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 Політика України
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Все про:Крим (7792) Кориневич Антон (22)

 Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич

У президента Володимира Зеленського впевнені, що в Криму більшість жителів не підтримують "русский мир", а щасливі кримчани - це картинка російської пропаганди.

Так вважає представник президента в Криму Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Аксіомою є те, що територія Автономної Республіки Крим – це територія України. Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму. Ми абсолютно переконані у тому, що Крим – наш. Іншої позиції не може бути. Я не бачу підстав говорити про якісь поступки. Уже шостий рік окупації, і йдеться насамперед про реінтеграцію громадян. Потрібно підтримувати зв’язки з тими, хто знає, що таке Україна. І ми цим займаємося. Який вигляд матиме стратегія щодо деокупації і які політичні моменти в ній будуть прописані, наразі не можу сказати", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд може розглянути незаконне засудження кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" як військовий злочин, - Кориневич. ВIДЕО

"Перш за все, ми говоримо про реінтеграцію наших громадян. Ми маємо зберігати і вибудовувати зв’язки з нашими громадянами, що проживають у Криму. Хоча це не означає, що ми забули про територію. Аби повернути землю, треба заручитися підтримкою мешканців Криму, які чекають нас. Ми бачимо, що чимало мешканців Криму хочуть зберігати зв’язок з Україною. Це підтверджують, зокрема, факти перетину адміністративної межі з материковою Україною. Крім того, я переконаний, що сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира". Мешканці півострова зазнають чималих порушень своїх прав, ніхто не може бути впевнений, що сьогодні-завтра його не затримають за надуманими обвинуваченнями. Існує проблема і обмеження ведення бізнесу, і низького рівня медичних послуг, і високих цін на товари. Щасливі кримчани – це картинка російської пропаганди. Я впевнений, що в Криму немає більшості тих, хто підтримує "русский мир"", - зазначив Кориневич.

"Я впевнений, що більшість кримчан не брала участі в так званому "референдумі" в 2014 році і не підтримує те, що там сталося і відбувається сьогодні. Тож державі Україна потрібно працювати з кримчанами для того, щоб коли вона повернеться в Крим, ми мали людей, на яких можемо спиратися, які, умовно кажучи, будуть новою місцевою владою. Росія змінює демографічну карту Криму. У вересні цього року Генеральний секретар ООН опублікував доповідь про права людини в окупованому Криму, згідно з якою Російська Федерація переселила на територію півострову за п’ять років 140 тис. російських громадян. І це лише дані російської статистики, зважаючи на зміну місця реєстрації. Чи може бути це число більшим? Звичайно. Хтось може і не змінювати місце реєстрації, але фактично жити в Криму", - акцентував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не дозволяє Росії закрити обговорення питання Криму в ОБСЄ, - постпред Цимбалюк

"Ми розуміємо, що більшість кримчан отримали незаконне російське "громадянство" по суті автоматично. Це було нав’язане "громадянство". Російська Федерація неправомірно розповсюдила своє "громадянство" на кримчан, плюс створила такі умови, за якими дуже важко проживати на території Криму без нього. Людей, котрі не мають російського паспорта, Росія виштовхує. По суті, це нав’язане громадянство. Здебільшого, не вчиняли дій щодо відмови від нього не через політичну позицію, а через необхідність там виживати. Безумовно, ми не визнаємо цього "громадянства", його не визнає і міжнародне співтовариство. Для нас усі кримчани – громадяни України. Щодо кількості осіб, які відмовилися від російського "громадянства", то тут дуже важко говорити про конкретну цифру, бо ця інформація подається державою-окупантом і може бути далекою від реальності. Окупанти стверджують про приблизно 4000 мешканців Криму, які виявили бажання зберегти інше громадянство. Але, знову ж таки, справжність цього числа дуже важко встановити. Більшість кримчан мають українське громадянство, оскільки вони перетинають пункти в’їзду/виїзду. "Російський паспорт" - це також не показник російської патріотичності. Люди просто хочуть жити в себе вдома. І про це нам кажуть ті, хто живе в Криму. Ми маємо канали зв’язку з кримчанами. І з цього спілкування не можу сказати, що вони – в захопленні від політики Російської Федерації", - резюмував Кориневич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161206
 
