EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  384  12
Все про:скарга (34) митниця (618) Нефьодов (119)

 На українській митниці тестують нову онлайн-систему скарг, - Нефьодов

Державна митна служба запустила нову онлайн-систему скарг. Вона працює в тестовому режимі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава відомства Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Новій митниці - нова онлайн-система скарг! https://cc.customs.gov.ua/ Поки що в тестовому режимі, тому вибачте, якщо що. Але план такий:

- До 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи Нової митниці;

- Спробуємо відповідати по суті, людською мовою;

- Вся комунікація виключно в електронній формі", - написав він.

Також Нефьодов зазначив, що в кожному регіоні будуть виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги.

"На центральному рівні відстежуємо статистику і об'єктивність відповіді. Але відразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" або "розкажіть, як імпортувати білих ведмедів". На таке відповідати не будемо. З грудня плануємо інтегрувати цей же інтерфейс у спільний Контактний Центр Кабміну, який будує Дмитро Дубілет. Поїхали!", - написав глава відомства.

Читайте також: Усі 16 нових регіональних митниць України зареєстровано, - Нефьодов

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав "війною" звільнення старих кадрів з митниці.

"Це складно і це виклик ... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло , що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А протягом 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161201
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины"

-У нас проблема- "Высокие пошлины!"
-Отмечено как спам. На украинской таможне тестируют новую онлайн-систему жалоб, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9821
 показати весь коментар
 
 
флуд в чате: контрабандные сигареты недорого На українській митниці тестують нову онлайн-систему скарг, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5981
 показати весь коментар
 
 
жалоб ? каких жалоб ? мой кум таможенник сегодня с меня больше содрал за контрабанду ?
 показати весь коментар
 
А таможенникам можно жаловаться? Ну, например, на плевки Богутской...
 показати весь коментар
 
Попробуем отвечать по существу, человеческим языком;
На украинской таможне тестируют новую онлайн-систему жалоб, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 137
Источник:https://censor.net.ua/n3161201
 показати весь коментар
 
нет интернета - нет жалоб
а потом вирус сервер погрызет или еще какая оказия случится

а чо так резко "пять дней на ответ"? пинги олени нести будут?
 показати весь коментар
 
Таможня обязана работать в интересах государства!
"Абдулла, мзду не беру. Мне за державу обидно!" (с)
 показати весь коментар
 
Когда увижу, что в нашем задрипанном районном центре у "потомственных" таможенников щеки спали хотя бы до уровня, что позволяет им в дверь проходить прямо, а не боком (а лучше, чтобы их вообще выгнали с таможни) ТОГДА ПОВЕРЮ, что что-то и на таможне меняется!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору