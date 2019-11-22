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Все про:Нацполіція (8542) смерть (3651) Хмельниччина (290) велосипедисти (77)

 Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Старокостянтинівському районі, в якій загинули двоє велосипедистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області у Facebook.

За даними відомства, трагедія сталася в селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17 години. 34-річний водій автомобіля "Фольксваген Т4", рухаючись дорогою "Житомир-Чернівці", допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку.

Унаслідок наїзду обидва мешканці села - чоловік, 1971 р.н., та жінка, 1964 р.н., від зазнаних травм загинули на місці.

Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція 01

Зазначається, що водій відмовився на місці події пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Розслідування веде слідче управління ГУНП.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161194
 
 
 Топ коментарі
 
Ездил по Венгрии - даже самая колхозная бабка на лисапеде -
в светоотражающем жилете, даже в ясный день.
У нас лисапедиста вовремя заметить часто невозможно.
А виноватым делают водителя...
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когда этот капец наконец-то прекратиться, что водитель после дтп отказывается пройти тест на алкоголь, это должно быть обязательным, без вариантов..., законники, которые это писали, явно думали о себе...
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Я сочувствую близким погибших. Но....
Как водитель, я имею право требовать от велосипедистов соблюдения ПДД.
Жилеты, шлемы, правила пересечения перекрестков, вождение в трезвом состоянии... и зимняя резина (падают в гололед перед машиной из-за лысой резины).
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утренний трэшачек от Цензора.... не могу сказать что заряджає на весь день... навіть заходити сюди нема бажання
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Розумію, робота у вас така. Не тільки зайшли, а й комент залишили.
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Ездил по Венгрии - даже самая колхозная бабка на лисапеде -
в светоотражающем жилете, даже в ясный день.
У нас лисапедиста вовремя заметить часто невозможно.
А виноватым делают водителя...
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Водій відмовився від проходження тесту на алкоголь.
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С помощью драгера возможны фальсификации - при нашей то полиции
В нашей стране в такой (не дай Бог) ситуации это правильно делать в больнице.
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Правильно, по проходженні кільканадцяти годин. А ще, можна зателефонувати друзям-родичам, і вони швиденько поїдуть у лікарню домовлятись. Як Ви уявляєте фальсифікацію з драгером?
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і що.... це право кожного обрати - проходити чи не проходити!!!!
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У нас демократію- тому я посилаю тебе у дупу. Це мій вибір, і ти маєш його поважати.
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молоток!!!)))))) так тримати клоун.... я відкрию тобі таємницю - ми всі давно в дупі, в самій її серцевині)))))))))))
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А вот тут ты просто жиденько обоврался. Постоянно встречаю велосеков и в ярких куртках, и в шлемах и с габаритами зад/ перед вкл. Просто ездюки в большинстве с завышенным чсв или просто уе@аны☝️☝️☝️
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Такие повреждение машины и ето в населенном пункте значитильно превысил скорось !

Да светоотражающий жилет может спасти жизнь велосипедисту !!!!!
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Я сочувствую близким погибших. Но....
Как водитель, я имею право требовать от велосипедистов соблюдения ПДД.
Жилеты, шлемы, правила пересечения перекрестков, вождение в трезвом состоянии... и зимняя резина (падают в гололед перед машиной из-за лысой резины).
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Наверное тут надо как в Сингапуре - после 40-ка ударов палкой, публично, ездун еще недели 3 не сядет на велик, а потом если и будет ездить, то как вы сказал.
А чего сочувствовать то?(если они виновны конечно) Меньше двумя дураками. Еще бы не посадили водилу, но так как отказался от проверки, то походу обосрался, вне зависимости от вины крутунов педалей.
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Виноваты они (если будет доказано). А близкие не виноваты. Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 9168
В остальном согласен.
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Он отказался от проверки только на Драгер
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ну і що? мо він в лікарні пройде..... бо копи можуть підтасувати результати.... все правильно зробив! а вєліки дуріки.... де дотримання ПДД....де жилети? Де каски? клоуни...
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А в чем проблема? Если трезв и оно покажет что типо пьян - спокойно поехать в больницу. Может бы написали что согласился только в медучреждении, а не на месте?
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Если покажет "что типо" - мусора буду стоять на своем, и больничку могут заставить - это ведь село.
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когда этот капец наконец-то прекратиться, что водитель после дтп отказывается пройти тест на алкоголь, это должно быть обязательным, без вариантов..., законники, которые это писали, явно думали о себе...
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Повинно бути так: відмова від проходження тесту на олкоголь-наркотики є автоматичним визнанням наявності даних речовин у крові.
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Це як в США, до речі. Де авто на порядок більше, а ДТП з жертвами на порядок менше.
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А воно не так?
ха-ха - нажерся, влетів і спокійно відмовився = заплатив штраф, а не ходиш пішки 2 роки?
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Трошки не так. Алкоголь у крові- обтяжуюча обставина.
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ні не повинно бути обов'язковим!!! Кожен має право вибору!!! Це демократія!! Не подобається - валіть в парашку - там вибору нема!!!
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не надо так орать, велосипедисты, которых он убил, выбора не имели, он их этого выбора лишил и жизни заодно, после этого демократия заканчивается и наступает ответственность и никто у него не будет спрашивать, какое наказание он предпочитает...
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як це не мали вибору? Ви що там шмалите)))) вони просто бабки зажали на жилети, на каски... вони навіть про це не подумали.... в усіх селах так... а про катафоти я вже промовчу....
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Не плутай демократію з охлократією. Маніяк теж вимагає право вибору- ну подобається йому вбивати.
А підсудний теж хоче мати право вибору- не сидіти в сізо, а вільно гуляти на волі та літати за кордон.
Дурню ти ляпнув не думаючи.
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Согласно европейским нормам, велосипед должен быть оснащён фарами (подсветкой), и велосипедист должен имень светоотражаемый жилет.
У меня были случаи, когда велосипедисты в темноте ехали без света и жилета... Мы всегда боимся их, снижаем скорость до минимума на обгоне. Велосипедисты и мотоциклисты - первые нарушители.
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Да-да и еще раз Да.
Кто не слышал, как ездят наши "новые мотоциклисты" по ночам? Да, и днем тоже!
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Наши и днём обгоняют посреди дороги или справа по,,, тротуару!
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Они не ощущают себя равноправными участниками движения.
Они позволяют себе любой каприз за наши деньги и наши судьбы (говорю от имени водителей автомобилей).
"Классовая борьба". Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 3756
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это селяне это раз
во вторых там какая скорость была...в попутном что такие вмятины..150 км в час
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Если бы ниндзи-пешеходы знали скольким из них в темноте спас жизнь светлый пластиковый пакет в руках - они бы всегда с таким ходили. А если бы знали сколько их погибло из-за отсутствия хоть малого светлого лоскута в их камуфляже - они бы такими пакетами с ног до головы обклеились и желтый жилет сверху надели бы.
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Вы посмотрите на повреждения авто...этот дебил явно не ехал 40 км в селе...если бы не летел, увидел и успел среагировать.
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