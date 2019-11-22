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Все про:ліки (318) Мінздоров'я (1026) економія (25) онкологія (49)

 Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я заощадило близько 60% на закупівлі лікарських препаратів за напрямом "доросла онкологія": на ліки витратили $21 млн замість передбачуваних $49 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Таким чином міністерство зекономило $28,5 млн.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на додаткові закупівлі інших медикаментів, що дозволить забезпечити ще більше пацієнтів доступом до лікування.

"У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлі ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них - на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Всього сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж в 2014 році. У 2020 році кошти, передбачені у Державному бюджеті на державні закупівлі ліків і медвиробів, істотно зростуть - аж на 3,2 млрд грн, передбачається 9,77 млрд грн", - зазначили в міністерстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161208
 
 
 Топ коментарі
 
Где-то на стену лезет одна Богатырева
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В самом деле диплом не важен?
Что же тогда Ульяну травили, хотя у нее целых два диплома (в медицине и биологии)?
А теперь смотрите-ка - диплом не важен.
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какой результат есть?
у знакомого зебила сеть аптек. государство с июня не платит компенсацию за бесплатные лекарства. здобул. грустный чегой то ходит. наверное еще не читал отчет министерки
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Где-то на стену лезет одна Богатырева
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Какая-то прокладка прокололась. И они везде где можно доят бюджет, отстегивая типа "народным" депутатам по 5 тысяч в месяц.
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" Всего сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году."
а как обстоят дела по сравнению 1913 годом?
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нет конечно. это все министерка без образования за два месяца сдюжила
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мне важен результат, а не липовые дипломы. Результат как бы есть, в чем претензия?
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какой результат есть?
у знакомого зебила сеть аптек. государство с июня не платит компенсацию за бесплатные лекарства. здобул. грустный чегой то ходит. наверное еще не читал отчет министерки
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ну днр-овцам и зе-овцам точно не платят.
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В самом деле диплом не важен?
Что же тогда Ульяну травили, хотя у нее целых два диплома (в медицине и биологии)?
А теперь смотрите-ка - диплом не важен.
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травили такие как ты, я всегда поддерживал начинания нашего и.о. И кажется с тобой я спорил насчет дипломов Ульяны и тебе доказывал что для того чтобы быть министром здравоохранения не обязательно быть врачем и приводил пример Германии и США. Быстро же ты переобуваешься, скользкий тип. Так значит Ульяна была ок?
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Если это импортируемая продукция, то очень хорошо, так как курс гривны к доллару и евро в 2014 был гораздо выше.
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не окей
я сижу под белым ip а ты прячешься.
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А я с своего аккаутна в твиттере, под своим именем и фамилией.
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ну да. а у ледокаина гетьмана такие имя и фамилия
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Ты сидишь в горловке по днровской тряпкой и украинским поркси
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А ха ха ха ха
во ты дятел тупой.....
А ха ха ха ха
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да. ты меня рассекретил
сцк вас точно по iq отбирали.... ну не могут быть в одном месте одни дебилы спонтанно
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А ха ха ха ха
ну вот откуда? откуда вы беретесь недороблы?
А ха ха ха ха
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точно!
ты вычислил меня по ip
А ха ха ха ха ха ха
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тебе куратор разрешил тех, с кем мириться надо и у кого прощения просить приказано, называть "лугандонцы"?
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первые и последние две буквы можешь убрать
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Я нахожу примечательным, что не сказано, ГДЕ (кто производитель) они эти лекарства закупали, и отвечают ли закупленные препараты протоколам МОЗ.
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боже, сказочный дятел. По твоему онкобольным каждый год закупают разные препараты и по разным протоколам, т.е. каждый год меняют лечение? Ну вот как можно быть таким тупым?!
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В 2020 году средства, предусмотренные в Государственном бюджете на государственные закупки лекарств и медизделий, существенно возрастут - аж на 3,2 млрд грн, предполагается 9,77 млрд грн", - отметили в министерстве.Источник: https://censor.net.ua/n3161208