   
 Топ коментарі
 
Там "путіних" 90% і тільки у випадку смерті їх всіх появиться надія на те що це питання буде переглянуто.
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Никто не собирается сдавать позиции по Крыму

А разве была какая нибудь позиция на протяжении этиъ мыролюбных лет кроме тамжынашилюди - адиннарот. Ну и плюс снабжение русни электрикой и газом?
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Как показали события.Движущая сила-это пенсионеры.Пока пенсии в Украине не будут в два,три раза выше чем в Крыму,то они не будут думать об Украине.
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ага..ну ну ...Южная и Северная Кореи вам в пример
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Ага.Лезут через стену и минные поля под обстрелом лишь бы сбежать в Южную Корею.
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честно говоря мне плевать на крысчан предателей и мразей они САМИ РВАЛИ МОШОНКУ Звали Путин Ура! Привет новому СССР! никто их не бомбил, никто их не захватывал, никакой даже локальной стрельбы не было в Крыму... навпаки,они кричали украинской армии пошли вон из Крыма... из всей армии и флота ушло из Крыма 5% в Украину..всего то, а остальные ОСТАЛИСЬ и кто это-- ПРЕДАТЕЛИ... не понимаю я крымских также татар, тупо оставаться в Крыму! зачем?* для чего собрали обоз и на..уй с Крыма пока там не разрешится судьба места и земель много всех бы татар разместили в Украине... я лично не понимаю и не надо мне про Родину с 1944 года где у них Родиа та была до1991 года.... 3 поодения в той иной Родине родилось и померло.. так что, а про Донбасс то вообще раковая опухоль Украины зомби народишко.. вообще не заслуживает даже воспоминаний о себе.. а Зеленский им алупу вылизывает, старается "шариков"...
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Ущербная логика. Нафик нам нужны "сограждане" которые в Украине только за бапки. Так можно себе и жену за бапки арендовать, чё
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А ты чем думаешь их вернуть?Культурой?Они не чувствуют себя Украинцами.Это в основном переселенцы с росии.
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Украина тяжело формируется как страна, изменяются границы, возможно кстати не в последний раз. Лично у меня нету трагедии по поводу отпадения территорий с враждебным Украине населением. Не может человек идти в разные стороны, так и страна
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К сожалению, даже когда мед закончится, они будут смоктать и всем рассказывать как сладко
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Еще один отмазывальщик зеленой плесени нарисовался. . Ты за Зе-клоуна и его буффонаду голосил, что бы они тоже врали "как попередники" Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич - Цензор.НЕТ 4575 ? Ну тогда поздравляю, "далеко" пойдете.
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Не "голосил" я за Зе-дебіла - так що совість моя чиста. Не полінись погугли і почитай що я про цього клоуна-кацапа писав коли він Україну прирівнював до порноактриси.
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Да все от начала и до конца. Еслиб у большинства крысчан не было "руцкомирскости головного моска", то рашки там, как и на Домбасе, бы небыло.
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а кто виноват по Крыму и Донбассу вся наша власть Украины в КУрыму не было ни одной украинской библиотеки и школы и садика на украинский язык на улицке там смотрели как на марсиян как впрочем на все иные языки кроме матюгального... они ве время ныли и ныли когда же Ельцин заьерет нас к ***** потом все время ждали когда Россия зхаберет их к себе причем задолго до Помранчевой и Мдана то лишь отмазк мол Майдан их напугали 7нифигаче они как Украина появилась ненавидели Украину в 1996 приняли Конституцию и кто о "случайно" так с голоса вместо Крымской Симферопольской области как кстати было в УССР Симферополськая область... а давайте Автономную республику в составе Украины типа реверанс в сторону татар.... а по сути московские агенты продавили будущий 2014 год....
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Государство должно иметь политику, но не промывать мозг. У большинства крысчан там "руцкий мир". Потому этот мир, и пришел к ним в реале. Потому разговоры о том, что они не хотели они не такие - ложь. Большинство военнослужащих нарушили присягу. Это ли не самое верное доказательство, чем они жили, и что у них было в головах?
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То есть по-твоему Крым не оккупирован и они сами захотели отделиться от Украины ? Ты прямо транслируешь рашинскую пропаганду
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Рашка захватила Крым, как и Донбас, потому, что большинство населения и военнослужащие, большинство из которых изменили присяге были "за" и поддерживали руцкий мир.
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Уточню - они верещать о "русском мире" начали ещё в 1994-м, когда "президента Крыма" выбирали... Уже тогда кричали о "зарплате в долларах, пенсии - в рублях...". Только вот, "русский мир" в телевизоре", и "русский мир "в реале", оказались разными вещами...А вояки, в основном, в 1991-м, присягали не Украине, а квартирке в Крыму, да дачке с виноградником - не ехать же, из Крыма, комаров и клещей энцефалитных, кормить, в Забайкалье...
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Одно другому не противоречит. Когда окупировали немцы чешские Студетты, большинство студетских немцев рукоплескали и радовались "освободителям" проведи фюрер, тогда ещё референдум, результаты были бы наверное такие же как и в Крыму. Ничего со временем не изменилось, просто лжи стало ещё больше.
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Обман в том, что это ОБМАН.
1. Этнический состав полуострова уже не тот что был в 2014 году. Часть проукраински настроенных граждане уехала с Крыма, а расея активно переселяет силовиков с семьями из других регионов параши
2. Часть этнических украинцев, крымских татар перешла на сторону оккупационного режима и вполне мирно с ним сотрудничает
3. Экономическая ситуация в Украине не способствует ее авторитету среди крымчан - известных любителей халявы.
И последнее. Чтобы утверждать, что крысчане чем-то недовольны, надо спросить их самих. А в условиях тотального страха и доносительства это невозможно.
Так что врет этот Кориневич
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Со смертью путина будет пересмотрен и этот вопрос.
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Там "путіних" 90% і тільки у випадку смерті їх всіх появиться надія на те що це питання буде переглянуто.
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"Хирскл", ты не брат Лизы Богуцкой? Мечты похожие... Та мечтает о том, что "придут новые люди, и завтра коррупция исчезнет...", а ты мечтаешь о смерти Путина... Да там в Кремле - "коллективный Путин"... И зовут его, на самом деле - "русский шовинист"... Путин, как личность - это "пальтрет", "вывеска "русского мира". Сдохнет он - поставят другого...
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Дело не в путине. А желании размотать этот клубок. Который по сути никому не нужен. Козляндия несет огромные убытки от санкций. Это факт. Крым не приносит прибыли,а жрет также средства. Олигархи теряют прибыля. А это главное в этом вопросе. Не станет этого дурака,все посунется в обратную сторону. Такое было у них не раз. После сталина. После брежнева.Авторитарный уходит,новый все его ломает. - Тирания на новый лад.
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Никто не собирается сдавать позиции по Крыму

А разве была какая нибудь позиция на протяжении этиъ мыролюбных лет кроме тамжынашилюди - адиннарот. Ну и плюс снабжение русни электрикой и газом?
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а что - там не наши люди? на окккупендум ходило всего 34; населения острова.
Нечего тут распространять фейки российской пропаганды, якобы там только и жили в надежде на русский мир.
На выборах в Крыму за Януковича голосовали меньше народу, чем в Донецке - статистика есть на сайте ЦВК, можете проверить.
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не 34 а 32% вместе с зелеными зайцами ***** и их выводками, завезенными тогда на крым.
Так вот. Наши люди там не скулят и не просят о мыролюбстве. Все остальное это шыкаладный бред.
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Олег, не обольщайся... Мечтали они, о "русском мире", ещё в 93-м... Проголосовали они за независимость Украины, в 1991-м, потому что видели, что Россия - "в жопе", а в Украине - "сытнее"... А потом "разочаровались. Оказывается, что "при хахлах" тоже работать надо, и "халява" не ожидается... Они ещё тогда думали, что вся Россия - это те отдыхающие, что швыряются баблом на курортах, жируя на разнице курсов рубля и гривны... А ещё они видели Россию по телевизору... Я, в те годы, там жил... И ещё в те годы им лили в уши, что они "не хахлы, а "крымчане", "рассеяне"... У меня знакомый молочник есть... Так у него шурин, в Красноперекопске, живёт... Именно так он и говорил, до 2014-го... Потом в апреле, пошла "эйфория", что они "расейские граждане", и мы теперь "хахлов на херу вертеть будем..."... А летом 2014-го, "клюнул в жопу жареный петух...", пошло "отрезвление" - он работал в рисоводческом хозяйстве, а Украина воду не дала. Рисовые чеки высохли, зарплата - 5 тыс. рублей!... А цены "расейские". Так "заскулил: "Мы же думали, что зарплаты станут российские, а цены останутся "хахляцкие"!!!... Но, пока крымчане молчат... И не потому, что "Рассея" им нравится... Просто, боятся и помнят "СССРовскую действительность - "длинный язык отрывают вместе с головой...". Они же только после 2014-го понимать начали, что в России "совок" возродили...
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У власти Клоуны, они верят в цветные, воздушные шарики. которые сами и надувают.

