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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3323) електронні документи (42) Дмитро Дубілет (46)

 У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет. ГРАФІК

У жовтні-листопаді кількість документів, які центральні органи влади надсилають одне одному в паперовій формі, значно скоротилася.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оприлюднив графік, який показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи направили одне одному в паперовій формі.

У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет 01
Графік: Дубілет/Facebook

Також він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачений законом), а з 2 жовтня почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір: "Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг".

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"Утім, перевести в електронну форму документообмін - це набагато легше, ніж документообіг всередині органів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.

У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161209
 
   
 Топ коментарі
 
во работа... рисуй себе графики и выдавай электронную почту за свое достижение.... а ведь еще и зарплату за это получает
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а подписи на документах вы на мониторе рисуете маркером или вначале печатаете на принтере, потом ставите резолюцию и потом секретутка несет бумажку по кабинетам?
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Приберіть цього дебіла. Електронний документообіг завершився подвійним. Тепер люди роблять паперовий документ, підписують, сканують і від 5 хв, до півгодини обліковують у базі електронного документообігу.
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во работа... рисуй себе графики и выдавай электронную почту за свое достижение.... а ведь еще и зарплату за это получает
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а подписи на документах вы на мониторе рисуете маркером или вначале печатаете на принтере, потом ставите резолюцию и потом секретутка несет бумажку по кабинетам?
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Я рахунки вже давно не друкую, як що їх не треба в паперовому вигляді замовнику надавати. Додаю скрін печатки з підписом на "друк" в ПДФ формат і на емейл. Всі задоволені. А ФАКС як пристрій здав в утиль, ще років 12-ть назад, як тільки поставив "ВентаФакс" на ПК.
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счет просто декларативный документ ни к чему не обязывающий (в Украине)
а с накладными ты тоже так поступаешь?
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Звичайно. Накладні, договори і акти друкуються по старому. Документи на погодження з замовником, договори акти для ознайомлення і перевірки також "підписую" сканом. Коли все всіх влаштовує тоді якась із сторін друкує паперові екземпляри, не завжди це я.
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Ну так это естественно. Молодве прогрессивные! Ну как бы Бондаренко с проституткой в бумажной форме переписывался?
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Це просто свято! І так ніякого документа знайти не можливо, а тут і взагалі все помре разом з сервером...
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Как же Вы правы, особенно если надо будет этим слугам ноги делать- пару движений пальцев и вся (!) документация уничтожена и не надо резать, жечь
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Приберіть цього дебіла. Електронний документообіг завершився подвійним. Тепер люди роблять паперовий документ, підписують, сканують і від 5 хв, до півгодини обліковують у базі електронного документообігу.
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Ну все! Теперь блеать заживем! Саксесс безоговорочный зебильных олигофренов.
Зебилам глаза открыть можно. Урина литься перестала, предвыборные обещания выполнены. Победа!
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Сэкономленой бумаги как раз хватить чтоб учителям зп сделать по 4 килобакса...
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Дубилет не болтун - приват работает как часы. Зря он только с этой шоблой связался.
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это не тот дубилет. приват делал его папик. это молодое дарование на техподдержке сидело
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диме 34 года. приват24 работает лет 10-15 точно
ты уверен что 20-х летнему доверят писать систему для самого крупного банка в стране?
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Я помню, что ай-ти рулил Дубилет и вики вроде говорит, что это Дима. За что купил, за то продаю
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С 12 до 16 он был в Привате, пишет вики. Вобщем, конечно, может приват это и не только его заслуга
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я открыл первый ФОП в 2005 году и у меня со старта на компе был Приват24
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Говно этот приват24 - не емейл код не шлёт и Face ID на телефоне не поддерживает