Попахивает зрадой, да порохоботы?
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Якщо не буде дохідної частини - то можете цю статтю відмітити як спам, згідно жижиталізації.
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дохидной частыны с гос. закупок медпрепаратов, это как, дебил? Ты изобрел способ получать доход с собственных покупок?
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Ти йолоп? ..редусмотренные в Государственном бюджете... А звіди беруться гроші у бюджеті? Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3576
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сказочный, бюджет может быть с дефицитом, но он всегда "доходный". Поэтому вообще не понятно что ты несешь. В любом бюджете есть доход и расход. Так что ты сказать-то хотело?
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У мене більше питань нема. Якщо нема запланованих надходжень, то наступає недофінансування галузей. Бюджет з дифіцитом - завжди "доходный". Це вже не економіка, це психіатрія. Негайно в Трускавець. Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1025
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просто ты дебил, используешь термины не понимая для чего они предназначены. Не бывает "доходного" бюджета. Бюджет это смета расходов/доходов. Если расходы > доходов = дефицит. Если доходы > расходов = профицит.
Поэтому специально чтобы подчеркнуть твой дебилизм я написал в скобках "бюджет может быть с дефицитом, но он всегда "доходный" - т.е. в нем всегда есть доходная часть. Так что любой бюджет "доходный" если в нем есть статья доходов. Но не каждый бюджет профицитный как и не каждый дефицитный. Хотя кому я объясняю, это же слишком сложно для тебя.
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А это смотря какие лекарства были закуплены.
В статье же не сказаны, где лекарства произведены и соответствуют ли лекарства протоколам лечения МОЗ.
Так соответствуют или нет?
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Если вместо современных средств горчичников и зеленки в РФ закупить, то экономия будет колоссальная.
Правда Вам, если Вы будете онкобольной, эта экономия будет фиолетово.
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порохоботы просто немножечко неумные. Например фразу "купили на 60% дешевле" они воспринимают как "купили 60%" Ну ничего, бывает. Люди с 60 айкью тоже нужны, полы мыть, туалеты и т.д.
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На 60% дешевле, а не меньше. Ты на выборы не ходи. ты тупой как деревяшка.
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Лекарства для взрослых онкобольных закуплены на 60% дешевле, чем ожидалось- ВАСЯ!!!! читай заголовок.
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Ок. Мой про...б. Дабы зелябобы в говно не изошли от радости что подловили порохобота на невнимательном чтении новости, постик удалю.

А всяким Володям Сергиенкам скажу: ЗЕлупу тебе, Володя, на воротник, а не чтоб я не ходил на выборы, а долбо...бы ходили и выбирали героя сериала.
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маладцы!
ожидаем новостей со статистикой онкобольных на поправке по сравнению с 1913м годом...
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А где же сравнение с 15, 16, 17 ,18 годом??? Я так понимаю супрун всё-таки дешевле покупала?
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Всего сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 годуИсточник: https://censor.net.ua/n3161208

ДАЛОЙ СУПРУН!
ДАЛОЙ ПРИВИВКИ!
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что ты несешь? Причем тут прививки, и если ты был в летаргическом сне Ульяна уже не и.о.
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Прививки при том, что Супрунша ими целенаправленно уничтожает детей Украины!
У Александро спроси!
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Этозрада выфсеврети, новая власть тут ни при чем, это все Порошенко и Супрун Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9274
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Знайомий бізнесмен каже мені - отримав півтора мільйона збитків...Питаю - яким чином?...Відповідає - думав отримати вісім мільйонів прибутку,а отримав тільки шість з половиною...Значить - півтора мільйона збитків...Ось так і МОЗ нам втулює відносні цифри...Давайте прямі ціни на ліки,порівнюйте їх з цінами п"яти-десяти річної давності і вартістю їх у Польщі,Угорщині...і так далі...
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Как-то, мало что понятно из этой "перемоги". На 60% дешевле чем кем ожидалось? Это в сравнении с ценами 2014 года? А если сравнивать с 2018? Закупка производилась через международные организации, по системы выстроенной Супрун, которую Зе критиковал? Тогда нынешняя власть здесь причем
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Где в этой новости информация о том, как закупались препараты?
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А раньше власть говорила «Они все умрут» и незачем на них деньги тратить. А оно эвона как. Можно ещё из выделенных средств экономить, даже если покупать, что необходимо
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