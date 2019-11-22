 Ми маємо тиснути на Іванісова в Раді, щоб він здав мандат, це позиція фракції, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
"Ми маємо в парламенті тиснути на Іванісова, щоб він здав мандат. Це моя думка і це позиція нашої фракції", - сказав Арахамія.
19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
мухтушканчиков.
а ты откуда знаешь что слуги уродов не знали а бпп знали?
ты вообще представляешь себе как проходят местные выборы?
педофіли..
кожної тварі по парі
питання,хто другий у монобільшості?
"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"
Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".
Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
Спорим?
если так то имена тех кто его помиловал обнародовать
Манипуляцию вижу я..
В Европе министр СПЛАГИАТИЛ ЧТОТО - сам идет в отставку
А в Украине , блин, депутат проститутку в Раде бронирует, другой- насильник, третий коррупционер- И ВСЕ ЖОПАМИ К СТУЛЬЯМ ПРИКЛЕИЛИСЬ
СТЫДА НЕТ.
И у 13 млн выбравших такой сброд нет стыда .
Вот результат геополитики раши, завозившей вагонами в Украину кацапов
Я бы сказал это результат пропаганды краснозадых, о том что "все люди - равны" и каждая кухарка может управлять государством.
Пора сделать закон об уголовной отвественности ЗА сокрытие ГАНЕБНИХ фактов биографии при подачи ее на государственные должности , то есть МЕСТА , КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Даже если бы Чикатило избирался от СН, стадо за него голосовало бы.
ПОЗОР ТАКОЙ ПАРТИИ - собрали насильникрв и ворюг и прикрывают их
янелох медленно но уверено идет ко дну))))) интересно, когда будут следующие выборы?
попередньою командою?
Юлєчкою?
Зажопами?
Садонеміччю?
Увольтє!
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Край УПА. І там переважає хохлобидло.
за таке не карають.
кнопкодавство
переписка з ******* на робочому місці
гвалтівники-депутати.
Народ очікує що далі.
секс на трибуні "онлайн"?