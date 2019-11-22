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 Політика України
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 Диверсифікація поставок газу - ключовий чинник безпеки Європи, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському Королівському інституті міжнародних справ Chatham House наголосив на важливості консолідації зусиль у протидії РФ як агресору.

Про це глава Кабміну повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мав честь щойно виступити в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House та відповісти на низку питань аудиторії. Аудиторія вражаюча - понад 200 дійсно сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів. Говорили про комплексні, складні, але дуже цікаві питання, про реформи на порядку денному українського Уряду. Забезпечення верховенства права. Демонополізацію енергетичного ринку. Закон про обіг земель", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук вручив український орден "За заслуги" трьом британським політикам Віттінгдейлу, Летем й Антоніву

Як зазначив глава уряду, він вкотре наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як країні-агресору, зокрема в енергетичній сфері – у контексті протидії будівництву "Північного потоку-2".

"Відзначив важливість диверсифікації поставок газу в Європу. Це є ключовим фактором енергетичної безпеки європейських країн та якості послуг у межах регіонального енергетичного ринку", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук

Диверсифікація поставок газу - ключовий чинник безпеки Європи, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161195
 
 
 Топ коментарі
 
А про деверсифікацію електроенергії з росії не говорив? деверсифікатор хрінів.
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Мудило зелёное. Именно диверсификация поставок газа в Европу с помощью СП2 даст возможность орде сожрать Украину. Зачем беспокоиться об украинской трубе (и об украинцах естественно) если газ поступает с мордора исправно!
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А Беня - не олигарх. а успешный бизнесмен. Олігархію подолано!
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А про деверсифікацію електроенергії з росії не говорив? деверсифікатор хрінів.
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Так они же говорят, что безопасность Европы, а не об их Украине говорят или скорее - "этой стране" ((c) Зелемойский)...
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Так тож були бариги, а у нових ліц їх нема. Нє?
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А Беня - не олигарх. а успешный бизнесмен. Олігархію подолано!
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Ну,шо непэдробот,барыги говоришь? В кавычки забыл взять слово барыги.
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Ідійот. Я використовую вашу ж риторику як і азіровку в певних випадках. Яке ж ти тупе!
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Порохоботище запорожское,ты зашкварился
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Мудило зелёное. Именно диверсификация поставок газа в Европу с помощью СП2 даст возможность орде сожрать Украину. Зачем беспокоиться об украинской трубе (и об украинцах естественно) если газ поступает с мордора исправно!
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Не-не-не, этот поезд уже ушёл. Диверсификация была ругательным словом, когда Украина была основным транзитёром, и невыгодно было делиться. Сейчас Украину обошли, и вопрос стоит о том, чтоб получить хоть часть. И тут уже приходится самим нудить про диверсификацию и европейские ценности.
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Узеленські шляються по різним лондОнам, а на виході пшик.
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Неизвестно какую политику сам Зелемойский проводит, если после всех его посещений все радостно захлопали и погладили по голове за формулу *****, под ником Штайнмайера...
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Гейропі потрібно здихатись головняка з Україною, ось і підхвалюють піаніста.
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ехал утром на работу
радио сказало шо с нового года каждый громадянин должен подписать договор шо обязуется покупать у нафтогаза, или скорее всего у его прокладки как у нас сейчас газ по 7 гривен)
и назвали это каким то мегагазовым страхованием)
... где то заплакал Гройсман))
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За что «смердюча тварина» голосовала, то и получила!
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я и при свинарчуках столько же платил)
так шо не особо понимаю причину твоего оргазма европорося)
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Неси свой крест, но не бойся привыкнуть, смердюча тварина!
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ты еще живёшь надеждой шо хряк вернёт себе трон?)
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