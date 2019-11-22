 Нам справді соромно, ми працюємо над помилками, - Верещук вибачилася за скандали навколо "Слуги народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми вибачаємося за те, що у нас відбувається у фракції. Нам справді за це соромно, ми працюємо над цими помилками… Це не гідно, і ми розуміємо, наскільки це важливо, аби ми відчували відповідальність, і ми відчуваємо таку відповідальність. Але як склалося так, нічого не зробиш", – сказала Верещук.

Депутатка додала, що в Європі "на нас дивляться і нам треба працювати, і ми будемо над цим працювати".

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Нагадаємо, останнім часом фракція партії "Слуга народу" в парламенті опинилася в центрі кількох гучних скандалів. Останній пов'язаний з депутатом Романом Іванісовим. Виявилося, що він раніше судимий за зґвалтування неповнолітньої.

До цього народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили зі складу фракції "Слуга народу". Напередодні Скороход із трибуни заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали за те, що вона не голосувала за "наказом" фракції "щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту про відкриття ринку землі".

Зі свого боку, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія до затримання чоловіка політика не має жодного стосунку і заявив, що Скороход неодноразово пропонувала своїм колегам "грошову допомогу".

Ще один скандал стався з Богданом Яременком, якого викрили в листуванні з повією просто в залі під час пленарного засідання.