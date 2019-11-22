 Місія ОБСЄ зафіксувала стрілянину на ділянці розведення сил біля Петрівського, - звіт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії від 21 листопада 2019.
"20 листопада, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, команда СММ чула 3 черги з великокаліберного кулемета в 2-3 км на південний-захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення в районі Петрівського)", - йдеться в повідомленні.
Також здійснюючи моніторинг в Богданівці, команда СММ чула 10 вибухів невизначеного походження і приблизно 115 пострілів і черг з великокаліберного кулемета і 30-мм гармати. За оцінкою, велика частина цих епізодів вогневої діяльності сталася в межах 2-3 км на південний схід, південний схід і південь-південь-захід (все за межами дільники розведення).
Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.
Водночас окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.
Яке нафіг розведення тоді? Навіть якщо слідувати галімим мінським угодам, то там п.1 - ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Якщо п. 1 не виконано, то як можна переходити до виконання інших пунктів??? Будь-які розмови про виконання інших пунктів (саме лише розмови!) мали б тільки починатися мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
Слив Украины рашке начатый парашенко продолжается
Зелёные гондоны это ж обещали в случае, если обстрелы не прекратятся?