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 Політика України
  2012  20
Все про:Держкіно (94) Іллєнко Пилип (22)

 Конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом, - Пилип Іллєнко

Ситуація в Державному агентстві з питань кіно кризова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь у подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої "співбесіди", за результатами якої реально компетентна Юлія Сінькевич вибула з цього конкурсу. Наступному голові Держкіно раджу подавати у відставку одразу після отримання пропозиції його очолити. Збережете час та нерви, принаймні. А Держкіно, тим часом, працює без голови і без жодного з його заступників. Є тільки тимчасово виконуюча обов‘язки голови, і у разі звільнення, відрядження, хвороби чи відпустки якої, в агентстві навіть прокатку нікому буде підписати", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

"Для деяких людей українське кіно - благодатне поле для інтриг, маніпуляцій та задоволення власних амбіцій, але є й люди для яких воно справді є важливою цінністю і справою життя. Других - більше, ніж перших. І наше майбутнє залежить від того, чи зможуть другі об‘єднати зусилля, аби не дозволити першим надалі знущатися над українським кінематографом і тими, хто його робить!" - резюмував Іллєнко.

Нагадаємо, конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно. Комісія, яка проводила відбір, заявила, що єдиний кандидат Юлія Сінькевич, яка пройшла у фінал, не набрала необхідної кількості балів.

Конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом, - Пилип Іллєнко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161202
 
   
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У нас кризис не только в кино (снимают откровенное фуфло).
У нас кризис в медиа- и информ-пространстве.
Безответственность, вседозволенность и пошлость!
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І продаж тівіканалів проросійським ригоублюдкам...
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Нам у цій галузі потрібен якийсь авторитетний та дуже заслужений корупціонер. Як наприклад міхалков у Московії.
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В нас вже є, молодоє дарованіє неголене на пиці, але з голеними грудьми... Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 3874
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А що ви хотіли від самих чесних людей в світі? Саме за цю їх обраність до них така всесвітня любов останні кілька тисяч років. Карма і постійний кармагедон...
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классика - дали пинка под зад и "экс" сразу завопил про "кризис" в ведомстве, которое он "доил" столько лет...
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Все идет к тому, что руководить этой структурой будут отъявленные анти-украинские подонки, а фильмов о реальной истории Украины... о воинах УПА, про АТО, о великом Киевском государстве - Руси... адекватных фильмов о козацтве украинском... мы не увидим ближайшие пять лет.
Кроме тех, которые ранее были запланированы. Ну, собственно... все по заказу кремлядей.
Чтобы тут вновь клепали говно про шлюхоидных домохозяек, о ментах и бандитах... похабные шоу в кацапском стиле. Все то, что так любят великовозрастные зе-совки. Секта "иронии судьбы и с легким паром".
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так, це було жалюгідне відео... Щось треба з цим робити, бо це брєд
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Однозначно. Надо Зелемойскому лично заняться, т.к. он смог в паРаше раскрутить три киностудии, которые до сих пор успешно работают? :D
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"Юлия Синкевич не набрала необходимое количество баллов."
Источник: https://censor.net.ua/n3161202

Неблагонадёжная, т.к. не назвала все серии "Слуги народа" или все выпуски 95 квартала?
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По-ходу у нас ніхєра не змінюється при усіх гарантах.
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а ты смотри не на гарантов а список сымых богатых буратинок с нашим гражданством......
глаза колет нац.принадлежность..... какие ещё вопросы при такой ылите ???
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Вы о чем, какое госкино. Это агенгство должно продвигать украинские фильмы, пропагандировать Украину, ее таланты, быть ориентированным в первую очередь на украинского зрителя. А 95 квартал заточен только на потребление россии, и чего греха таить на часть населения Украины не оттягощенным интеллектом, о какой госполитике в этой сфере можно говорить, если в представлении культурных деятелей, что сейчас восседают во власти, государство- это порноактриса
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слышал там Юзик где то обосрался, отправьте его кино командовать
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юзик, колонна - там за ней и ищите главу госкины....
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От свободівець Іллєнко дійсно був у Держкіно на своєму місці. Завдяки його сприянню вийшли Кіборги, Сторожова застава, Захар Беркут і чудовий Донбас, який отримав нагороду на фестивалі у Каннах!
Боюся тепер, аналогів такого рівня уже не буде...
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А как на эту должность попал сам Ф.Ильенко? Благодаря исключительно таланту, или связям? Должностишка-то непыльная и весьма хлебная. Как-то совпал уход Фили с этой должности с выходом ряда роликов небезызвестного Шарика. (Ролики и шарики, шарики и ролики).
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