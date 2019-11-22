 Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Таким чином міністерство зекономило $28,5 млн.
Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на додаткові закупівлі інших медикаментів, що дозволить забезпечити ще більше пацієнтів доступом до лікування.
"У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлі ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них - на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Всього сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж в 2014 році. У 2020 році кошти, передбачені у Державному бюджеті на державні закупівлі ліків і медвиробів, істотно зростуть - аж на 3,2 млрд грн, передбачається 9,77 млрд грн", - зазначили в міністерстві.
а как обстоят дела по сравнению 1913 годом?
у знакомого зебила сеть аптек. государство с июня не платит компенсацию за бесплатные лекарства. здобул. грустный чегой то ходит. наверное еще не читал отчет министерки
Что же тогда Ульяну травили, хотя у нее целых два диплома (в медицине и биологии)?
А теперь смотрите-ка - диплом не важен.
я сижу под белым ip а ты прячешься.
во ты дятел тупой.....
А ха ха ха ха
сцк вас точно по iq отбирали.... ну не могут быть в одном месте одни дебилы спонтанно
ну вот откуда? откуда вы беретесь недороблы?
А ха ха ха ха
ты вычислил меня по ip
А ха ха ха ха ха ха
Попахивает зрадой, да порохоботы?
Поэтому специально чтобы подчеркнуть твой дебилизм я написал в скобках "бюджет может быть с дефицитом, но он всегда "доходный" - т.е. в нем всегда есть доходная часть. Так что любой бюджет "доходный" если в нем есть статья доходов. Но не каждый бюджет профицитный как и не каждый дефицитный. Хотя кому я объясняю, это же слишком сложно для тебя.
В статье же не сказаны, где лекарства произведены и соответствуют ли лекарства протоколам лечения МОЗ.
Так соответствуют или нет?
Правда Вам, если Вы будете онкобольной, эта экономия будет фиолетово.
А всяким Володям Сергиенкам скажу: ЗЕлупу тебе, Володя, на воротник, а не чтоб я не ходил на выборы, а долбо...бы ходили и выбирали героя сериала.
ожидаем новостей со статистикой онкобольных на поправке по сравнению с 1913м годом...
ДАЛОЙ СУПРУН!
ДАЛОЙ ПРИВИВКИ!
У Александро спроси!