 Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

Документ називається "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)".

"Відкликати заяву, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), ухваленого в Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1", - йдеться в 1 статті документа, який затвердила Держдума РФ 24 жовтня 2019 року і схвалила Рада Федерацій РФ 6 листопада 2019 року.

"Визнати нечинним на території РФ пункт 1 постанови Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1989 року "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1) та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 2) (Відомості З'їзду народних депутатів ЗС СРСР, 1989 року) в частині, що стосується заяви, яку було зроблено СРСР під час ратифікації Протоколу 1", - йдеться в статті 2 документа.

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