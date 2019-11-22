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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (433) Чумак (71) Євромайдан (599) ДБР (650)

 Слідчі у справах Майдану зможуть перейти в ДБР за спрощеною процедурою, - Чумак

Слідчі Генпрокуратури, які вели справи Майдану, матимуть можливість перейти за спрощеною процедурою в Державне бюро розслідувань.

Про це заявив заступник Генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справи, які стосуються безпосередньо злочинів на Майдані, ми зобов’язані передати до Державного бюро розслідувань. Це не бажання того чи іншого прокурора - це вимагає від нас Конституція і закон… Але ми також розуміємо, що не можна допустити, аби суспільство сказало, що ці справи зливаються, ховаються, або ще щось. Тому було ухвалено таке рішення, що в проєкті закону 2116, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачити, що слідчі ГПУ, які ведуть справи Майдану останні 5 років, у спрощеному порядку можуть перейти на роботу в ДБР", - сказав Чумак.

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Відповідаючи на запитання, чому колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк не захотів перейти до ДБР, Чумак заявив, що це "вибір самого Горбатюка". "Я з ним спілкувався щодня з часу мого приходу в ГПУ. І це його вибір", - зазначив заступник генпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161178
 
 
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самый короткий путь слития дел майдана...
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Всі ці затягування і блокування розслідувань вбивства під об'єктивами сотень камер в самому центрі столиці більше ніж сотні людей свідчать тільки про одне - у цьому вбивстві замішані найвищі особи держави які в результаті договорняків і в результаті в тому числі і цих вбивств руками наляканих неминучою війною "хохлів" захопили владу в Україні! Якби винним був проФФесор справу б розкрили за пару місяців - але мене чомусь не покидає думка що з цієї справи торчать свинячі вуха шоколадного мародера і його опричників.
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dtishche‏ @dtishche 24 мин.24 минуты назад

Следователи по делам Майдана смогут перейти в ГБР по упрощенной процедуре, - Чумак - Цензор.НЕТ 3012

А помните, как патриоты и медиа возмущались, что при Порошенко плохо расследуются дела Майдана?
И вот сливают прослушку, где Трубе дают прямые указания на эти дела забить, и что, где все?
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