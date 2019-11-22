 Поправку для збереження справ Майдану проголосують. Потрібно потерпіти до 3 грудня, - Арахамія

Він запевнив, що його фракція підтримає вимоги адвокатки родин Небесної Сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Про це він заявив під час шоу "Право на владу" на "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я вам особисто гарантую, що позиція нашої фракції буде цю поправку проголосувати. Я думаю, підтримає весь зал", - сказав він.
Водночас Арахамія додав, що проголосувати за поправку не вдасться до 3 грудня.
"До 3 грудня це з об'єктивних причин неможливо - люди працюють в округах. Потрібно потерпіти до 3 грудня", - підсумував він.
Раніше Закревська оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Це сталося через те, що справи були передані з Генпрокуратури в ДБР, проте в законі поки відсутні поправки, які дозволили б створити нове слідче управління в ДБР - і продовжити розслідування.
Згиньте, тварини.
Вшановуйте свого Моторолу.
М.Лемберг
Pcheluha Zzz Вчора 18:46
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Все отлично идет по плану Путина: продажный предатель президент Зеленский изо всех сил старается выполнять команды из Московского Кремля - выводит ВСУ с поднятыми руками из Донбасса, активно «топит» за какую-то выдуманную Лавровым и Путиным формулу Штайнмайера, агитирует всех за придуманный Путиным «особый статус Донбасса», несет полную ахинею про «свободные выборы в ДНР/ЛНР», обещает всех Путинских преступников и убийц, расстреливавших Майдан, обменять на невиновных украинских заложников, захваченных преступниками-бандитами и незаконно удерживаемых Путиным в российских тюрьмах, клянется Путину простить и амнистировать всех Донбасских воров, убийц, преступников, мародеров, террористов, которые грабили, убивали, взрывали с помощью присланного Путиным оружия, по заданию Путина носится к президенту Макрону и канцлеру Меркель, пытаясь втянуть их в международное преступление задуманное Путиным, и уговаривая лидеров Германии и Франции сесть 9 декабря за один стол с преступником Путиным, чтобы окончательно утвердить полную украинскую несостоятельность, негосударственность, подчиненность и возврат Украины Путинской россии; Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/lider-instagram-zelenskiy-v-facebook-poroshenko-analitiki-nazvali-samyh-populyarnyh-politikov-v-socsetyah-1447239.html
- скопипастил по поводу полного совпадения взглядов............