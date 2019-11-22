 Російська Федерація формує в окупованому Криму радянських громадян, - Кориневич

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично освіти українською мовою в Криму вже немає, а кількість школярів, які навчаються кримськотатарською, зменшується. Навіть свята у дитячому садочку чи в молодшій школі обов’язково містять елементи "русского мира". Російська Федерація формує в Криму радянських громадян, які мають паспорт з орлом, знають свою мову, але не ідентифікують себе зі своєю нацією, не знають традицій, культури, історії. Безумовно, Україна може протидіяти цьому. Ми плануємо сприяти розвитку кримськотатарських освітньо-культурних центрів на підконтрольній Україні території. Дуже багато кримських татар вивезли своїх дітей із Криму. І важливо підтримувати для них відчуття дому. Таким чином, ми виховуватимемо молодь, на яку можна буде спиратися, і яка може повернути Крим", - розповів він.

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"Ми маємо створити на материковій частині України умови, за яких будуть підростати громадяни України з національною і громадянською ідентичністю. Будемо намагатися якось залучати до цього тих, хто проживає на тимчасово окупованій території", - зазначив він.

Водночас, за його даними лише 256 абітурієнтів з окупованого Криму цього року вступили до українських вищих навчальних закладів.

"Буде створена робоча група з освітніх питань для мешканців тимчасово окупованих територій. Там будуть і представники Міносвіти, і Міністерства тимчасово окупованих територій. Варіантів відповіді може бути декілька, але один із ключових – треба розширити географію вишів за програмою "Крим-Україна". Я дуже люблю південь України, але ми не можемо замкнутися на одному регіоні. Якщо вийде розширити цю географію, то, думаю, нам вдасться підвищити кількість абітурієнтів", - додав Кориневич.