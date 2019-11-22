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 Політика України
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 Нам справді соромно, ми працюємо над помилками, - Верещук вибачилася за скандали навколо "Слуги народу"

Народна депутатка України від "Слуги народу" Ірина Верещук вибачилася за скандали, в які фракція регулярно потрапляє останнім часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми вибачаємося за те, що у нас відбувається у фракції. Нам справді за це соромно, ми працюємо над цими помилками… Це не гідно, і ми розуміємо, наскільки це важливо, аби ми відчували відповідальність, і ми відчуваємо таку відповідальність. Але як склалося так, нічого не зробиш", – сказала Верещук.

Депутатка додала, що в Європі "на нас дивляться і нам треба працювати, і ми будемо над цим працювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, що відбуваються в Україні, - Кулеба

Нагадаємо, останнім часом фракція партії "Слуга народу" в парламенті опинилася в центрі кількох гучних скандалів. Останній пов'язаний з депутатом Романом Іванісовим. Виявилося, що він раніше судимий за зґвалтування неповнолітньої.

До цього народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили зі складу фракції "Слуга народу". Напередодні Скороход із трибуни заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали за те, що вона не голосувала за "наказом" фракції "щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту про відкриття ринку землі".

Зі свого боку, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія до затримання чоловіка політика не має жодного стосунку і заявив, що Скороход неодноразово пропонувала своїм колегам "грошову допомогу".

Ще один скандал стався з Богданом Яременком, якого викрили в листуванні з повією просто в залі під час пленарного засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161180
 
   
 Топ коментарі
 
"Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят"

В Європі на вас дивляться як на шпану з підворотні, якою ви і є по своїй суті.
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Если стыдно, то нарушение и преступление таковыми не считается...

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Ззовні вона виглядає ніби і притомною бабою, а як її послухаєш то плюватися хочеться. Виправдовувати гниль може лише така сама гниль 😕
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"на нас дивляться і нам треба працювати, і ми будемо над цим працювати" - по Іванісову має бути результат цієї "роботи". Але процесс щось затягується.
"Виявилося, що він раніше судимий за зґвалтування неповнолітньої." - знову... Та не було там неповнолітньої, було згвалтування групою осіб. Спочатку була помилка у повідомленні, але навіщо ж її постійно повторювати? Редакторе....
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Такі справді розумні жінки, як Сироїд, Гопко,Зеркаль в Раду не потрапили..... а така горлопаниста шлюха медведчуковського Козака, буде шото там вибачатися.... Реально підхарює ця особа....

Одними львівянами пишаюся у цій країні, Тому що Львівщина єдина, яка не дала у партію СН жодного свого політичного авторитета, культурного та громадського діяча.... Просто зрозуміли, що це за зоопарк Коломойського..... Тож набирали у цей звіринець Бені від Львівщини шо попало..... Прямо хвойд на трасі Рава-руська - Гребенне.....
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по перше це не верещук має вибачатись, а по друге як довго далі ви збираєтесь вибачатись.
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Реально заповажав Львівян.... Самий розумний нарід, одразу зрозуміли, що за штукенція цей Клован з цим його зоопарком ТП і придурковатих зєбланів в Раді і не голосували за це лайно.... Якби не Львівяни, то б давно здриснув з цієї дурної країни..... Львівяни єдині, хто всиляє оптимізм в краще майбутнє цієї нещасної України......
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Верещук должна быть готова, что ей будет стыдно каждый день до конца каденции. Там еще столько скелетов в шкафах!
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как для избирателя
залет-признание-извинения-оргвыводы

формула правильная
по делам узнаем их(реальным делам)
1-4 недели по залетам
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Досить кокєтнічати, в списки відбирали таких свідомо аби потім можна було ними маніпулювати.
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