 Місія ОБСЄ зафіксувала стрілянину на ділянці розведення сил біля Петрівського, - звіт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії від 21 листопада 2019.

"20 листопада, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, команда СММ чула 3 черги з великокаліберного кулемета в 2-3 км на південний-захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення в районі Петрівського)", - йдеться в повідомленні.

Також здійснюючи моніторинг в Богданівці, команда СММ чула 10 вибухів невизначеного походження і приблизно 115 пострілів і черг з великокаліберного кулемета і 30-мм гармати. За оцінкою, велика частина цих епізодів вогневої діяльності сталася в межах 2-3 км на південний схід, південний схід і південь-південь-захід (все за межами дільники розведення).

Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.

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Водночас окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.