2011 годов он находился на должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики - и в это же время не прекращал адвокатской деятельности. И, тем самым, получается, проигнорировал нормы антикоррупционного законодательства относительно совместительства.
«Показательно, что в тот период Андрея Богдана можно было назвать главным ответственным за антикоррупционную политику в стране за президента Виктора Януковича», - говорится в материале.
В тему - Зеленского с его фаворитом Богданом ждет неминуемый крах - мнение
Так, в статье 5 закона «О борьбе с коррупцией» отмечается, что государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, не имеет права: (…) выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики).







Ранее, начиная с 2007 года, Богдан также совмещал государственную службу с другой деятельностью, в нарушение ряда законодательных норм. В декабре 2007 он был назначен заместителем министра юстиции, в то же время он был руководителем частной юридической фирмы, а также не остановил действие своей адвокатской лицензии.
«Соответственно были нарушены нормы закона об адвокатуре, нормы закона о государственной службе и борьбе с коррупцией.
За такое нарушение предусмотрена ответственность - за всеми этими законами.
С точки зрения закона об адвокатуре - это дисциплинарная ответственность. Которая может быть в виде предупреждения, приостановлении или прекращении адвокатской деятельности«, - анализирует юрист Богдан Боровик.
Журналисты указывают, что Андрей Богдан на тот момент действительно подписал документ, что ознакомлен со всеми ограничениями на госслужбе.
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Кроме того, в этот же период, он более год одновременно работал помощником на общественных началах депутата Андрея Портнова.
Также действующий руководитель офиса президента в прошлом работал помощником судьи и оставался адвокатом. Начиная с 2001 года, как указано в его официальной биографии, Богдан работал помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда (ныне - Северный апелляционный хозсуд Киева - ред.). Подтверждение этому журналисты «Схем» также получили в архиве суда. В это время он не останавливал адвокатской деятельности, о чем указано в реестре адвокатов. Тогда Богдан так ж
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