 У Бердянську штормовий вітер обірвав лінію електропередач: частина міста без світла

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила прессекретарка Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

"Унаслідок несприятливих погодних умов - сильного вітру - сталося пошкодження повітряної лінії електропередачі. Частина Бердянська без енергопостачання", - повідомили в обленерго.

За словами Цупренко, якщо погодні умови дозволять, то аварійні бригади сьогодні відновлять подачу електроенергії. Втім, за прогнозами синоптиків, у місті зберігається штормова погода, пориви вітру досягають 20 м/с.

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