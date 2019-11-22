 Україна не дозволяє Росії закрити обговорення питання Криму в ОБСЄ, - постпред Цимбалюк

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час заходу на тему "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", організованого Кримськотатарським ресурсним центром на полях Додаткової наради з людського виміру в штаб-квартирі ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Крим забутий не буде, ми цього не дозволимо. І ми завжди розглядаємо питання Криму поруч із Донбасом. Ситуація в Криму обговорюється не лише на тематичних заходах - ми порушуємо цю тему щотижня під час засідання Постійної ради ОБСЄ за пунктом порядку денного, який називається "Триваюча агресія Росії проти України та нелегальна окупація Криму". Для нас дуже важливо, щоб при обговоренні ситуації в Україні країни-учасниці не забували про Крим, щоб не концентрувалися лише на Донбасі", - заявив Цимбалюк.
Під час засідання Постійної ради у четвер, коли обговорювалося забезпечення свободи слова, українська делегація також звернула увагу присутніх на утиски, які чинить окупаційна влада в Криму проти журналістів та блогерів.
"Ми щотижня говоримо про те, що російська окупація та агресія є незаконними і привертаємо увагу до цього наших міжнародних партнерів. І ми не поодинокі в цьому питанні. Ми вдячні нашим партнерам, які завжди нас підтримують – це і США, і Канада, і Велика Британія, весь ЄС загалом робить заяву, а також окремі його країни-члени. У підсумку ми не дозволяємо РФ закрити обговорення питання Криму в ОБСЄ", - наголосив очільник місії України.
Він також підкреслив, що РФ мусить дотримуватися міжнародних вимог та "не має права заміщати своїм законодавством чинне законодавство території, яка тимчасово окупована". Як прямий приклад порушення цієї норми міжнародного права Цимбалюк навів недавнє неправомірне рішення військового суду РФ щодо вироку шістьом кримським татарам - членам організації "Хізб ут-Тахрір", легальної в Україні, однак забороненої в РФ.
Цимбалюк наголосив, що ситуація з правами людини в Криму, включно з правом на зібрання, має піддаватися інтенсивному моніторингу з боку міжнародних організацій, у тому числі СММ ОБСЄ.
"Нам потрібно більше інформації про ситуацію з правами людини в Криму. Ми сподіваємося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка має мандат на всю територію України, зробить додаткові кроки в напрямку здійснення моніторингу ситуації з правами людини в Криму", - заявив дипломат.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону присудив від 7 до 19 років колонії шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".
Итак, розъясню, что произошло с кораблями. Напомню предисторию: год назад на фоне азовского кризиса ПАП пошел ва-банк и отправил корабли на проход. Чтобы утвердить законное право Украины, привлечь внимание межд сообщества, создать прецедент, а может и инструмент давления на руснюРусня брутально атаковала корабли, взяла экипаж в плен - т.е продвинула свой нарратив права сильного. Далее ПАП объявил ВП и облажался с ним (реакция межд сообщества была вялой, прежде всего из-за того, что през США - ************, мы эту историю недавно слышали. Санкций не было)
Украина пошла в гаагский трибунал, где умница Зеркаль вжарила русню пополной. Если наша внешняя политика в этом кейсе провалилась, то правовая позиция наоборот - международное право оказалось на нашей стороне. Это очень важный и страшно уязвляющий русню момент.
Еще раз, Украина поставила на место агрессора международно-правовыми инструментами. У русни остался только один вариант - выполнять решение международн трибунала. Т.е. победил нарратив Украины, в том числе ПАПа - в совреенном мире нет места праву сильного, есть верховенство права
Когда-нибудь бы это решение суда вписали бы в учебники как первый день Золотого Века человечества. Я пишу бы, потому как имбицильное ********* население Украины выбрало президентом Зеленского. Тупого, малообразованного, трусливого жлоба.
В одном своем интервью Зеркаль сказала одну очень важную вещь - не надо думать, что рашка не выполняет решения международных судов, она их выполняет, но она их выполняет со своим, нужным ей нарративом. Именно это рашке позволил сделать в кейсе с моряками и судами подлец Зеленский
в итоге, что мы имеем - рашка вернула моряков и корабли (что соответствует обязывающему решению суда), но в рамках своего нарратива права сильного - не вовремя, под какие-то стремные и унизительные для Украины расписки, выторговав себе дополнительыне бенефиты от укр власти,
3 млрд. выйгрыша Нафтогаза, а потом закроет дела по спонсорству рашкой терроризма (что немного не так просто, с учетом поданного меморанума и доказательств, но Зе с русней что-то придумает). Зеркаль уходит, на ее место никто не придет. Вот в такой Украине мы теперь живем...
Вообще, в этом кейсе так называемый президент Зеленский проявил себя полностью и во всей красе - омерзительный пресмыкающийся перед рашкой немпетентный подлый трус и предатель