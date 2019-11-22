 Процес триває: у мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати свідчення, - Арахамія про можливе хабарництво в Раді

Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я, до речі, іду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес триває", - зазначив голова фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Краткое содержание - Герой нашего времени
Хай цей Ара йде ,куди хоче,бо це цирк для лохів.
Я правильно розумію: барига і мародер за власний рахунок їздить відстоювати державу, а неватник, немалорос, небидло й неклоун за державний кошт здає її путіну?
Все циклично. Зеленский работает Президентом в Офисе Богдана. Как когда-то Кучма работал Президентом в Администрации Табачника. Правда, Табачник быковал недолго. А следующие "визири" были поскромнее, пока Кучму не подкосил алкоголь и дело Гонгадзе. Тогда появился Медведчук. При слабом Ющенко были слабые "визири". Зинченко, Рыбачук, хитрый Балога. При Януковиче были уже не визири, а консильери, вроде Клюева или шпионы всех разведок, как Левочкин. При Порошенко - мошенники вроде Ложкина и пустые места вроде Райнина. Но весовая разница между Президентом и его визирем всегда ощущалась. А сейчас у меня ощущение, что Богдан - фигура более серьезная, имеющая больше реальной власти, чем Зеленский. И это опасно. Тем более, что Богдан, как и остальные «кухарки» Зеленского все масштабнее начинает продавать ключевые государственные должности. Это вам не «юзики».
Об этом пишет Игорь Петровских в статье для "ОРД".
Из нескольких источников мы получили информацию о том, что Хорошковский предложил Богдану хорошую цену за украинскую таможню. Баканов уже взял у него свою долю за совместные схемы на границе. И вот, в прессе появилось подтверждение этого слуха. Цитируем Александра Яблокова.
"В эпоху прямых сливов прослушки прямо из кабинетов власти даже как-то неудобно прибегать к такому старому методу, как использование живого источника. Естественно, анонимного, но, с…ка, информированного. В свое оправдание могу сказать лишь то, что пока на рынке «Телеграм-каналов» нации не появились записи, сделанные в кабинете Зеленского.
Не знаю, почему этого не произошло. Особенно учитывая тот бардак, который творится в офисе главы государства. Какие-то девки из офиса барыжат должностями в компании «Нефтегаз» по вполне сходной цене - $300 000 за кресло зама главы правления. Самолет президента ломается прямо во время ответственного перелета в Очаков, где экс-шоумен должен был встречать украинскую морскую армаду, трусливо возвращенную Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Поэтому со временем обязательно должен появиться «Телеграм-канал», специализирующийся на сливе из кабинета Зеленского. Пока этого не произошло, приходится реконструировать подробности совещания в офисе с участием «ближайшего круга» на основе рассказов анонимного источника.
Произошло это на прошлой неделе, еще до скандала со «слугой народа», оказавшимся педофилом, изнасиловавшим несовершеннолетнюю «противоестественным способом» и отсидевшим два года. Но и других поводов для чрезвычайного собрания «ближайшего круга» Зеленского было предостаточно.
Парламентская фракция «слуг» вышла из-под контроля. Непрерывные скандалы, в основном на сексуальной почве, дробление на мелкие группировки, которые нагло стали выдвигать условия Офису президента по голосованиям за конкретные законопроекты, почти провал приватизации земли, когда с гигантским трудом удалось наскрести необходимую поддержку сессионного зала. На повестке дня стоял один серьезный вопрос: что делать с этим почти неуправляемым стадом идиотов и извращенцев?
Глава Офиса Андрей Богдан с прямотой несостоявшегося братка предложил всех «нагнуть».
Небольшое, чисто лирическое отступление: Андрюша, на мой скромный взгляд, разминулся со своим временем. Ему бы в девяностые годы прошлого века попасть… Он бы органично вписался именно в такую обстановку. Кожаная турецкая куртка, спортивные штаны, в которые аккуратно заправлена шелковая рубашка, массивная цепура и громоздкая «Нокиа» в руке, украшенной золотым браслетом. Его манера «решать вопросы» идеально соответствует этому романтическому времени. Да и внешний вид нынешнего главы Офиса идеально подходит образу классического братка. Богдан дико смотрится в костюме.
Но это все лирика. Перейдем к конкретике. Андрей с активным использованием ненормативной лексики красочно описал, что надо делать с ах… охамевшими «слугами народа». Он перечислил примерно пять основных поз, в которых следует иметь народных депутатов, избранных в Раду «только лишь благодаря рейтингу Зеленского».
Особый упор делался на введении не только твердого предмета в различные природные отверстия «слуг», но и императивного мандата. Причем для всех: и мажоритарщиков, и списочников. Ну и, естественно, полный запрет всех «Телеграм-каналов», которые «подрывают авторитет власти».
