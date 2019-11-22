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Все про:Миколаївська область (430) Водоканал (44) водопостачання (312) Миколаївський бронетанковий завод (1)

 "Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги

Сьогодні, 22 листопада, "Миколаївводоканал" планує відключити від водопостачання державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Миколаївводоканал" у Facebook.

"22 листопада заплановано відключення державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" сума боргу якого - 234 377 гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що між МКП "Миколаївводоканал" та заводом був укладений договір реструктуризації, який не був виконаний у повному обсязі. Крім того, неодноразово вручалися попередження про припинення послуг.

"14 квітня заводом було надано гарантійний лист на оплату послуг водопостачання та водовідведення, однак низький рівень оплати призвів до накопичення боргу", - сказано в повідомленні.

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"Як жителі міста несуть відповідальність за своїми боргами, так і підприємства повинні відповідати за свою роботу", - додали в пресслужбі "Миколаївводоканал".

Як повідомляють "Николаевские новости", на початку вересня "Миколаївський бронетанковий завод" звернувся до концерну "Укроборонпром" з проблемою блокування своїх банківських рахунків за зверненням російського "Промінвестбанку" за договорами 2007-2008 років. Арешт рахунків поставив під загрозу виконання державного оборонного замовлення і виплату заробітної плати на заводі. Щоб вирішити ситуацію,  завод швидко внесли до переліку стратегічних об'єктів державної власності.

"Але відключення від води вже тим більше ускладнить "виконання державного оборонного замовлення в повній мірі". На МБЗ поки утримуються від коментарів. А техніка "Водоканалу" вже готова до роботи. Тим більше "засувка" розміщена за воротами Бронетанкового", - пише видання .

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Миколаївський бронетанковий завод сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги 01
Миколаївський бронетанковий завод сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161217
 
 
 Топ коментарі
 
Что поделать... Ну не нравятся Бубочке украинские военные... Никогда не нравились. Особенно военком...
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Уже забрал.Ибо здесь свой ВПК поддерживают."Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги - Цензор.НЕТ 4988
Экспорт белорусского ВПК превысит миллиард долларов

Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20190102/1039414919/Eksport-belorusskogo-VPK-prevysit-milliard-dollarov.html
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Эта диверсия против украинской оборонной промышленности . Куды смотрит эСБэУ .?? "Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги - Цензор.НЕТ 4241 .
Баканов , хватит ловить чертей ,, займись делом .
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Разом із кацапами добивайте наших військових і їх заводи. Скільки потрібно тому Пороху, все краде і краде. А ще вчтора Термос сказав, що винні в побитті майданівців мають нести покарання. Я там зрозумів, що мова йде про антимайданівців? Будуть садити тих, хто їм мішав? ЙЦе ж стратегія Сивохо і Єрмака? Труба "зовет", портяна "шлет".
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А по законам Военного Времени

***** за саботаж всех директоров РЭС под суд Военного Трибунала.
И комендантский взвод исполнит приговор .
Вспомните судьбу рыжего Чубайса А.Б. когда он приказал отключить все п/я от подачи электроэнергии и
получил в бок бронированного членовоза ПТУРС.
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зажравшиеся уе..ки с николаевского бтрз никому не платят. ворье е..аное.
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Так это же наследники
порошеновских Николаевских овощеводов .
Кроме слова отнять , они ничего не знают .
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турчинов с порошенко хорошо поработали..... военные заводы процветают..... в ЗСУ поступили тысячи единиц НОВОЙ бронетехники.......
аж НОЛЬ Оплотов за 5 лет
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