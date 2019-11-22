 "Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"Багато хто нарікає на те, що на митниці нічого не змінилося. Вона дає добро за певну мзду. Ну, і винен, звичайно, в усьому Зеленський.
У мене таке запитання. Скажіть, хто з вас готовий стати митником на зарплату 20 000 грн (це умовно, я не знаю скільки)? Ось хто з вас готовий зараз залишити сім'ю і поїхати, скажімо, за 1000 км на митницю? Вам дадуть хорошу кімнату в гуртожитку або в готелі. Хто з вас згоден, якщо врахувати, що ви ще повинні навчитися тому, що буде входити в коло ваших обов'язків?", - написала вона.
Богуцька підкреслила, що потрібно міняти тих, хто звик працювати з лівими грошима, на тих, хто готовий працювати чесно.
"Як не відкриєш ФБ – всі плюються на митників і на хабарі. І це правильно. Зажрались. На запитання "А де взяти нормальних?", - хочу відповісти: так ось вони", - додала нардеп.
Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав "війною" звільнення старих кадрів з митниці.
"Це складно і це виклик ... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло , що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.
Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А протягом 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встал на защиту первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который живет в квартире тещи в Киеве за бюджетные деньги, передает Диалог.UA. По словам Арахамии, Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, предоставленные на аренду жилья. "Он все делал законно. Там личная история. Но он написал заявление спикеру Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера", - заявил Арахамия. Более того, председатель фракции заявил, что не осуждает поступок Стефанчука, который делал все "по закону", так как парламентариям официально возмещают аренду жилья. "Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали бы. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", - эмоционально высказался Арахамия.
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