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 Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким РФ вийшла із Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

Документ називається "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)".

"Відкликати заяву, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), ухваленого в Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1", - йдеться в 1 статті документа, який затвердила Держдума РФ 24 жовтня 2019 року і схвалила Рада Федерацій РФ 6 листопада 2019 року.

"Визнати нечинним на території РФ пункт 1 постанови Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1989 року "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1) та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 2) (Відомості З'їзду народних депутатів ЗС СРСР, 1989 року) в частині, що стосується заяви, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Протоколу 1", - йдеться в статті 2 документа.

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У жовтні Генсек ООН Антоніу Гутерреш представив доповідь, якою ООН визнає порушення Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161227
 
 
 Топ коментарі
 
В общем-то это всё, что нужно знать о мордоре. Остальное, де-факто, лишнее.
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С етой минуты все кацапы вне закона и подлежат уничтожению. Все идет к большой войне.
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А їм та конвенція якось заважала вбивати мирне населення?
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE

В Україні точно не заважала!
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Тепер росіян можна вбивати без жодних обмежень!
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Звичайно, там так і написано: "Признать не действующим на территории РФ..."
Тобто на території РФ ця конвенція не діє. Тому весь світ в тому числі і роССія мають право вбивати мирне населення роССії!
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Ну раз так, то всі підписанти конвенції теж вільні від обов'язку невбивати руССкаєзичників. Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах - Цензор.НЕТ 6901
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В общем-то это всё, что нужно знать о мордоре. Остальное, де-факто, лишнее.
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Свинособаки в своём репертуаре. Ничего нового.
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Скорее готовиться к процесу в Гааге. За "маленькую войну" с Украиной возможно тоже прийдеться отвечать.
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Типу раніше козлорилі дотримувались цих норм. Згадайте Грозний, Сирію, донбас...
А тепер уже офіційно попередили що будуть знищувати міста і місцян вщент.
Уроди кончені.
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Не обижай гитлера. Даже он соблюдал женевскую конвенцию.
Правда это не относильсь СССР, поскольку СССР не приняло эту конвенцию,
а приняло уже аж в 49 году.
Так что нада мочить парашу по всем статьям, теперь можна.
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И с кем и о чем вы собираетесь договариваться в своем нормандском формате?
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С етой минуты все кацапы вне закона и подлежат уничтожению. Все идет к большой войне.
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В общем понятно, поиздевались над зелупой, а теперь войной пойдут
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Фактически на Рашке уже наступил сталинизм. О чем вы собираетесь договариваться с недоговороспособными и теми кто ни разу не выполнил договоры? ***** готовится к войне и ето очевидно.
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К какой еще войне?? С кем??? Клоун и так страну сдаст без единого выстрела...
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похоже что хотят таки бомбить Воронеж и чтоб им за єто ничего не было
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Вона будет,против нас будет...Ориентировочно-апрель-сентябрь 2020 года
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Будущие фашисты будут называть себя антифашистами - У. Черчиль.
Путлеровцы очень любят символы. Войну начнут 22 июня 2020го (полно масштабную).
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ну раз начали то выходите из СВИФТ и ВТО или слабо???
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Ахренеть, даже совок это принял и одобрил...
Совок еще хоть держался на идеологии, а здесь рашка пробивает дно в ад.
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Хто казав,що гитлеровська Германия фашисти?
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.....у нас поезд мацква - Одеса стоит 15 минут , пассажиры выходят покурить -прикупить , пойти кого ШУГАНУТЬ и сослаться на выход росии из КОНВЕНЦИИ )))) как то раз видел на перроне Борю Моисеева )))) как всегда в своем прикиде , в РОЗОВЫХ кальсонах и каком то ПРОЗРАЧНОМ пинюаре )))))
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ЩЕ ОДИН ШТРИХ І ДОКАЗ ТОГО, ЩО ЦЕ ПАДЛО ГОТУЄТЬСЯ ДО ВІЙНИ ВЕЛИКОЇ.
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