 Конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом, - Пилип Іллєнко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь у подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої "співбесіди", за результатами якої реально компетентна Юлія Сінькевич вибула з цього конкурсу. Наступному голові Держкіно раджу подавати у відставку одразу після отримання пропозиції його очолити. Збережете час та нерви, принаймні. А Держкіно, тим часом, працює без голови і без жодного з його заступників. Є тільки тимчасово виконуюча обов‘язки голови, і у разі звільнення, відрядження, хвороби чи відпустки якої, в агентстві навіть прокатку нікому буде підписати", - розповів він.
"Для деяких людей українське кіно - благодатне поле для інтриг, маніпуляцій та задоволення власних амбіцій, але є й люди для яких воно справді є важливою цінністю і справою життя. Других - більше, ніж перших. І наше майбутнє залежить від того, чи зможуть другі об‘єднати зусилля, аби не дозволити першим надалі знущатися над українським кінематографом і тими, хто його робить!" - резюмував Іллєнко.
Нагадаємо, конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно. Комісія, яка проводила відбір, заявила, що єдиний кандидат Юлія Сінькевич, яка пройшла у фінал, не набрала необхідної кількості балів.
У нас кризис в медиа- и информ-пространстве.
Безответственность, вседозволенность и пошлость!
Кроме тех, которые ранее были запланированы. Ну, собственно... все по заказу кремлядей.
Чтобы тут вновь клепали говно про шлюхоидных домохозяек, о ментах и бандитах... похабные шоу в кацапском стиле. Все то, что так любят великовозрастные зе-совки. Секта "иронии судьбы и с легким паром".
Источник: https://censor.net.ua/n3161202
Неблагонадёжная, т.к. не назвала все серии "Слуги народа" или все выпуски 95 квартала?
глаза колет нац.принадлежность..... какие ещё вопросы при такой ылите ???
Боюся тепер, аналогів такого рівня уже не буде...