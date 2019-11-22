 У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет. ГРАФІК

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.
Міністр оприлюднив графік, який показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи направили одне одному в паперовій формі.
Також він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачений законом), а з 2 жовтня почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір: "Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг".
"Утім, перевести в електронну форму документообмін - це набагато легше, ніж документообіг всередині органів", - додав він.
Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.
а с накладными ты тоже так поступаешь?
Зебилам глаза открыть можно. Урина литься перестала, предвыборные обещания выполнены. Победа!
ты уверен что 20-х летнему доверят писать систему для самого крупного банка в стране?
Пока Зеленский радуется возвращению выпотрошенных корыт, которые раньше были боевыми катерами, ни слова не говорит про мародерство россиян, потому что ссыкло, разъясню, что произошло с кораблями.
Напомню предысторию.
Год назад на фоне азовского кризиса Порошенко пошел ва-банк и отправил корабли на проход через Керченский пролив. Чтобы утвердить законное право Украины на свои территориальные воды, привлечь внимание международного сообщества, создать прецедент, а может и инструмент давления на россиян.
Россияне брутально атаковали наши корабли, захватили экипажи в плен - т.е продвинули свой нарратив права сильного. Далее Порошенко объявил ВП. Реакция международного сообщества была вялой, прежде всего из-за того, что президент США Трамп был уличен в связях с россиянами, мы эту историю знаем, поэтому санкций на которые рассчитывал Порошенко, так и не последовало.
Украина не отчаялась и пошла в гаагский трибунал, где умница Зеркаль поимела россиян во все дыхательные и пихательные.
Если наша внешняя политика в кейсе с санкциями провалилась, то правовая позиция наоборот - международное право оказалось на нашей стороне. Это очень важный и страшно уязвляющий россиян момент.
Еще раз, Украина поставила агрессора в позу пьющей лошади международно-правовыми инструментами. У россиян остался только один вариант - выполнять решение международного трибунала.
То есть победил нарратив Украины, в том числе ПАПа - в современном мире нет места праву сильного, есть верховенство права.
В одном своем интервью Зеркаль сказала одну очень важную вещь - не надо думать, что россия не выполняет решения международных судов, она их выполняет, но она их выполняет со своим, нужным ей нарративом. Именно это россии позволил сделать в кейсе с моряками и судами подлец Зеленский, отдав им ценного свидетеля по делу о сбитом рейсе МН-17 и гробовой тишиной о мародерстве россиян.
В итоге, что мы имеем - россия вернула моряков и корабли, что соответствует обязывающему решению суда, но в рамках своего нарратива права сильного - т.е. не вовремя и под какие-то унизительные для Украины расписки, выторговав себе дополнительные бенефиты от украинской власти.
Суда вернула выпотрошенные, что сделано намеренно, в том числе чтобы нанести эмоциональный ущерб украинскому обществу, унизить сознательных. И опять же с какими-то подписками и условиями.
То есть Зеленский своими действиями способен развалить все это дело полностью. Зеркаль уходит, на ее место никто не придет.
Вот в такой Украине мы сегодня живем...
Зеленский сказал, что за три месяца корабли отремонтируют. В понедельник в Днепр привезли тело военного ВСУ со следами страшных пыток, нанесенных русскими террористами. Стесняюсь спросить. Его тоже отремонтируют?
Может начнем уже бороться с причиной, а не последствиями? Может нужно уже называть вещи своими именами? путена - х*лом, а россию агрессором и постреливать в ответ.
Я все это пишу, потому как инфантильное население Украины выбрало президентом Зеленского. Малообразованного, некомпетентного, трусливого жлоба.
Вообще, в этом кейсе так называемый президент Зеленский проявил себя полностью и во всей красе - омерзительный пресмыкающийся перед россиянами, подлым трусом и предателем.
Побыли пять лет украинцами, казалось стали нацией, которая отстаивала свою землю, которую начали уважать в мире. Но это была лишь иллюзия.
Унижение Зеленского, а с ним и всей Украины набирает эффекта снежного кома. Ни одно ТВ мире не обходится без глумления и насмешек над Зе. Само имя Зеленского уже четко ассоциируется с минетом, лизанием жопы и дешевой клоунадой.
Здобули!
За "Бенины" средства?