EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1085  6
Матеріали за темою:
Все про:ВР (6161) Євромайдан (599) Арахамія (149) Закревська Євгенія (36) ДБР (650)

 Поправку для збереження справ Майдану проголосують. Потрібно потерпіти до 3 грудня, - Арахамія

Глава фракції СН в Раді Давид Арахамія запевнив, що за поправку, яка дозволяє продовжити розслідування справ Майдану, проголосують, однак потрібно почекати до 3 грудня.

Він запевнив, що його фракція підтримає вимоги адвокатки родин Небесної Сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Про це він заявив під час шоу "Право на владу" на "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вам особисто гарантую, що позиція нашої фракції буде цю поправку проголосувати. Я думаю, підтримає весь зал", - сказав він.

Водночас Арахамія додав, що проголосувати за поправку не вдасться до 3 грудня.

"До 3 грудня це з об'єктивних причин неможливо - люди працюють в округах. Потрібно потерпіти до 3 грудня", - підсумував він.

Раніше Закревська оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Це сталося через те, що справи були передані з Генпрокуратури в ДБР, проте в законі поки відсутні поправки, які дозволили б створити нове слідче управління в ДБР - і продовжити розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161173
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потерпи сам, урод зеленый. Ты эту поправку обязан был проголосовать до наступления юридического вакуума. Или тебе непонятно зачем это надо было сделать значительно раньше? Спроси у близких погибших за свободу и независимость Украины и тебя, дурака
 показати весь коментар
 
 
Як з'ясувалось люди коломойського причетні до вбивств майданівців в 2013-2014 році! Як повідомив Ігор Луценко депутат СН Литвиненко 24 рази телефонував організаторам викрадення Ігора Луценка та іншого майданівця Веремія, якого вбили в лісі! Тому коломойський робить все можливе щоб зупинити розслідування справ Майдану, бо з'ясується участь коломойського в організації масових викрадень, катувань та вбивств!
 показати весь коментар
 
Зелёные уроды хотят развалить дела Майдана. Земрази хуже рыгов.
 показати весь коментар
 
 
Яке моральне право мають люди, які жартували про "********* палички беркута" (ленка сценарій писала?), люди які привезли в цю країну портнова, які випустили на волю єфремова, а його адвоката - призначили заступником на банковій... яке моральне право мають ці люди вшановувати пам'ять Героїв Небесної Сотні?
Згиньте, тварини.
Вшановуйте свого Моторолу.
М.Лемберг

Поправку для збереження справ Майдану проголосують. Потрібно потерпіти до 3 грудня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9288

 показати весь коментар
 
 
Аватар
Pcheluha Zzz Вчора 18:46

0 0

Все отлично идет по плану Путина: продажный предатель президент Зеленский изо всех сил старается выполнять команды из Московского Кремля - выводит ВСУ с поднятыми руками из Донбасса, активно «топит» за какую-то выдуманную Лавровым и Путиным формулу Штайнмайера, агитирует всех за придуманный Путиным «особый статус Донбасса», несет полную ахинею про «свободные выборы в ДНР/ЛНР», обещает всех Путинских преступников и убийц, расстреливавших Майдан, обменять на невиновных украинских заложников, захваченных преступниками-бандитами и незаконно удерживаемых Путиным в российских тюрьмах, клянется Путину простить и амнистировать всех Донбасских воров, убийц, преступников, мародеров, террористов, которые грабили, убивали, взрывали с помощью присланного Путиным оружия, по заданию Путина носится к президенту Макрону и канцлеру Меркель, пытаясь втянуть их в международное преступление задуманное Путиным, и уговаривая лидеров Германии и Франции сесть 9 декабря за один стол с преступником Путиным, чтобы окончательно утвердить полную украинскую несостоятельность, негосударственность, подчиненность и возврат Украины Путинской россии; Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/lider-instagram-zelenskiy-v-facebook-poroshenko-analitiki-nazvali-samyh-populyarnyh-politikov-v-socsetyah-1447239.html

- скопипастил по поводу полного совпадения взглядов............
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору