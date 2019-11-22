 Прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах на кордоні з Молдовою, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Близько 23-ї години поблизу н.п. Гвіздівці прикордонний наряд виявив факт незаконного переміщення групою осіб тютюнових виробів через державний кордон з Молдови в Україну та завантаження їх у транспортні засоби іноземної реєстрації.

Порушники, помітивши прикордонників та зрозумівши, що їхні наміри викрито, вдалися до втечі на автівках. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги наряду зупинитися та спрямували один транспортний засіб на прикордонників, чим створили явну загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Діючи відповідно до законодавства, охоронці кордону застосували зброю, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників. У подальшому транспортний засіб прослідував у напрямку населеного пункту Гвіздівці.

Про цю ситуацію прикордонники негайно поінформували представників правоохоронних органів Чернівецької області та прикордонної поліції Республіки Молдова. Крім того, до Національної поліції у Чернівецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 342, 345 Кримінального кодексу України, та до ГУ ДФС у Чернівецькій області за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Невдовзі від чергового підрозділу поліції отримано інформацію, що в центральну районну лікарню звернулися 3 цивільні особи з вогнепальними пораненнями.

Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюються особи всіх правопорушників та проводиться подальша перевірка.

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