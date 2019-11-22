 Голодування Закревської - не хайп, а позиція небайдужої людини з високим рівнем довіри, - Сенцов

Про це він написав у себе у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю Женю особисто і рівень довіри до неї в мене надзвичайно високий. Вона чесна та шанована людина, яка відважно поводилася за часів революції, захоплення Криму та війни. Яка робить найважливішу справу – веде адвокацію в суді щодо розстрілу людей на Майдані", - зазначив Сенцов.

За його словами, нещодавно Закревська повідомила йому про те, що в розпал суду справу збираються передати з ГПУ в ДБР, але лише папки томів, а не слідчих, які всі п'ять років були заглиблені в цю роботу.

"Час минув - справу передали в ДБР. Поправка, яка б врегулювала це питання, так і не була ухвалена. І Женя запустила новий годинник - оголосила голодування... Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми всі маємо її підтримати - не у відмові від їжі, а в цій вимозі, щоб президент, уряд і парламент нас почули", - резюмував Сенцов.

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Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.