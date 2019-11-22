 Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.
Документ називається "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)".
"Відкликати заяву, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), ухваленого в Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1", - йдеться в 1 статті документа, який затвердила Держдума РФ 24 жовтня 2019 року і схвалила Рада Федерацій РФ 6 листопада 2019 року.
"Визнати нечинним на території РФ пункт 1 постанови Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1989 року "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1) та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 2) (Відомості З'їзду народних депутатів ЗС СРСР, 1989 року) в частині, що стосується заяви, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Протоколу 1", - йдеться в статті 2 документа.
У жовтні Генсек ООН Антоніу Гутерреш представив доповідь, якою ООН визнає порушення Росією Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE
В Україні точно не заважала!
Тобто на території РФ ця конвенція не діє. Тому весь світ в тому числі і роССія мають право вбивати мирне населення роССії!
А тепер уже офіційно попередили що будуть знищувати міста і місцян вщент.
Уроди кончені.
Правда это не относильсь СССР, поскольку СССР не приняло эту конвенцию,
а приняло уже аж в 49 году.
Так что нада мочить парашу по всем статьям, теперь можна.
Путлеровцы очень любят символы. Войну начнут 22 июня 2020го (полно масштабную).
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. - тяжело РФ наших кормильцев кормить.
Совок еще хоть держался на идеологии, а здесь рашка пробивает дно в ад.