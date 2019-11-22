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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (472) ДТП (2625) Зайцева (84) Дронов (48)

 Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій

Юлія Плетньова, адвокатка винуватиці смертельної ДТП у центрі Харкова Олени Зайцевої, подала касаційну скаргу до Верховного Суду з вимогою скасувати або переглянути вирок своєї підзахисної.

Про це йдеться в постанові суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Захисниця просить суд ухвалити одне з двох рішень. Перше - скасувати вирок у частині покарання і відшкодування матеріальної/моральної шкоди, закрити кримінальне провадження. Друге - скоротити термін до п'яти років і звільнити від його відбування з випробувальним терміном; позбавити водійських прав на два роки; замість солідарного (по 50%) відшкодування шкоди з іншими винуватцем ДТП зобов'язати Зайцеву заплатити 30%, а Дронова - 70%.

Адвокатка свої вимоги обґрунтовує порушеннями кримінального та кримінального процесуального законодавства під час ухвалення вироку. Крім того, вона наполягає: покарання не відповідає тяжкості злочину та особі постраждалої.

Верховний Суд поки залишив без руху заяву адвокатки, оскільки знайшов у ній низку процесуальних недоліків. Однак у Плетньової є 15 днів на те, щоб їх виправити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Харкові: суд залишив без змін вирок Зайцевій і Дронову

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161175
 
 
 Топ коментарі
 
"наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей", - no comments.
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Не здивуюсь, якщо їй 300 00 компенсації виплатять.

Патрульная полиция Харькова остановила водителя автомобиля BMW c признаками алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, . Источник: https://censor.net.ua/p3069737
Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой - Цензор.НЕТ 8620
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Кстати, отличная кандидатура во фрикцию "слуги урода":
убийца, мажорка, наркоманка, и очень голодная в плане секса.
Принимайте в свои ряды и отдайте на воспитание Волохатому дыпломату Чубаке.
Здесь анал - точно не табу!
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Адвокатка відноситься до розряду тих гієн котрі за гроші , рідну маму на фарш перекрутять і котлети продаватимуть . Таких потрібно ізолювати від суспільства як потенційно особливо небезпечних . До цієї когорти грошеманіяків також відносяться майже всі нинішні олігархи клептократи . Хворі люди , але через них суспільство не має страждати .
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Правильно: наркошу на свободу! А "негодяя" Дронова, растрелять, потом повесить и посадить на пожизненное! Свободу Зайчику, херувиму из Рая!
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При Зебобиках, имея бабло, можно от всего откупиться.

Что Зайцева благополучно и делает.
Продажные Зешмаркли.
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