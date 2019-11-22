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Все про:мандат (59) Арахамія (149) Слуга народу (500) Іванісов (11)

 Ми маємо тиснути на Іванісова в Раді, щоб він здав мандат, це позиція фракції, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардеп Роман Іванісов, який відбував покарання за зґвалтування, мусить скласти мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Ми маємо в парламенті тиснути на Іванісова, щоб він здав мандат. Це моя думка і це позиція нашої фракції", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жертва зґвалтування "слуги народу" Іванісова розповіла подробиці злочину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161184
 
 
 Топ коментарі
 
с какого? он такой же как вы. ничем не отличается.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
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А що з цим "красавчиком" будуть ЗЕ-кацапи робити??? Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ https://censor.net.ua/news/3161167/vo_vremya_pohischeniya_verbitskogo_i_lutsenko_koordinator_titushek_24_raza_zvonil_tepereshnemu_deputatu
Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 398
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Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7915https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_20.html

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"

Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".

Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
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с какого? он такой же как вы. ничем не отличается.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
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Первое что надо это ввести законодательно критерии для нахождения во власти.Уголовникам конечно это не надо-вот первый момент истины.Это будет не лозунги для аплодисментов что я якобы не такой а реальные шаги
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А ще обов'язок служби в ЗСУ для кандидатів на держпосади. Не служив у війську, до побачення, навіщо такий інвалід зі справкою при владі?
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хламідія "двойной гражданин" а сам "манду" "сдать" не хочеш ?
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А Рябокєпка вже з Франції повернувся? А то в нього там дім, дружина, діти... Може хай буде генпрокурором Франції як такий здібний фахівець?
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давить ты пасту в туалете можешь в раде,это то шо тебе позволено самостоятельно
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Они там снимают новый сериал, "Папик". Это к перевыборам. Если переживем зиму...
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Что значит сдал? Мандат надо порвать об его голову.
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Скажите Зели, чтобы позвонил Баканову насчет этого черта.
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А що з цим "красавчиком" будуть ЗЕ-кацапи робити??? Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ https://censor.net.ua/news/3161167/vo_vremya_pohischeniya_verbitskogo_i_lutsenko_koordinator_titushek_24_raza_zvonil_tepereshnemu_deputatu
Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 398
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он уговаривал титушек не делать этого... к тому же, покаялся... теперь народу служит...те...
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Этот иванисов...это типичный представитель зеленого стада...там в кого не ткнешь...то обязательно или в насильника...или в вора..или извращенца попадешь...
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ага. попытался от бпп пройти на местные выборы. не прошел. а в раду от слуг уродов - прокатило
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а шо ж вы гниды сразу в спамите Ми маємо тиснути на Іванісова в Раді, щоб він здав мандат, це позиція фракції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3072 Разница только в том что в СН не знали кто он, а в БПП прекрасно знали и поэтому взяли в список, и если бы прошел а потом изнасиловал например тебя, то половина панамских патриотов ломанулась брать на поруки утверждая что это не он тебя а ты его! Жри не обляпайся
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да нах ты мне упал тебя спамить. наоборот - вашу глупость и недалекость должны все видеть.

а ты откуда знаешь что слуги уродов не знали а бпп знали?
ты вообще представляешь себе как проходят местные выборы?
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Которые не посадили его а раду, зебанат)
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Сексуальні маніяки..
педофіли..


кожної тварі по парі


питання,хто другий у монобільшості? Ми маємо тиснути на Іванісова в Раді, щоб він здав мандат, це позиція фракції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4746
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Оноприенко давно сдох. За маньяками надо следить, иначе они будут следить за тобою.
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Та якщо уважно приглянутися до кожного "слуги урода" то там всіх давити асфальтним катком потрібно 😕
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свадебного фотографа можно пощадить. Пусть идет работает туда где ему место - снимает свадьбы за еду.
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Нехай работает, бо это достойный член "слуг народа" которые окозались холуями олигархов.
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Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7915https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_20.html

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"

Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".

Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
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в рбс написаяо шо анисов был помилован
если так то имена тех кто его помиловал обнародовать
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Давить вы можете только то что кива давил...😀...
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ну я бы сказал что это просто изнасилование. Он же и сам был несовершеннолетним..

