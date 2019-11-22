 "Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Миколаївводоканал" у Facebook.

"22 листопада заплановано відключення державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" сума боргу якого - 234 377 гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що між МКП "Миколаївводоканал" та заводом був укладений договір реструктуризації, який не був виконаний у повному обсязі. Крім того, неодноразово вручалися попередження про припинення послуг.

"14 квітня заводом було надано гарантійний лист на оплату послуг водопостачання та водовідведення, однак низький рівень оплати призвів до накопичення боргу", - сказано в повідомленні.

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"Як жителі міста несуть відповідальність за своїми боргами, так і підприємства повинні відповідати за свою роботу", - додали в пресслужбі "Миколаївводоканал".

Як повідомляють "Николаевские новости", на початку вересня "Миколаївський бронетанковий завод" звернувся до концерну "Укроборонпром" з проблемою блокування своїх банківських рахунків за зверненням російського "Промінвестбанку" за договорами 2007-2008 років. Арешт рахунків поставив під загрозу виконання державного оборонного замовлення і виплату заробітної плати на заводі. Щоб вирішити ситуацію, завод швидко внесли до переліку стратегічних об'єктів державної власності.

"Але відключення від води вже тим більше ускладнить "виконання державного оборонного замовлення в повній мірі". На МБЗ поки утримуються від коментарів. А техніка "Водоканалу" вже готова до роботи. Тим більше "засувка" розміщена за воротами Бронетанкового", - пише видання .

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