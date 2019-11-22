 Ми мусимо ніколи не забувати про організований режимом Сталіна Голодомор в Україні, - Лінкявічюс

Про це Лінас Лінкявічюс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вшановуємо жертв Голодомору - геноциду українського народу, здійсненого брутальним режимом Сталіна 86 років тому. Ми мусимо ніколи не забувати про злочини проти людяності, скоєні тоталітарними режимами", - написав Лінкявічюс.

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