А НеЛох, 42 года, видит все в сказочном свете...
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та насрать им и на русский мир, и на украинский
самый лучший стимул для них это холодильник
цены московские, отдыхающих с каждым годом всё меньше
воды нет, свет по раписанию
родная гавань в лице сбера, мтс и прочих скрепных кониор тупо ссыт обслуживать своих граждан
так шо в перспективе из хорошего остались только камни с неба
говорят если камень засунуть камень за щеку, то через пару часов он по вкусу будет напоминать украинскую картоплю
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как и 80% населения Украины, так что Крым здесь не исключение.
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Какая реинтеграция граждан? Какие связи? О чем он вообще? Лучше бы подрывную деятельность в крыму поддерживали.
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Какая в Крыму подрывная деятельность? Там при немцах ни подполье не смогли нормальное, организовать, ни партизанские отряды создать... А сейчас какая "подрывная деятельность"? Среди потомков "стукачей" и НКВДистов? Да они друг на друга "стучат", как швейные машинки!!! Про "стук" на татар и украинцев, я уже не говорю...
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Так про татар и украинцев в крыму и речь. Другое дело,есть ли у них желание.
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Ну что сказать....идиоты. Или прикидываются идиотами. Нет в Крыму проукраинского большинства и никогда не будет.
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По-твоему шо, Крым не оккупирован, а он типа "сам ушёл" ?
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По-моему в данном случае экспансионистские действия российской власти совпали с настроением большинства населения. Я, знаете ли, тоже общаюсь с людьми родом из Крыма, которые живут здесь но периодически ездят домой. Да, это правда - ожидания не оправдались, многим недовольны, бухтят и жалуются. Но всё равно считают своей страной Россию, Украину как родину большинство не воспринимало и не воспринимает.
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а це для нас транслюють такі меседжи і вони все про те ж саме: "там наші люди". все це маячня, є там й підтримка, є й ненависть до України.
так само зекоманда впарює й байки про "мирних мешканців донбасу".
падли.
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А потрох типа не впаривал про "мирных жителей Донбаса"...
МЫралюбные минские соглашения соевый для кого тогда придумал ?
Это же ЕГО план !
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давайте розберемо те, що й як ви кажете.
про втискання ідеї "мирних мешканців донбасу" та "минські домовленності" ви висловлюєтесь зневажливо, дорікаючи ними порошенку.

