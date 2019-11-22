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Все про:візит (721) Зеленський (3640) Литва (468) Скверняліс (6) Науседа Гітанас (12) Пранцкетіс (2)

 Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Литву та Естонію

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня, 26 і 27 листопада з офіційним візитом відвідає Естонську і Литовську Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У межах візиту до Естонії заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером парламенту Естонії Хенні Піллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Візит до Естонії відбудеться 26 листопада.

Під час візиту до Литовської Республіки заплановано проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом і Прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмаєра вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

У Вільнюсі Президенти України і Литви візьмуть участь у роботі П'ятого двостороннього економічного форуму.

Президент відвідає Литву 27 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161203
 
 
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теперь вова будет неделю фамилии учить тех с кем встречаться будет
нельзя так. негуманно. отправьте его в кацапию - там все с нормальными фамилиями и можно без переводчика говорить.
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Добре що хоч не в Литву з Латвією, а то точно був би концерт з концерном. Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию - Цензор.НЕТ 1743
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У всякому разі він спілкується українською краще деяких псевдопатріотів
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язык общения не определяет патриотизм. вот ты пишешь вроде по украински а на деле - капитулянт и готов подставить жопу русне.
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укроинец,подставлять жопу твоим хозяевам не в моих правилах,
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ты это расскажешь когда в твой город лугандонцы приедут с визитом вежливости пощупать местных барыг. они тебе быстро обьяснят что и как будет по новым правилам
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вот ты сейчас попытался быть остроумным. но получается у тебя плохо. потому что ты тупой. хотя наверное за зе других не бывает. естественный отбор в действии.
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подставить жопу - як це по-кацапськи. Ти спалився, дурнику.
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а літак вже "заводиться"? бо казали, що стартер навернувся
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Заміна стартер-генератора на літаку це пара годин
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Розженуть самальот всім кварталом для зльоту, а далі як буде.
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Сподіваюсь він поголить не лише живіт і груди?.. Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию - Цензор.НЕТ 8073
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Вова, запоминай. ЛИТВА!!! А коли ти був уже в Литві, то то була Латвія!
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Может научится у прибалтов национальному самосознанию? Хотя вряд ли. А то "братушки" еще "сватов" у себя запретят.
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Госслужбы по ЧС - приготовиться.
Вон в Одессе уже пару инцидентов произошло(и это дома, а что там будет?)
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Стыд то какой .... Снова сериал ни разу без международного зашквара / скандала (без разницы)
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Балти, ховайте всьо що може горіти, бо у Хранції вже наробив шкоди.
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