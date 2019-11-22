 Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила у своєму зверненні до учасників форуму "Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними" в п'ятницю у Києві.
"Раннє втручання дає можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, і потім легше інтегрувати дітей з особливими освітніми потребами в шкільну систему освіти", - сказала Новосад.
Вона наголосила, що інклюзивне навчання та впровадження інклюзивної освіти залишається пріоритетом для Міносвіти та уряду.
Новосад додала, що важливим питанням, над яким міністерство має намір працювати в 2020 році, є підготовка вчителів та асистентів, які зможуть на якісному рівні надавати послуги з інклюзивної освіти.
Раннє втручання - міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного та соціального ризику, спрямована на поліпшення розвитку дитини і підвищення якості життя родини.
... наверное нужно вначале сделать школы не русскоговорящие,а украинские,а инклюзив сразу потом.
https://www.youtube.com/watch?v=Ux4DswX4mbo
а ексклюзия на инклюзию есть? - тетку немедленно убрать от детей и закрыть в глухом подвале..
Если есть физические проблемы - заклюют, задразнят, будут издеваться. Это испытание для ребенка.
Если есть психические проблемы - это беда для всего класса. Головная боль родителей и учителей.
В классе у вашего ребенка были психи? У нас был такой. Дрался, плевался в учителя, кидался книгами, прыгал по партам на уроке. Это был ад. Еле избавились от него. Он реально был психически болен! Дети боялись ходить в школу! И это начальные классы!
В придачу к такому ребенку нужен специальный инклюзивный педагог, который будет сидеть рядом и сопровождать его все время.
Хотите инклюзию, так делайте это по уму, чтобы никто не страдал, а не через ж...у!
родители должны решать, если они внятные конешно,
где и как их ребенку обучаться - не инклюзивная тетя подписаным приказом в дошкольном возрасте.
еще немного и зеленое государство будет у вас не тока в смартфоне, а еще и в постели...