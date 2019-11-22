 Ми мусимо ніколи не забувати про організований режимом Сталіна Голодомор в Україні, - Лінкявічюс

Про це Лінас Лінкявічюс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вшановуємо жертв Голодомору - геноциду українського народу, здійсненого брутальним режимом Сталіна 86 років тому. Ми мусимо ніколи не забувати про злочини проти людяності, скоєні тоталітарними режимами", - написав Лінкявічюс.
Так само з заводами.
😂
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE
За ці злочини говорити зараз стало нечемно? "Там тоже наши люді"? Наших там вже не залишилося, їх давно згноїли!
но не в ту страну дудит.
зеленая Украина - ето глухой бесполезняк,
разве шо окончательно под ***** лечь осталось... в нормандском формате конечно же ...