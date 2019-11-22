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Все про:Бердянськ (92) погода (503) шторм (22)

 У Бердянську штормовий вітер обірвав лінію електропередач: частина міста без світла

Унаслідок штормового вітру в Бердянську стався обрив повітряної лінії електропередач. Частина жителів курортного міста з 21 листопада залишилася без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила прессекретарка Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

"Унаслідок несприятливих погодних умов - сильного вітру - сталося пошкодження повітряної лінії електропередачі. Частина Бердянська без енергопостачання", - повідомили в обленерго.

За словами Цупренко, якщо погодні умови дозволять, то аварійні бригади сьогодні відновлять подачу електроенергії. Втім, за прогнозами синоптиків, у місті зберігається штормова погода, пориви вітру досягають 20 м/с.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161204
 
 
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Здавалось би, прі чом тут Зєлєнскій?
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ЛЭП рассчитываются на силу ядерного взрыва.Они могут оборваться только при гололёде.Энергетики не занимаются профилактикой.Надо штрафы выставлять менеджменту и бенефициарам.
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Две беды у Бердянска - штормовые ветра и подонки Иванисовы-Бакаи.
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