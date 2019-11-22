 Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич

Так вважає представник президента в Криму Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Аксіомою є те, що територія Автономної Республіки Крим – це територія України. Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму. Ми абсолютно переконані у тому, що Крим – наш. Іншої позиції не може бути. Я не бачу підстав говорити про якісь поступки. Уже шостий рік окупації, і йдеться насамперед про реінтеграцію громадян. Потрібно підтримувати зв’язки з тими, хто знає, що таке Україна. І ми цим займаємося. Який вигляд матиме стратегія щодо деокупації і які політичні моменти в ній будуть прописані, наразі не можу сказати", - зазначив він.
"Перш за все, ми говоримо про реінтеграцію наших громадян. Ми маємо зберігати і вибудовувати зв’язки з нашими громадянами, що проживають у Криму. Хоча це не означає, що ми забули про територію. Аби повернути землю, треба заручитися підтримкою мешканців Криму, які чекають нас. Ми бачимо, що чимало мешканців Криму хочуть зберігати зв’язок з Україною. Це підтверджують, зокрема, факти перетину адміністративної межі з материковою Україною. Крім того, я переконаний, що сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира". Мешканці півострова зазнають чималих порушень своїх прав, ніхто не може бути впевнений, що сьогодні-завтра його не затримають за надуманими обвинуваченнями. Існує проблема і обмеження ведення бізнесу, і низького рівня медичних послуг, і високих цін на товари. Щасливі кримчани – це картинка російської пропаганди. Я впевнений, що в Криму немає більшості тих, хто підтримує "русский мир"", - зазначив Кориневич.
"Я впевнений, що більшість кримчан не брала участі в так званому "референдумі" в 2014 році і не підтримує те, що там сталося і відбувається сьогодні. Тож державі Україна потрібно працювати з кримчанами для того, щоб коли вона повернеться в Крим, ми мали людей, на яких можемо спиратися, які, умовно кажучи, будуть новою місцевою владою. Росія змінює демографічну карту Криму. У вересні цього року Генеральний секретар ООН опублікував доповідь про права людини в окупованому Криму, згідно з якою Російська Федерація переселила на територію півострову за п’ять років 140 тис. російських громадян. І це лише дані російської статистики, зважаючи на зміну місця реєстрації. Чи може бути це число більшим? Звичайно. Хтось може і не змінювати місце реєстрації, але фактично жити в Криму", - акцентував він.
"Ми розуміємо, що більшість кримчан отримали незаконне російське "громадянство" по суті автоматично. Це було нав’язане "громадянство". Російська Федерація неправомірно розповсюдила своє "громадянство" на кримчан, плюс створила такі умови, за якими дуже важко проживати на території Криму без нього. Людей, котрі не мають російського паспорта, Росія виштовхує. По суті, це нав’язане громадянство. Здебільшого, не вчиняли дій щодо відмови від нього не через політичну позицію, а через необхідність там виживати. Безумовно, ми не визнаємо цього "громадянства", його не визнає і міжнародне співтовариство. Для нас усі кримчани – громадяни України. Щодо кількості осіб, які відмовилися від російського "громадянства", то тут дуже важко говорити про конкретну цифру, бо ця інформація подається державою-окупантом і може бути далекою від реальності. Окупанти стверджують про приблизно 4000 мешканців Криму, які виявили бажання зберегти інше громадянство. Але, знову ж таки, справжність цього числа дуже важко встановити. Більшість кримчан мають українське громадянство, оскільки вони перетинають пункти в’їзду/виїзду. "Російський паспорт" - це також не показник російської патріотичності. Люди просто хочуть жити в себе вдома. І про це нам кажуть ті, хто живе в Криму. Ми маємо канали зв’язку з кримчанами. І з цього спілкування не можу сказати, що вони – в захопленні від політики Російської Федерації", - резюмував Кориневич.
1. Этнический состав полуострова уже не тот что был в 2014 году. Часть проукраински настроенных граждане уехала с Крыма, а расея активно переселяет силовиков с семьями из других регионов параши
2. Часть этнических украинцев, крымских татар перешла на сторону оккупационного режима и вполне мирно с ним сотрудничает
3. Экономическая ситуация в Украине не способствует ее авторитету среди крымчан - известных любителей халявы.
И последнее. Чтобы утверждать, что крысчане чем-то недовольны, надо спросить их самих. А в условиях тотального страха и доносительства это невозможно.
Так что врет этот Кориневич
А разве была какая нибудь позиция на протяжении этиъ мыролюбных лет кроме тамжынашилюди - адиннарот. Ну и плюс снабжение русни электрикой и газом?
Нечего тут распространять фейки российской пропаганды, якобы там только и жили в надежде на русский мир.
На выборах в Крыму за Януковича голосовали меньше народу, чем в Донецке - статистика есть на сайте ЦВК, можете проверить.
Так вот. Наши люди там не скулят и не просят о мыролюбстве. Все остальное это шыкаладный бред.
А НеЛох, 42 года, видит все в сказочном свете...
самый лучший стимул для них это холодильник
цены московские, отдыхающих с каждым годом всё меньше
воды нет, свет по раписанию
родная гавань в лице сбера, мтс и прочих скрепных кониор тупо ссыт обслуживать своих граждан
так шо в перспективе из хорошего остались только камни с неба
говорят если камень засунуть камень за щеку, то через пару часов он по вкусу будет напоминать украинскую картоплю
так само зекоманда впарює й байки про "мирних мешканців донбасу".
