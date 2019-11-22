 Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан. - Ред.) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них", - заявив Корнієнко.
За його словами, менше, ніж у половині засідань. Всі випадки, коли він був на фракції, - це коли на засідання приходив президент.
"В Андрія Йосиповича завжди активна позиція по життю і в цих справах так він себе проявляв: відповідав на запитання і ставив зустрічні депутатам. Це теж нормальний процес", - вважає Корнієнко.
Нагадаємо, раніше виключений з фракції "СН" нардеп Антон Поляков заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції для дачі пояснень через непідтримку ними законопроєктів.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
До речі, Бутусов, чому Цензор прибрав цю новину про Богдана?
Но за спасение все можно простить
Вот только аудиозаписи прослушки говорят, что он контролирует не только СН, но и ГБР, генпрокуратуру, суды, СБУ, НАБУ.
Короче, Богдан смотрящий в ОПГ Коломойского, а ЗЕ по-прежнему шут гороховый для картинкив телевизоре.
Такие случаи нарушения законодательства были при трех президентах Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан на государственной службе одновременно занимал несколько должностей, чем нарушал украинское законодательство, в частности, антикоррупционное. Так, случаи совмещения государственной службы с другой деятельностью прослеживаются на протяжении всей карьеры Андрея Богдана, за трех разных президентов Украины.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях«.
В частности, в течение 2010-2011 годов он находился на должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики - и в это же время не прекращал адвокатской деятельности. И, тем самым, получается, проигнорировал нормы антикоррупционного законодательства относительно совместительства.
«Показательно, что в тот период Андрея Богдана можно было назвать главным ответственным за антикоррупционную политику в стране за президента Виктора Януковича», - говорится в материале.
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Так, в статье 5 закона «О борьбе с коррупцией» отмечается, что государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, не имеет права: (…) выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики).
Ранее, начиная с 2007 года, Богдан также совмещал государственную службу с другой деятельностью, в нарушение ряда законодательных норм. В декабре 2007 он был назначен заместителем министра юстиции, в то же время он был руководителем частной юридической фирмы, а также не остановил действие своей адвокатской лицензии.
«Соответственно были нарушены нормы закона об адвокатуре, нормы закона о государственной службе и борьбе с коррупцией.
За такое нарушение предусмотрена ответственность - за всеми этими законами.
С точки зрения закона об адвокатуре - это дисциплинарная ответственность. Которая может быть в виде предупреждения, приостановлении или прекращении адвокатской деятельности«, - анализирует юрист Богдан Боровик.
Журналисты указывают, что Андрей Богдан на тот момент действительно подписал документ, что ознакомлен со всеми ограничениями на госслужбе.
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Кроме того, в этот же период, он более год одновременно работал помощником на общественных началах депутата Андрея Портнова.
Также действующий руководитель офиса президента в прошлом работал помощником судьи и оставался адвокатом. Начиная с 2001 года, как указано в его официальной биографии, Богдан работал помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда (ныне - Северный апелляционный хозсуд Киева - ред.). Подтверждение этому журналисты «Схем» также получили в архиве суда. В это время он не останавливал адвокатской деятельности, о чем указано в реестре адвокатов. Тогда Богдан так ж