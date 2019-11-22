 Слідчі у справах Майдану зможуть перейти в ДБР за спрощеною процедурою, - Чумак

Про це заявив заступник Генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Справи, які стосуються безпосередньо злочинів на Майдані, ми зобов’язані передати до Державного бюро розслідувань. Це не бажання того чи іншого прокурора - це вимагає від нас Конституція і закон… Але ми також розуміємо, що не можна допустити, аби суспільство сказало, що ці справи зливаються, ховаються, або ще щось. Тому було ухвалено таке рішення, що в проєкті закону 2116, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачити, що слідчі ГПУ, які ведуть справи Майдану останні 5 років, у спрощеному порядку можуть перейти на роботу в ДБР", - сказав Чумак.
Відповідаючи на запитання, чому колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк не захотів перейти до ДБР, Чумак заявив, що це "вибір самого Горбатюка". "Я з ним спілкувався щодня з часу мого приходу в ГПУ. І це його вибір", - зазначив заступник генпрокурора.
А помните, как патриоты и медиа возмущались, что при Порошенко плохо расследуются дела Майдана?
И вот сливают прослушку, где Трубе дают прямые указания на эти дела забить, и что, где все?