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 Прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах на кордоні з Молдовою, - Держприкордонслужба

У ніч 22 листопада прикордонники зі стріляниною намагалися затримати контрабандистів на українсько-молдовському кордоні. Трьох зловмисників, можливо, поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Близько 23-ї години поблизу н.п. Гвіздівці прикордонний наряд виявив факт незаконного переміщення групою осіб тютюнових виробів через державний кордон з Молдови в Україну та завантаження їх у транспортні засоби іноземної реєстрації.

Порушники, помітивши прикордонників та зрозумівши, що їхні наміри викрито, вдалися до втечі на автівках. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги наряду зупинитися та спрямували один транспортний засіб на прикордонників, чим створили явну загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Діючи відповідно до законодавства, охоронці кордону застосували зброю, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників. У подальшому транспортний засіб прослідував у напрямку населеного пункту Гвіздівці.

Про цю ситуацію прикордонники негайно поінформували представників правоохоронних органів Чернівецької області та прикордонної поліції Республіки Молдова. Крім того, до Національної поліції у Чернівецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 342, 345 Кримінального кодексу України, та до ГУ ДФС у Чернівецькій області за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Невдовзі від чергового підрозділу поліції отримано інформацію, що в центральну районну лікарню звернулися 3 цивільні особи з вогнепальними пораненнями.

Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюються особи всіх правопорушників та проводиться подальша перевірка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161193
 
 
 Топ коментарі
 
давно надо было применять оружие.
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но часть премии снять за плохую стрельбу.
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Закон есть закон.Пограничников -премировать.
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но часть премии снять за плохую стрельбу.
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А по кацапах заборонено відкривати навіть у відповідь. Вони ж не контрабандисти.
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Просто треба внести зміни до статуту і зобов'язати наряди відкривати вогонь на ураження по порушниках,тоді на кордоні буде порядок, як при наших дідах
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за все нужно платить. эти не заплатили, наказали, в следующий раз заплатят двойной тариф
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Мы пытались, но не смогли... Они убежали.
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Контрабанда сигарет - 1000% дохода. Вопросы?
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