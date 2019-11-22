 Процес триває: у мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати свідчення, - Арахамія про можливе хабарництво в Раді

Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я, до речі, іду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес триває", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".