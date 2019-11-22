 Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області у Facebook.
За даними відомства, трагедія сталася в селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17 години. 34-річний водій автомобіля "Фольксваген Т4", рухаючись дорогою "Житомир-Чернівці", допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку.
Унаслідок наїзду обидва мешканці села - чоловік, 1971 р.н., та жінка, 1964 р.н., від зазнаних травм загинули на місці.
Зазначається, що водій відмовився на місці події пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Розслідування веде слідче управління ГУНП.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
в светоотражающем жилете, даже в ясный день.
У нас лисапедиста вовремя заметить часто невозможно.
А виноватым делают водителя...
В нашей стране в такой (не дай Бог) ситуации это правильно делать в больнице.
Да светоотражающий жилет может спасти жизнь велосипедисту !!!!!
Как водитель, я имею право требовать от велосипедистов соблюдения ПДД.
Жилеты, шлемы, правила пересечения перекрестков, вождение в трезвом состоянии... и зимняя резина (падают в гололед перед машиной из-за лысой резины).
А чего сочувствовать то?(если они виновны конечно) Меньше двумя дураками. Еще бы не посадили водилу, но так как отказался от проверки, то походу обосрался, вне зависимости от вины крутунов педалей.
В остальном согласен.
ха-ха - нажерся, влетів і спокійно відмовився = заплатив штраф, а не ходиш пішки 2 роки?
А підсудний теж хоче мати право вибору- не сидіти в сізо, а вільно гуляти на волі та літати за кордон.
Дурню ти ляпнув не думаючи.
У меня были случаи, когда велосипедисты в темноте ехали без света и жилета... Мы всегда боимся их, снижаем скорость до минимума на обгоне. Велосипедисты и мотоциклисты - первые нарушители.
Кто не слышал, как ездят наши "новые мотоциклисты" по ночам? Да, и днем тоже!
Они позволяют себе любой каприз за наши деньги и наши судьбы (говорю от имени водителей автомобилей).
"Классовая борьба".
во вторых там какая скорость была...в попутном что такие вмятины..150 км в час