з цього вбачається, що ви особисто такі ідеї та домовленості попрошенка не підтримуєте - вірно?
але в той же час з вашого посту вбачається й інше, а саме: те, що наслідування й втілення таких самих ідей та тих самих домовленостей зеленським вас цілком задовольняє.
ця як у вас співіснує?
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Донбасс заселен после голодомора расейским отребъем, отсюда и меналитет.
Крым - пристань для военных СССР была, отсель тоже своя специфика мЫшления.
Никаких народностей эти группы не составляют. Они квартиранты, по сути. Хозяин земли - Украина. Так что, как бы рашисты не бесились и не закрывали вопросы по Крыму, циничные бандеровцы всегда этот вопрос будут держать открытым и мнение квартирантов хозяина мало волнуют! Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич - Цензор.НЕТ 715 Возвращайтесь, откель пришли в Украину и там качайте права своим оленям!
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переважно українцями.
щоправда масове переселення руських (яке й мало такі наслідки, які ми спостерігаємо зараз), почалося не в тридцятих, а в двадцятих роках 20 сторіччя. ініціатором такого переселення, звісно ж, була "дружня до укранців" більшовістська влада.
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ты в курсе, что перепись 89 года показывает, что украинцев на Донбассе большинство? ММ? если было массовое заселение, то демография бы четко показало преимущество русского населения. Короче, чушь ты порешь и гонишь на украинцев с Донбасса. а это статья, винторогий ты мой.
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по-перше, не слід тикати незнайомій людині.
по-друге, кількісний національний склад населення в даному випадку не має жодного значення. тієї кількості руських, якою була заселена донеччина цілком вистачило для того, що ми маємо на території ордло на сьогоднішній день.
по-третє, ваша необізнаність щодо норм кримінального кодексу України дає вам можливість казати про наявність статті, але, вочевидь, не дає вам змоги розтлумачити в чому полягає склад злочину, чи присутній він в моїх висловах та якою саме статтею передбачена відповідальність.

по-третє, ваша манера спілкування в реальному житті мала б привести до отримання вами тілесних ушкоджень тієї чи іншої тяжкості. слідкуйте за своїми манерами.
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«Этнографическая карта Европейской России» А.Риттиха, Этнографическая карта Крыма 1926 года.
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Донбасская вышиванка. Большинство жителей Донбасса - украинцы. Русские никогда не были здесь этническим большинством. Все села говорили исключительно по украински!