Начался срач с активным участием спикера Разумкова, который вкусил прелести власти и начал чувствовать себя слегка уменьшенной копией Парубия, но без явных дефектов речи.
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Богдана обвинили в том, что он сам ведет «Телеграм-каналы», в которых троллит журналистов женского пола, в частности Соню Кошкину. Разумков упирал на то, что фракция «слуг» дошла до такого состояния, что просто не проголосует за введение императивного мандата.
В ответ Богдан назвал Разумкова человеком с пониженной социальной ответственностью, то есть д…ом. Ему партия доверила организовать турборежим в Раде, обеспечить быстрое принятие правительственных и президентских законопроектов, а вместо этого спикер превратил фракцию в бордель: то шлюх вызывают, то на взятках палятся.
Спикер ловко перекинул ответственность на официального главу фракции, то есть на Арахамию. Человек со странной фамилией попытался объяснить, что он просто не успевает заткнуть все дырки, поскольку понабирали с улицы сумасшедших. Его оборвали, поинтересовались наличием американского паспорта и суммой взяток, полученных от крупных воротил игорного бизнеса.
- Глава фракции «Слуги народа» Арахамия является гражданином США - экс-нардеп
Разговор логично свернул на тему бабок. Самой либеральной и действенной моделью повышения эффективности работы как Рады, так и всего государственного аппарата - Кабмина, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета и, естественно, Офиса президента является «вторая зарплата». То есть баксы в конвертах.
Спикер Разумков горячо поддержал выступление Богдана. По его словам, правильное, своевременное и четкое распределение кэша резко повысит заинтересованность «слуг» в конечном продукте - в «построении сильной, европейской Украины». Наивные возражения Зеленского типа «так у них и так нормальная зарплата» были встречены дружным смехом собравшихся. Володе советовали прожить на «зп депутата», описывали случаи, когда «слугам» предлагали по «сотке зелени». И это не сто долларов, а сто тысяч. Вот как можно устоять перед таким искушением? И, главное, кто не возьмет?
Разумков договорился до того, что за сотку вполне может продать Родину. Андрей Богдан с ним согласился, поскольку давно считает Диму дешевкой. Расценки самого Андрея начинаются от пяти-десяти «лямов».
Дискурс приобрел конструктивный характер, поскольку стали подсчитывать, сколько надо денег для «оптимизации работы всего государственного аппарата». Не буду пересказывать ненужные подробности многочасовой беседы. Приведу лишь итоговую цифру: 7 (семь) миллионов долларов в месяц. Эта реальная цена всей «зеленой» власти. С потрохами. Под потрохами мы имеем в виду Генеральную прокуратуру.
Естественно, возник вопрос: где брать ежемесячно семь «лямов» денег? Все посмотрели на адвоката Коломойского. «А чего вы, б…ть, на меня вытаращились? Беня не даст», - развеял все сомнения Богдан.
И это чистая правда. Вот с какого Игорю Валерьевичу, живущему на 20 000 фунтов стерлингов в неделю по решению Лондонского суда, тратить такие деньги на пид…сов из Кабмина и Рады? А он их считает именно пи…сами и дебилами. Понабирали «соросят» во все структуры, а Коломойский еще и должен оплачивать весь этот банкет? Нет, своих парламентариев и представителей во власти Игорь Валерьевич готов финансировать. И финансирует. Но подписываться на авантюру «семь миллионов зелени на Зе-команду»? Да лучше пусть Путин начинает очередное «масштабное сухопутное вторжение».
Обсуждение следующей кандидатуры - олигарха Виктора Пинчука, закончилось довольно быстро. Жаден, сидит на подсосе у Сороса, и сам ворует деньги. Плюс расставил всюду своих «шестерок», которые разводят гомосятину и интриги.
Идея с Ринатом Леонидовичем всем понравилась. Да, этот может. Но Богдан довольно красочно описал, как в таком случае поступит Игорь Валерьевич и что именно произойдет с анусом спикера, президента и других высоких должностных лиц. Разговор зашел в тупик.
И тут заиграла небесной красоты музыка, возникло сияние, и в клубах декоративного дыма появилась «напомаженная истота». В свое время так Валерия Хорошковского назвала Юлия Владимировна. Переводится как «напомаженное существо». Но, согласитесь, «истота» звучит гораздо к
Избранный от "Слуги народа" Богдан Яременко: "Для Зеленского самая большая угроза - чтобы партия не начала воровать"
tZE inform
@tZEinform
·16 мин
Арахамия нагло врет, что НАБУ вызывает его по делу о коррупции в СН. Дело давно.... Арахамия получил повестку из НАБУ по поводу очередного возобновления в США дела против компании TemplateMonster (он в ней соучредитель).