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 Суспільство
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Все про:безробіття (44) статистика (227) Мінекономрозвитку (176) студенти (156) Ніколайчук (4)

 Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оприлюднило статистику, згідно з якою 10% всіх безробітних українців - це студенти, які не змогли працевлаштуватися після закінчення навчання.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ.

"І ще цифра, яка викликає занепокоєння - це 10% безробітних стають такими після закінчення вишів. Дуже високий показник, який свідчить про невідповідність навчальних програм реальним запитам ринку і необхідність трансформації вищої освіти", - повідомив Ніколайчук за підсумками аналізу причин безробіття в Україні.

Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки 01

За його словами, найбільш поширена причина безробіття - звільнення за власним бажанням або за згодою сторін.

"Напевно, це досить природна причина, однак з високою ймовірністю такий спосіб використовується бізнесом для звільнення "неефективних" працівників у разі оптимізації діяльності або в умовах скорочення виробництва", - зазначив заступник міністра.

Скорочення працівників стало причиною безробіття для 21% українських безробітних. Ще 10% безробітних звільнилися у зв'язку з закінченням терміну роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161228
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайно, навіщо стільки юристів з економістами?
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Ребят, у нас РЕАЛЬНО перебор с ВУЗами. В других странах их меньше и люди костьми ложатся, чтобы в них попасть. А у нас этих ВУЗов (частных и государственных) - как говна (вы уж простите). Украина занимает первое место в Европе по количеству дипломов о ВО, но только не учитывается КАЧЕСТВО этих дипломов. Короче, надо раза в три сокращать количество ВУЗов.
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Ви на 100% праві! Тільки скорочувати їх треба в десять разів. У нас у Львові одних тільки університетів вже 8!!!
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Звичайно, навіщо стільки юристів з економістами?
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а если можно бесплатно пойти 5 лет бездельничать и нашару получить диплом (за сало) - то это ж лучше, чем пойти работать после школы.
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Ребят, у нас РЕАЛЬНО перебор с ВУЗами. В других странах их меньше и люди костьми ложатся, чтобы в них попасть. А у нас этих ВУЗов (частных и государственных) - как говна (вы уж простите). Украина занимает первое место в Европе по количеству дипломов о ВО, но только не учитывается КАЧЕСТВО этих дипломов. Короче, надо раза в три сокращать количество ВУЗов.
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Та байдуже скільки університетів. Викладачам теж робота потрібна. Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5146
Отримання вищої освіти - особиста справа кожного.
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Ви на 100% праві! Тільки скорочувати їх треба в десять разів. У нас у Львові одних тільки університетів вже 8!!!
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Да капец... Есть у меня знакомая - экономист с ВО (правда работает за стойкой по выдаче кредитов в магазине). Так она думает, что Мадрид - это столица Италии. И так по всем пунктам. Зато диплом!
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Ну так пам'ятаєте персонажа який на запитання Скрипіна коли почалась друга світова війна дав відповідь "ЧТО???"
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все просто - надо отменить бесплатное обучение, и тогда молодежь вместо того чтобы идти бездельничать 5 лет после школы (как 90% студентов сегодня), либо пойдет и будет нормально учиться, либо пойдет работать.
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Як можна бути студентом після завершення навчання???
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Не так. В США, если человек вложил 100 тыс.у.е. в то чтобы учиться, то по окончании не идет на биржу а идет и пашет, чтобы отбить эти деньги.
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у мене колись ями копав вчитель англійської, бо на той час я платив більше.
не думаю, що верхня освіта повинна бути, за традицією, у кожного.
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У этих студентов нет пап и мам во власти или в большом бизнесе.
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с чем ты согласен ?

с тем, что у остальных 90 процентов есть папы и мамы в бизнесе и власти ?
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зато у них есть желание 5 лет пробездельничать.
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СТЫД И ПОЗОР ЭТОМУ зеленскому ЭТИ ВОПРОСЫ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ РЕШАТЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ своего президентства !
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прикольно. зачёт. а 21 мая утром должно было появиться миллион-два рабочих мест.
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В Украине столько университетов, что на них уже студентов не хватает. А предприятий, куда нужны студенты и того меньше. И при таком количестве университетов идет деградация знаний. И как в песне "чем больше знаешь, тем больше забываешь, тем меньше знаешь."
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Где можно устроится по специальности если все заводы и предприятия стоят? Сейчас даже продавцов берут только с высшим образованием так как высшее образование ето не диплом а справка о том что ты не дебил.
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Ну щож давайте поглянемо на ці дані трохи під іншим кутом.

Кожний десятий з безробітних з вищою освітою. Отже 9 без освіти.
Згідно статистики по Україні приблизно 1 з чотирьох має вищу освіту.

Якби освіта нічого не давала то статистика була би 2,5 до 10.

Висновок: Вища освіта в 2,5 рази покращує шанси Вашої дитини отримати роботу.
А якщо є наполегливість, таланти і елемент визіння то навіть високооплачувану.
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чтобы уменьшить безработицу новые заводы строить не надо.Надо сократить число студентов. Мысли слуг народа Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.
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Ну то й що?
Захотілося дитині ВО - отримав. А роботи не знайшов - твої проблеми.
А єдина причина безробіття - відсутність потреби в працівниках відповідної кваліфікації.
Решта причин - недолуга відмазка, профанів.

Безробітний тому що отримав вищу освіту - ну не маячня?
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В Європі катасьрофічно не вистарчає робочих рук . І платять чесну зарплату . Хто хоче працювати і достойно заробляти , а не шастати по нічних клубах , поки мама в Італії - тому знайти роботу не проблема . Було б бажання , голова на плечах і руки щоб не з дупи росли .
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Ей, мудрий нарид, а как на счет того, чтобы расформировать все ВУЗы? Зачем мудрому нариду высшее образование? Ето всьо пережитки барыжного прошлого! Дайош каждому по две недели Трускавца! Зачем болтаться бесполезно целых ШЕСТЬ лет?
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Родственник (62 года) работает на крупном заводе, так вот младшему фризировщику всего 58 годков. Есть вакансии, молодежи не видно в радиусе 10 км. Не знаю как в других регионах, в Днепре полно вакансий. Еще один родственник несколько месяцев искал программистов при неплохой зарплате , но беда в том что знающие могут найти места и коммерческой структуре где оклад стабильно в валюте, а те что приходят или после курсов или студенты последних курсов. Раньше брали они на работу студентов последнего курса, теперь категорически нет. Приходят на год- полтора, с ним нужно няньчится, получает опыт и записи в трудовой и говорит гудбай. Так что все неоднозначно. Но общаясь с молодежью сделала один вывод, хотят все и соазу и без напряга. Трудоголиков и действительно талантливых и желающих вкалывать не очень и много.
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Така картина буде до тих пір, доки ставки викладачам нараховуватимуть від кількості студентів. В середньому, 10 студентів - одна ставка. Вигнав десяток студентів, яких в очі не бачив за весь семестр - зняли ставку з кафедри, всі працюють на 0,75! Тому, навіть, конченим дебілам й олігофренам видають диплом. Тут бачу два законодавчих виходи: або зняти привязку ставок до кількості студентів, або дозволити двієчнику переходити на наступні курси навіть із заборгованостями по предмету з наступною ПЛАТНОЮ їх перездачею. У випадку, коли студент не ліквідував заборгованість до кінця 4-го курсу - давати справку про про те, що він лише прослухав певну кількість годин курсу навчання, а не диплом. За подібним принципом працюють ВУЗи Європи і Штатів. Ну, і дуже уважно перевірити приватні псевдовузи. Думаю, що відсотків 90 із них - липа, яка за гроші штампує дипломи.
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