Донбасс - это не просто Украина. Это, прежде всего, украинцы, которых здесь большинство. И это греки, немцы, русские, представители других национальностей, безусловно поддерживающие Украину и не желающие разрушительной российской оккупации.
Хорошо бы всем об этом знать и помнить.
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Все так і є.......
З 2014 року їжджу відпочивати у Крим.
Ну що - відпочиваючих майже немає, всі кримчани мріють про повернення Криму до складу України. Їздили на екскурсію по Кримському мосту. Збудований - аби як, скоро розвалиться.
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Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды. Сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира", - Кориневич
сами крымчане хоть об этом знают? Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич - Цензор.НЕТ 1200
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Всё, что написал Валетов, с точки зрения "всё пропало" - логично. Ну это если рассматривать варианты с позиции типа "само рассосётся".
Ни хера не рассосётся! Да, с Крымом сложнее, поэтому давайте начнем с Дамбаса. Вспомните о 1+ млн вынужденных переселенцев. Среди них пусть 50% - вата, отбитая на всю голову. Этим, вместе с теми, кто на оккупированных территориях за паРашу - билет в одну сторону в страну великих скреп. Причем за счет Государственной программы переселения. За счет этой же программы помочь переехать домой тем, кто занимал и занимает проукраинскую позицию и хочет жить в УКРАИНСКОМ Донбассе. Плюс создать "приоритетный пакет" для тех, кто никогда не жил там, но хотел бы переехать на Донбасс жить и работать. Да, для это нужны инвесторы, готовые вкладывать в такую себе "Силиконову долину", СЭЗ и т.д. Да, это трудно, и в правительстве должны быть профессионалы/патриоты, а не то, что сейчас.
В Крыму, после деоккупации, нужно сначала принудительно выселить всех, кого туда завезли за время оккупации (от 140 до 300 тыс человек, по разным оценкам).
Просто, как крымских татар в 1944-ом. Для начала - предложить добровольно свалить нахрен в течение 48 часов (к примеру). Военно-ФСБ-шное стадо погрузить на их корыта и отправить в новососсийск. Ну и опять же помочь вернуться тем, кто вынужденно уехал на материк. Далее, кто помнит как из Крыма под крылом паРаши, где на весь полуостров было аж 3(!) хлебных магазина, Украина сделала "конфетку" за 5 лет? Да, Украина переселила туда 40000 украинцев, без них отбитая вата НИЧЕГО бы не сделала. Это вариант можно повторить - нужно просто создать украинцам УСЛОВИЯ. Ну и плюс создать условия для инвесторов. Делайте СЭЗ, технопарки, да что угодно!
И да, без контрпропаганды, которую так мы ждем уже больше 5 лет - сделать всё это будет значительно сложнее. Ибо само "не рассосётся"...
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Реінтеграції, деокупації, визволення, приєднання Криму ніколи більше вже не буде. А якщо буде, то після того як Косово приєднається до Сербії, Словаччина до Чехії, Еритрея до Ефіопії, Бангладеш до Пакистану і далі за списком. Донбас до України можна приєднати, але це буде приєднання не Донбасу до України, а приєднання України до Донбасу, з наступним приєднанням до Росії.
А мантри можна повторювати ще 5 років, 50 років, скільки завгодно довго. Головним залишається те, що для їхнього втілення в реальність нема нічого. Для цього треба здійснити подорож в часі на тридцять років назад і почати будувати не паханат, не маріонетковий бантустан, не корупційне болото, не олігархат, а державу - Україна.
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А как вы это определили?
По настроениям крымских татар?
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Кримські татари в Криму знаходяться приблизно в такій самій ситуації як українці в Україні, за винятком деяких статистичних і етнічних відмінностей. Татар в Криму, в порівнянні з українцями в Україні, дуже мало і впливати суттєво на свій політичний і соціальний статус вони не можуть. В українців та ж сама ситуація, тільки причина інша. Віртуальні українці розчинені в аморфній денатуралізованій масі і всі їхні плани і мрії зазнають паралітичної дії з боку цього середовища. Крім цього, українці виявилися неспроможними досягнути повного розуміння політичної і культурної детермінанти свого існування на відведеному для них історією ареалі простору.
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Нет там никакой массовой поддержки Украины, как желания быть частью Украины. Есть недовольство реальностью, есть нестыковка ожидания с реальностью, но нет желания вернуть все назад. Просто подумайте, сколько среди вас недовольных ситуацией в Украине и сколько при этом хотят, чтобы 91 год не случился и чтобы снова было как в СССР? Да не хотят они в Крыму в своем большинстве быть частью Украины. Там нет и не было украинской ментальности, осознания, что это часть Украины.
Кстати, из Крыма с 2014 года из-за нежелания жить в российском Крыму уехало всего чуть более 20 тысяч человек, при населении полуострова 2 миллиона - это всего 1%. Это тоже в определенной степени показатель.
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А що ж такое! камни с неба уже не падают? Впрочем, им паечку подкинут - полюбят опять.
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Семья Алчевских. Основатель Алчевска Алексей Алчевский - первый слева. В вышиванке!
«Я вийшла заміж за щирого українця», - так рассказывала о своем муже Христина Алчевская, знаменитая украинская просветительница, педагог, литератор, которая переписывалась с Герценом под псевдонимом «Украинка».
Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5919


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А причем тут крымчане, одни ****** сдали их другим *******, никто никого не спрашивал, или может на донбассе кого то спрашивал хотят ли они войны?
Народу никто выбор не дает, иначе бы все поприсоединялись к богатым регионам, штаты бы утроились, карелия к финнам бы ушла, курилы, та даже буряты к японии бы ушли...
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