Манипуляцию вижу я..
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Манипуляция в том, что ему плодиться позволили)
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Да...это было не просто изнасилование...это было ГРУППОВОЕ изнасилование...
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Цоем отличается Европа от СЕГОДНЯШНЕЙ Украины?
В Европе министр СПЛАГИАТИЛ ЧТОТО - сам идет в отставку
А в Украине , блин, депутат проститутку в Раде бронирует, другой- насильник, третий коррупционер- И ВСЕ ЖОПАМИ К СТУЛЬЯМ ПРИКЛЕИЛИСЬ
СТЫДА НЕТ.
И у 13 млн выбравших такой сброд нет стыда .
Вот результат геополитики раши, завозившей вагонами в Украину кацапов
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Ви про який стид 13 млн мову ведете? Та вони пишаються тим, що їх 73%.
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дело не только в геополитике Раши.
Я бы сказал это результат пропаганды краснозадых, о том что "все люди - равны" и каждая кухарка может управлять государством.
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Вы правы.
Пора сделать закон об уголовной отвественности ЗА сокрытие ГАНЕБНИХ фактов биографии при подачи ее на государственные должности , то есть МЕСТА , КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
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Не поможет. Смотри, там где он избирался, все местные знали что это за фрукт. Но все равно голосовали за СН. Вот такой парадокс.
Даже если бы Чикатило избирался от СН, стадо за него голосовало бы.
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он избирался не там где вырос . а так да .народ тупой стал просто на глазах. раньше один у нас 3 раза пытался в депутаты пролезть и молоко раздавал и гречку но все помнили как в 90-х он людей с зарплатой кидал . а сейчас олигарх местный поставил своего дауна мэром которого перед этим сняли с председателей БРГА за развал всего и ни чё лохторат проголосовал хоть и знал про это . а теперь плачут . что город просто превращается в трущобы .
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А Яременко сдаст манду😂 они что лохи просто так уходить😂
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Що значить "давить"??? Та гнати в три шиї з Ради! Навіть за те, що приховав судимість при подачі документів до ЦВК, стаття ж не за крадіжку пляшки молока з молокозаводу.
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а как гнать? Механихзмов нет, в законах не прописано. Если сам мандат не сложит, никто его не заставит.
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Этак скоро в Раде всплывёт какой-нибудь чекатило.
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А ПОЧЕМУ БЫ не вынести этот вопрос на голосование в Раде?
ПОЗОР ТАКОЙ ПАРТИИ - собрали насильникрв и ворюг и прикрывают их
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ну и что какова будет формулировка? За что голосовать, он мажоритарщик, Закона выгонять таких как он из Рады нет, разве только, что судимость не погащена, то тогда только через отмену регистрации ЦВК
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я смотрю в говнопартии типа слуги народа собралась одна шваль )))))
янелох медленно но уверено идет ко дну))))) интересно, когда будут следующие выборы?
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Заміна ким?
попередньою командою?
Юлєчкою?
Зажопами?
Садонеміччю?

Увольтє!
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Можна подумати що, до цього вони не знали кого беруть в свої ряди.
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"...153-му округу (Рівненська область)..."
===
Край УПА. І там переважає хохлобидло.
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Убирать равного среди равных? Взрыв мозга!
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А чтобы не пришлось"давить" сдавать мандат, надо принять Закон, чтобы особи даже с погашенной судимостью не имели права стать депутатом. Это касается депутатства всех уровней. А пока давите, можете даже его придушить.
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В числе обещалок слуг урода в сфере парламентаризма было всего лишь два обещания - отмена неприкосновенности (выполнили для замыливания глаз вроде как да но по факту испонить его практически невозможно ) и Закон об отзыве депутата и расскажите господин арахамия где этот Закон.А я отвечу его нет и не будет, а если будет , то будет так прописан как и об импичменте, чтобы никогда его не выполнить потому как если его приймут (вдруг и он будет качественным) вашу ******...ю первыми начнут выносить пачками.
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80% СН повинні здати мандати. починаючи з разумкова--бо ви обшорникі,шахраї, брехуни, казнокради, фсбешникі, ворогі України, україноненависникі і просто ТУПІ ДЕБІЛИ.
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дебілізм- вроджене.
за таке не карають. Ми маємо тиснути на Іванісова в Раді, щоб він здав мандат, це позиція фракції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3098
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Команда Зе.


кнопкодавство
переписка з ******* на робочому місці
гвалтівники-депутати.

Народ очікує що далі.
секс на трибуні "онлайн"?
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