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Говно этот VW Golf... У него салон не в красном дереве как у Майбаха. Что в Украине есть еще по функционалу похожее на приват24?
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Они просто не думают что люди могут пользоваться за границей за пределами роуминга а на американский номер смски слать не хотят
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Так може він взагалі скоротився той документообіг? Не робить ніхто нічого?.. У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3631
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Иван Лютий
Пока Зеленский радуется возвращению выпотрошенных корыт, которые раньше были боевыми катерами, ни слова не говорит про мародерство россиян, потому что ссыкло, разъясню, что произошло с кораблями.
Напомню предысторию.
Год назад на фоне азовского кризиса Порошенко пошел ва-банк и отправил корабли на проход через Керченский пролив. Чтобы утвердить законное право Украины на свои территориальные воды, привлечь внимание международного сообщества, создать прецедент, а может и инструмент давления на россиян.
Россияне брутально атаковали наши корабли, захватили экипажи в плен - т.е продвинули свой нарратив права сильного. Далее Порошенко объявил ВП. Реакция международного сообщества была вялой, прежде всего из-за того, что президент США Трамп был уличен в связях с россиянами, мы эту историю знаем, поэтому санкций на которые рассчитывал Порошенко, так и не последовало.
Украина не отчаялась и пошла в гаагский трибунал, где умница Зеркаль поимела россиян во все дыхательные и пихательные.
Если наша внешняя политика в кейсе с санкциями провалилась, то правовая позиция наоборот - международное право оказалось на нашей стороне. Это очень важный и страшно уязвляющий россиян момент.
Еще раз, Украина поставила агрессора в позу пьющей лошади международно-правовыми инструментами. У россиян остался только один вариант - выполнять решение международного трибунала.
То есть победил нарратив Украины, в том числе ПАПа - в современном мире нет места праву сильного, есть верховенство права.
В одном своем интервью Зеркаль сказала одну очень важную вещь - не надо думать, что россия не выполняет решения международных судов, она их выполняет, но она их выполняет со своим, нужным ей нарративом. Именно это россии позволил сделать в кейсе с моряками и судами подлец Зеленский, отдав им ценного свидетеля по делу о сбитом рейсе МН-17 и гробовой тишиной о мародерстве россиян.
В итоге, что мы имеем - россия вернула моряков и корабли, что соответствует обязывающему решению суда, но в рамках своего нарратива права сильного - т.е. не вовремя и под какие-то унизительные для Украины расписки, выторговав себе дополнительные бенефиты от украинской власти.
Суда вернула выпотрошенные, что сделано намеренно, в том числе чтобы нанести эмоциональный ущерб украинскому обществу, унизить сознательных. И опять же с какими-то подписками и условиями.
То есть Зеленский своими действиями способен развалить все это дело полностью. Зеркаль уходит, на ее место никто не придет.
Вот в такой Украине мы сегодня живем...
Зеленский сказал, что за три месяца корабли отремонтируют. В понедельник в Днепр привезли тело военного ВСУ со следами страшных пыток, нанесенных русскими террористами. Стесняюсь спросить. Его тоже отремонтируют?
Может начнем уже бороться с причиной, а не последствиями? Может нужно уже называть вещи своими именами? путена - х*лом, а россию агрессором и постреливать в ответ.
Я все это пишу, потому как инфантильное население Украины выбрало президентом Зеленского. Малообразованного, некомпетентного, трусливого жлоба.
Вообще, в этом кейсе так называемый президент Зеленский проявил себя полностью и во всей красе - омерзительный пресмыкающийся перед россиянами, подлым трусом и предателем.
Побыли пять лет украинцами, казалось стали нацией, которая отстаивала свою землю, которую начали уважать в мире. Но это была лишь иллюзия.
Унижение Зеленского, а с ним и всей Украины набирает эффекта снежного кома. Ни одно ТВ мире не обходится без глумления и насмешек над Зе. Само имя Зеленского уже четко ассоциируется с минетом, лизанием жопы и дешевой клоунадой.
Здобули!
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Скажите, а делом, а не х*рней, Слуги народа вообще способны заниматься?
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не, дубилет не слуга народа, он слуга бени
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Может, пусть тогда "Бене" документооборот и сокращает?
За "Бенины" средства?
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на самом деле, все просто - перестали работать !
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет？
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Документообіг у паперовій формі різко скоротився, а процент жиров у маслє різко виріс
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Ну понятно что ни мову ни армию ни виру ни документооборот нарот на хлеп не намажет.
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Народу нужна сытная жрачка и теплое стойло
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