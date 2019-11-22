EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1049  7
Все про:Крим (7792) освіта (649) Кориневич Антон (22)

 Російська Федерація формує в окупованому Криму радянських громадян, - Кориневич

Лише 256 абітурієнтів з окупованого Криму цього року вступили до українських вищих навчальних закладів.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично освіти українською мовою в Криму вже немає, а кількість школярів, які навчаються кримськотатарською, зменшується. Навіть свята у дитячому садочку чи в молодшій школі обов’язково містять елементи "русского мира". Російська Федерація формує в Криму радянських громадян, які мають паспорт з орлом, знають свою мову, але не ідентифікують себе зі своєю нацією, не знають традицій, культури, історії. Безумовно, Україна може протидіяти цьому. Ми плануємо сприяти розвитку кримськотатарських освітньо-культурних центрів на підконтрольній Україні території. Дуже багато кримських татар вивезли своїх дітей із Криму. І важливо підтримувати для них відчуття дому. Таким чином, ми виховуватимемо молодь, на яку можна буде спиратися, і яка може повернути Крим", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич

"Ми маємо створити на материковій частині України умови, за яких будуть підростати громадяни України з національною і громадянською ідентичністю. Будемо намагатися якось залучати до цього тих, хто проживає на тимчасово окупованій території", - зазначив він.

Водночас, за його даними лише 256 абітурієнтів з окупованого Криму цього року вступили до українських вищих навчальних закладів.

"Буде створена робоча група з освітніх питань для мешканців тимчасово окупованих територій. Там будуть і представники Міносвіти, і Міністерства тимчасово окупованих територій. Варіантів відповіді може бути декілька, але один із ключових – треба розширити географію вишів за програмою "Крим-Україна". Я дуже люблю південь України, але ми не можемо замкнутися на одному регіоні. Якщо вийде розширити цю географію, то, думаю, нам вдасться підвищити кількість абітурієнтів", - додав Кориневич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161226
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да пох. что они там формируют. Крысчаны как и даунбаситы имеют примитивное мышление. Сарафанное радио никто не отменял и все видят где жизнь лучше и куда нужно стремиться. Если в Украине уровень и качество жизни не станет лучше чем на ********* то все ваши выпердежи про завоевание умов крысчан и даунбаситов ето пердежь в воду. В таком случае нужно говорить только про военное освобождение нашей украинской территории.
 показати весь коментар
 
 
Про освобождение Кыма военным способом можно только теоретически говорить.
Практически я себе не представляю, как Украина выкинет в вооруженном конфликте Россию из Крыма.
 показати весь коментар
 
 
Надо учить на токарей-сварщиков, всегда можно заработать. А после института трудно работу сейчас найти.
 показати весь коментар
 
Та шо там "формировать", крыссюки в подавляющем большинстве всегда были с совковой плесенью вместо мозга.
 показати весь коментар
 
 
Опять мы кому-то там должны. Да идите в сраку.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору