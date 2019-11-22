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 Політика України
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 Ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, що відбуваються в Україні, - Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба впевнений, що ні Європі, ні світу не цікаві внутрішньополітичні скандали, які відбуваються в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Так віцепрем'єр відповів на запитання, чи впливають на відносини України і Європи останні скандали у вітчизняній політиці.

"Нам усім, звісно, хочеться, щоб люди в Європі прокидалися з думкою про Україну та лягали спати з нею, стежили за нашими внутрішніми "розборками" і скандалами, але насправді такого немає. Є вузьке коло людей, які щодня моніторять ситуацію в Україні, але більшість колег, з якими я працюю, мислять великими категоріями, великими перспективами відносин з Україною", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що в Європі й надалі готові підтримувати Україну в її реформах та на шляху євроінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йти з рингу - це неправильно. Українська делегація має повернутися в ПАРЄ, - Кулеба

"Востаннє, коли я був у Брюсселі два тижні тому, настрій (у партнерів України. – Ред.) був позитивний. Ми будували плани на майбутнє, як поглиблювати інтеграцію. Жодної фрази про згортання (співпраці з нашою країною. – Ред.), про розворот я не те що не чув, я навіть між рядків не бачив", - наголосив віцепрем’єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161170
 
 
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Понятно почему Зеля зассал лететь с солдатами. Мало ли шо))

\\\\\\\\\\\\\Журналистка ТРК "Украина" Анджела Слободян сломала ногу, дожидаясь президента Владимира Зеленского в военном порту Очакова после ЧП с его самолетом на Харьковщине.
Об этом сообщил в Telegram-канале ее коллега Олег Деренюга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Глава государства должен был прибыть в Очаков, куда доставили захваченные Россией корабли, в 20:30, однако ситуация вышла из-под контроля. Журналистов на территорию порта не пустили из-за подготовительных мероприятий. В результате пресса осталась у проходной.\\\\\\\\\\\\\\
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не проканает, даже не надейся! Рукописи не горят!
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Это все провокация, чтобы лить грязь на Зеленского.
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Єлажєв, скажи, а що тобі подобається в діяльності Зеленського та Слуг народа?
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Діма, ти хоч труси вдягни, хоч хрестика зніми.
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Зато на рашке каждый чих и пук обсуждать готовы с утра до вечера.Подустала уже Европа от наших приколов.Даже полякам в подавляющем большинстве,если не всем,абсолютно насрать,что у нас вообще происходит,не говоря уже про чехов,словаков,немцев и т.д.
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