 СБУ припинила в двох областях незаконну вирубку та реалізацію лісу, збиток від яких становить майже 2 млн грн

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, посадовці Держлісагентства на Закарпатті організували механізм протиправної легалізації лісопродукції афілійованими фірмами для нелегального продажу за кордон. Для "узаконення" лісу вони застосовували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних реальних підприємців. Також на їх основі виготовляли сертифікати для оформлення митної документації.

За оперативною інформацією, протиправна діяльність зловмисників завдала державі втрат на майже 1,5 мільйона гривень. –

Також СБУ викрила тимчасово виконуючого обов’язки директора лісгоспу у Івано-Франківській області на незаконній реалізації деревини на суму майже півмільйона гривень.

Посадовець збував місцевому підприємцю цінні породи дерев, зокрема дуби, за штучно заниженою вартістю. Для цього фігуранти справи вносили недостовірні відомості до звітно-облікової документації та використовували підроблені товарні накладні.

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В обох випадках у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до оборудок.

" СБУ посилює боротьбу з незаконними вирубками лісу у західних регіонах країни на виконання підписаного Президентом України Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"", - підкреслили у спецслужбі.