падли.
МЫралюбные минские соглашения соевый для кого тогда придумал ?
Это же ЕГО план !
про втискання ідеї "мирних мешканців донбасу" та "минські домовленності" ви висловлюєтесь зневажливо, дорікаючи ними порошенку.
з цього вбачається, що ви особисто такі ідеї та домовленості попрошенка не підтримуєте - вірно?
але в той же час з вашого посту вбачається й інше, а саме: те, що наслідування й втілення таких самих ідей та тих самих домовленостей зеленським вас цілком задовольняє.
ця як у вас співіснує?
Крым - пристань для военных СССР была, отсель тоже своя специфика мЫшления.
Никаких народностей эти группы не составляют. Они квартиранты, по сути. Хозяин земли - Украина. Так что, как бы рашисты не бесились и не закрывали вопросы по Крыму, циничные бандеровцы всегда этот вопрос будут держать открытым и мнение квартирантов хозяина мало волнуют! Возвращайтесь, откель пришли в Украину и там качайте права своим оленям!
щоправда масове переселення руських (яке й мало такі наслідки, які ми спостерігаємо зараз), почалося не в тридцятих, а в двадцятих роках 20 сторіччя. ініціатором такого переселення, звісно ж, була "дружня до укранців" більшовістська влада.
по-друге, кількісний національний склад населення в даному випадку не має жодного значення. тієї кількості руських, якою була заселена донеччина цілком вистачило для того, що ми маємо на території ордло на сьогоднішній день.
по-третє, ваша необізнаність щодо норм кримінального кодексу України дає вам можливість казати про наявність статті, але, вочевидь, не дає вам змоги розтлумачити в чому полягає склад злочину, чи присутній він в моїх висловах та якою саме статтею передбачена відповідальність.
по-третє, ваша манера спілкування в реальному житті мала б привести до отримання вами тілесних ушкоджень тієї чи іншої тяжкості. слідкуйте за своїми манерами.
Донбасс - это не просто Украина. Это, прежде всего, украинцы, которых здесь большинство. И это греки, немцы, русские, представители других национальностей, безусловно поддерживающие Украину и не желающие разрушительной российской оккупации.
Хорошо бы всем об этом знать и помнить.
З 2014 року їжджу відпочивати у Крим.
Ну що - відпочиваючих майже немає, всі кримчани мріють про повернення Криму до складу України. Їздили на екскурсію по Кримському мосту. Збудований - аби як, скоро розвалиться.
сами крымчане хоть об этом знают?
Ни хера не рассосётся! Да, с Крымом сложнее, поэтому давайте начнем с Дамбаса. Вспомните о 1+ млн вынужденных переселенцев. Среди них пусть 50% - вата, отбитая на всю голову. Этим, вместе с теми, кто на оккупированных территориях за паРашу - билет в одну сторону в страну великих скреп. Причем за счет Государственной программы переселения. За счет этой же программы помочь переехать домой тем, кто занимал и занимает проукраинскую позицию и хочет жить в УКРАИНСКОМ Донбассе. Плюс создать "приоритетный пакет" для тех, кто никогда не жил там, но хотел бы переехать на Донбасс жить и работать. Да, для это нужны инвесторы, готовые вкладывать в такую себе "Силиконову долину", СЭЗ и т.д. Да, это трудно, и в правительстве должны быть профессионалы/патриоты, а не то, что сейчас.
В Крыму, после деоккупации, нужно сначала принудительно выселить всех, кого туда завезли за время оккупации (от 140 до 300 тыс человек, по разным оценкам).
Просто, как крымских татар в 1944-ом. Для начала - предложить добровольно свалить нахрен в течение 48 часов (к примеру). Военно-ФСБ-шное стадо погрузить на их корыта и отправить в новососсийск. Ну и опять же помочь вернуться тем, кто вынужденно уехал на материк. Далее, кто помнит как из Крыма под крылом паРаши, где на весь полуостров было аж 3(!) хлебных магазина, Украина сделала "конфетку" за 5 лет? Да, Украина переселила туда 40000 украинцев, без них отбитая вата НИЧЕГО бы не сделала. Это вариант можно повторить - нужно просто создать украинцам УСЛОВИЯ. Ну и плюс создать условия для инвесторов. Делайте СЭЗ, технопарки, да что угодно!
И да, без контрпропаганды, которую так мы ждем уже больше 5 лет - сделать всё это будет значительно сложнее. Ибо само "не рассосётся"...
А мантри можна повторювати ще 5 років, 50 років, скільки завгодно довго. Головним залишається те, що для їхнього втілення в реальність нема нічого. Для цього треба здійснити подорож в часі на тридцять років назад і почати будувати не паханат, не маріонетковий бантустан, не корупційне болото, не олігархат, а державу - Україна.
По настроениям крымских татар?
Кстати, из Крыма с 2014 года из-за нежелания жить в российском Крыму уехало всего чуть более 20 тысяч человек, при населении полуострова 2 миллиона - это всего 1%. Это тоже в определенной степени показатель.
«Я вийшла заміж за щирого українця», - так рассказывала о своем муже Христина Алчевская, знаменитая украинская просветительница, педагог, литератор, которая переписывалась с Герценом под псевдонимом «Украинка».
Народу никто выбор не дает, иначе бы все поприсоединялись к богатым регионам, штаты бы утроились, карелия к финнам бы ушла, курилы, та даже буряты к японии бы ушли...