 Конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом, - Пилип Іллєнко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держкіно Пилип Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь у подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої "співбесіди", за результатами якої реально компетентна Юлія Сінькевич вибула з цього конкурсу. Наступному голові Держкіно раджу подавати у відставку одразу після отримання пропозиції його очолити. Збережете час та нерви, принаймні. А Держкіно, тим часом, працює без голови і без жодного з його заступників. Є тільки тимчасово виконуюча обов‘язки голови, і у разі звільнення, відрядження, хвороби чи відпустки якої, в агентстві навіть прокатку нікому буде підписати", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

"Для деяких людей українське кіно - благодатне поле для інтриг, маніпуляцій та задоволення власних амбіцій, але є й люди для яких воно справді є важливою цінністю і справою життя. Других - більше, ніж перших. І наше майбутнє залежить від того, чи зможуть другі об‘єднати зусилля, аби не дозволити першим надалі знущатися над українським кінематографом і тими, хто його робить!" - резюмував Іллєнко.

Нагадаємо, конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно. Комісія, яка проводила відбір, заявила, що єдиний кандидат Юлія Сінькевич, яка пройшла у фінал, не набрала необхідної кількості балів.