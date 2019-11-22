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 Політика України, Суспільство
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 Голодування Закревської - не хайп, а позиція небайдужої людини з високим рівнем довіри, - Сенцов

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов виступив з підтримкою адвокатки родин Небесної Сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через ситуацію з розслідуванням злочинів, скоєних у зв'язку з протестами 2013-2014 років.

Про це він написав у себе у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю Женю особисто і рівень довіри до неї в мене надзвичайно високий. Вона чесна та шанована людина, яка відважно поводилася за часів революції, захоплення Криму та війни. Яка робить найважливішу справу – веде адвокацію в суді щодо розстрілу людей на Майдані", - зазначив Сенцов.

За його словами, нещодавно Закревська повідомила йому про те, що в розпал суду справу збираються передати з ГПУ в ДБР, але лише папки томів, а не слідчих, які всі п'ять років були заглиблені в цю роботу.

"Час минув - справу передали в ДБР. Поправка, яка б врегулювала це питання, так і не була ухвалена. І Женя запустила новий годинник - оголосила голодування... Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми всі маємо її підтримати - не у відмові від їжі, а в цій вимозі, щоб президент, уряд і парламент нас почули", - резюмував Сенцов.

Дивіться також: "День 1-й: от що буває, коли сьогодні не снідали", - адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська, яка оголосила голодування, показала фото на вагах. ФОТО

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161220
 
   
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Голодовка Закревської призведе до нового Майдану і зміни влади! Виявляється що нардеп Литвиненко від Слуги Народу дзвонив 24 рази організаторам викрадень майданівців, які викрали Ігора Луценко та Веремія, Веремія таки вбили в лісі, а Луценка відпустили! По цій кримінальній справі слідство вийшло на людей коломойського, які допомагали януковичу викрадати, катувати та вбивати майданівців! Отже зупинка розслідування справ Майдану потрібна і коломойському, вуха якого вже стирчать з матеріалів розслідування! І всі ці непонятки з розслідуванням справ Майдану і спроба знищити місце злочину - це не випадковість, це свідома та системна протидія коломойського та інших причетних до масових вбивств на Майдані! Зеленський має чітко відмежуватись від коломойського та зробити все можливе щоб розслідування справ Майдану дійшло до завершення і всі причетні, навіть депутати СН, навіть підручні коломойського - були засуджені на довічні терміни!
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он воно як...
а путєн? путєн не причетний до вбивств Майдану.
а, ну да - путєн же - наші браття! просто нужна гаваріть...
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путін звичайно причетний до подій на Майдані, але крім путіна причетні і всі олігархи, які допомагали януковичу розстрілювати власний народ і тепер всі вони мають бути повішені! До путіна ми поки що не доберемось, а от олігархів ми дістанемо!
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Зря девушка голодает. Нужно немного подождать и Зеленский всех накажет
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Ему только мешают нехорошие и злые порохоботы. Но он их победит.
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Такого "адвоката" никто теперь и даром не возьмет. Адвокат не должен голодать или там биться головой об стену,он должен выполнять свою работу.Квалифицированно выполнять.
Теперь ей на Кривый канал дорога ,политологом.
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та и понты с этим голоданием - ну 3 дня максимум - а потом просто жрать будет под одеялом.
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Що ж ти такий заздрісливий,- по собі судиш? У цієї дівчинки залізні eggs. Займається альпінізмом ( цього року піднялась на Монблан), займається екстремальними видами спорту. Чув про такі? А на Майдані, взагалі, проявила себе залізною леді, А щоб даремно не "пердіти в калюжу", зайди до неї на сторінку, може менше маячні писати будеш в умовному способі. Хоча, кому я це говорю.
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Взяла приклад з Наді...У тієї після голодування розмір бюсту збільшився на два номери...
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О , касабська ботоферма прокинулась. Смердюче лайно полилося по-команді "ату". А голосніше, а щоб ще більше смерділо можете, цапи?
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