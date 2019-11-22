 Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ.
"І ще цифра, яка викликає занепокоєння - це 10% безробітних стають такими після закінчення вишів. Дуже високий показник, який свідчить про невідповідність навчальних програм реальним запитам ринку і необхідність трансформації вищої освіти", - повідомив Ніколайчук за підсумками аналізу причин безробіття в Україні.
За його словами, найбільш поширена причина безробіття - звільнення за власним бажанням або за згодою сторін.
"Напевно, це досить природна причина, однак з високою ймовірністю такий спосіб використовується бізнесом для звільнення "неефективних" працівників у разі оптимізації діяльності або в умовах скорочення виробництва", - зазначив заступник міністра.
Скорочення працівників стало причиною безробіття для 21% українських безробітних. Ще 10% безробітних звільнилися у зв'язку з закінченням терміну роботи.
Отримання вищої освіти - особиста справа кожного.
не думаю, що верхня освіта повинна бути, за традицією, у кожного.
с тем, что у остальных 90 процентов есть папы и мамы в бизнесе и власти ?
Кожний десятий з безробітних з вищою освітою. Отже 9 без освіти.
Згідно статистики по Україні приблизно 1 з чотирьох має вищу освіту.
Якби освіта нічого не давала то статистика була би 2,5 до 10.
Висновок: Вища освіта в 2,5 рази покращує шанси Вашої дитини отримати роботу.
А якщо є наполегливість, таланти і елемент визіння то навіть високооплачувану.
Захотілося дитині ВО - отримав. А роботи не знайшов - твої проблеми.
А єдина причина безробіття - відсутність потреби в працівниках відповідної кваліфікації.
Решта причин - недолуга відмазка, профанів.
Безробітний тому що отримав вищу освіту - ну не маячня?