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Все про:діти (1733) Міносвіти (536) інклюзія (21) Новосад (42)

 Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад вважає, що раннє втручання дає можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила у своєму зверненні до учасників форуму "Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними" в п'ятницю у Києві.

"Раннє втручання дає можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, і потім легше інтегрувати дітей з особливими освітніми потребами в шкільну систему освіти", - сказала Новосад.

Вона наголосила, що інклюзивне навчання та впровадження інклюзивної освіти залишається пріоритетом для Міносвіти та уряду.

Новосад додала, що важливим питанням, над яким міністерство має намір працювати в 2020 році, є підготовка вчителів та асистентів, які зможуть на якісному рівні надавати послуги з інклюзивної освіти.

Раннє втручання - міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного та соціального ризику, спрямована на поліпшення розвитку дитини і підвищення якості життя родини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програма Кабміну передбачає облаштування всіх шкіл для дітей з особливими потребами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161214
 
 
 Топ коментарі
 
Ви із булінгом в школах нездатні справитись. Діти не адеквати, вчителі, взагалі хворі виродки... Випускні класи більше схожі на збіговисько наркоманів і повій, ніж на школу. Уявляю як таким дітям буде в подібних школах...
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: как сделать украинские школы инклюзивными"Источник: https://censor.net.ua/n3161214
... наверное нужно вначале сделать школы не русскоговорящие,а украинские,а инклюзив сразу потом.
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а шо у нас инклюзия?
а ексклюзия на инклюзию есть? - тетку немедленно убрать от детей и закрыть в глухом подвале..
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: как сделать украинские школы инклюзивными"Источник: https://censor.net.ua/n3161214
... наверное нужно вначале сделать школы не русскоговорящие,а украинские,а инклюзив сразу потом.
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Сильный у нас министр. Могилянку закончила в 2011 году. Ей еще учиться и учиться. А сейчас кто-то взрослый за спиной дергает за ниточки.
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Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вчера, 21 ноября, в ходе своего визита в Мариуполь.Отвечая на вопрос журналиста он заявил, что встреча в нормандском формате должна стать толчком для начала процесса деоккупации Донбасса."Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально, - сказал Дмитрий Разумков. -Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад - Цензор.НЕТ 828
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«что встреча в нормандском формате должна стать толчком для начала процесса деоккупации Донбасса" , торчком она станет 🤪🤪🤪
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Ви із булінгом в школах нездатні справитись. Діти не адеквати, вчителі, взагалі хворі виродки... Випускні класи більше схожі на збіговисько наркоманів і повій, ніж на школу. Уявляю як таким дітям буде в подібних школах...
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С такими зарплатами только больные и могут работать учителями. Но они не выродки, а больные люди, которым тоже надо как-то жить.
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Да у нас вообще, что ни рожа - то Сирожа, дебилы, неадекваты и вообще больные выродки, особенно если в органах служил\служит
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Є аргументи? Як вам щодо умисного знищення дітей, які не подобаються вчителю, ось просто так - не сподобалась? А як щодо покривання їх матом? А що скажете про уроки англійської, які старий пердун починає із розповіді, які в Англії зарплати у вчителів і яка маленька в нього, а потім тупо валить усіх, окрім тих, хто найняв його репетитором? А потім діти зі 6кою з англійської, виграють обласну олімпіаду і директор червоніє на запитання, що це за хер-ня???Вам школу назвати?
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СШ№1, СШ №4, СШ№20 м.Мукачево і усі інші комунальні школи міста, а також Ужгорода...
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Что уже только в это бедное образование не вводили!
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а шо у нас инклюзия?
а ексклюзия на инклюзию есть? - тетку немедленно убрать от детей и закрыть в глухом подвале..
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В школе и среди "условно нормальных" попадается немало откровенных придурков. И государство хочет еще спихнуть проблему инклюзии на учителей и родителей!
Если есть физические проблемы - заклюют, задразнят, будут издеваться. Это испытание для ребенка.
Если есть психические проблемы - это беда для всего класса. Головная боль родителей и учителей.
В классе у вашего ребенка были психи? У нас был такой. Дрался, плевался в учителя, кидался книгами, прыгал по партам на уроке. Это был ад. Еле избавились от него. Он реально был психически болен! Дети боялись ходить в школу! И это начальные классы!
В придачу к такому ребенку нужен специальный инклюзивный педагог, который будет сидеть рядом и сопровождать его все время.

Хотите инклюзию, так делайте это по уму, чтобы никто не страдал, а не через ж...у!
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В школах треба включати інклюзію,дифузію,екструзію і контузію...От нема Фаріонихи на тих зебілуватих...
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МОН и МОЗ в Украине так и находятся в состоянии инклюзии, просыпаются на период впаривания прививок
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Московия денег не жалеет ,чтобы вернуть Украину в прежнее московское стойло,да и генофонд свой за счёт украинского населения поправить.Украине нужно ввести платное образование в русскоязычных школах,зачем нам выращивать будущих предателей,которые не только разговаривают но и думают по русски..
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дети разные и со своими проблемами сожалению...
родители должны решать, если они внятные конешно,
где и как их ребенку обучаться - не инклюзивная тетя подписаным приказом в дошкольном возрасте.
еще немного и зеленое государство будет у вас не тока в смартфоне, а еще и в постели...
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У нас уже есть инклюзия в дошкольных учереждениях, уже 5 лет, примерно. И занималась ей лично Марина Порошенко.
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Евгеника? Фашисты пытались подбором идеальных родителей производить идеальных детей. Ничего не вышло...
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