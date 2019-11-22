EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1336  14
Все про:ОБСЄ (2327) Донбас (13751) Петрівське (33)

 Місія ОБСЄ зафіксувала стрілянину на ділянці розведення сил біля Петрівського, - звіт

Команда Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляє, що зафіксувала вогонь з великокаліберного кулемета в межах ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії від 21 листопада 2019.

"20 листопада, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, команда СММ чула 3 черги з великокаліберного кулемета в 2-3 км на південний-захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення в районі Петрівського)", - йдеться в повідомленні.

Також здійснюючи моніторинг в Богданівці, команда СММ чула 10 вибухів невизначеного походження і приблизно 115 пострілів і черг з великокаліберного кулемета і 30-мм гармати. За оцінкою, велика частина цих епізодів вогневої діяльності сталася в межах 2-3 км на південний схід, південний схід і південь-південь-захід (все за межами дільники розведення).

Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.

Також читайте: Україна не дозволяє Росії закрити обговорення питання Криму в ОБСЄ, - постпред Цимбалюк

Водночас окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161181
 
 
 Топ коментарі
 
Навіть сліпа місія ОБСЄ уже зафіксувала!

Яке нафіг розведення тоді? Навіть якщо слідувати галімим мінським угодам, то там п.1 - ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Якщо п. 1 не виконано, то як можна переходити до виконання інших пунктів??? Будь-які розмови про виконання інших пунктів (саме лише розмови!) мали б тільки починатися мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
 показати весь коментар
 
Напевне ці пострвли не завпбчють бліндабі розбирати. Тому хвилюватися нічого. Нє? Піьле і брехливе зелене кодло не виконує навіть власні клятви про повернення ЗСУ на попередні рубежі в ражі порушення угоди про розведення. Зебіли, яким з обіцянок Зєлєнского ви ще вірите?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Навіть сліпа місія ОБСЄ уже зафіксувала!

Яке нафіг розведення тоді? Навіть якщо слідувати галімим мінським угодам, то там п.1 - ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Якщо п. 1 не виконано, то як можна переходити до виконання інших пунктів??? Будь-які розмови про виконання інших пунктів (саме лише розмови!) мали б тільки починатися мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
 показати весь коментар
 
 
та нахії мені така тиша... Война закінчиться лише тоді, коли останній ********** втече на паРашку, а ВСУ будуть контролювати кордони, яки визнані усім світом
 показати весь коментар
 
Обсе это проросийская контра
Слив Украины рашке начатый парашенко продолжается
 показати весь коментар
 
 
Дивися козлорожий, лише не подавися віслючим прутнем без солі 😕
 показати весь коментар
 
 
Напевне ці пострвли не завпбчють бліндабі розбирати. Тому хвилюватися нічого. Нє? Піьле і брехливе зелене кодло не виконує навіть власні клятви про повернення ЗСУ на попередні рубежі в ражі порушення угоди про розведення. Зебіли, яким з обіцянок Зєлєнского ви ще вірите?
 показати весь коментар
 
 
Ну и как там, ВСУ уже возвратили на прежние позиции?

Зелёные гондоны это ж обещали в случае, если обстрелы не прекратятся?
 показати весь коментар
 
 
как так?! Могли бы и промолчать. Зеленский растроится.
 показати весь коментар
 
 
не може такого бути! До норманської сходки вони можуть робити все що хочуть. Подивимося, що заспіває головнокомандувач після.
 показати весь коментар
 
Да ладно-не отменять же встречу в Нормандии. Місія ОБСЄ зафіксувала стрілянину на ділянці розведення сил біля Петрівського, - звіт - Цензор.НЕТ 6313
 показати весь коментар
 
 
Тут головне міни зняти і бліндажі розібрати , а ті нехай стріляють . Зє навіть під обстрілом не відмінить команди на здачу позицій .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору