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Все про:обстріл (5728) поранення (1573) Донбас (13751) операція Об'єднаних сил (1790)

 Троє українських воїнів зазнали бойових травм, ще один - легких поранень на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС (оновлено)

21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Крім того, зафіксовано вогонь із ПТРК.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожі обстріли:

- неподалік Шумів - із протитанкового ракетного комплексу;
- біля Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли

"Учора, 21 листопада, унаслідок обстрілу бойових травм зазнали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться повідомленні.

Пізніше у пресслужбі Міноборони уточнили, що, крім травмованих бійців, унаслідок ворожих обстрілів легких поранень зазнав ще один український воїн.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Троє українських воїнів зазнали бойових травм, ще один - легких поранень на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161169
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
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Порошенко не святой и есть к нему вопросы, но он держал удар и страну не сдавал. А сейчас пытаются накинуть удавку в виде ОРДЛО которая продуманно и последовательно затягивается на шее Украины.
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Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
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Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Источник: https://censor.net.ua/n3161169
Ясное дело. У нас похолодание резкое. В 06.00 было -10 градусов, с ветром. А ещё вчера, на построении праздничном, форма у военных- была вовсе не зимняя.
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у Харкові -11,учора гвинтокрил пролітав над містом...??? мабуть пораненних доставив... (
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Вообще, бред это всё...
Даже не знаю, в каком ещё государстве, такое было и возможно быть?
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Порошенковщина-это большое зло и надо время чтобы все уладилось в умах
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Порошенко не святой и есть к нему вопросы, но он держал удар и страну не сдавал. А сейчас пытаются накинуть удавку в виде ОРДЛО которая продуманно и последовательно затягивается на шее Украины.
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Навскидку, те страны, где я сам был свидетелем: Югославия, Пакистан, Колумбия, Алжир, Судан, Ливия. Это те, где война продолжается(или продолжалась) годами, правда, с вариациями: линия фронта или партизанщина, или непрерывный терроризм, или и то, и другое, и третье...
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Могу так ответить: что брито, что стрижено- один хрен! Главное ведь что, для нас, гражданских: могут грохнуть в любой момент. А ведь могут...
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Могут, конечно... ...хоть на фронт иди, хоть дома сиди, хоть беженцем тикай... Вот при СССРе этого небыло! *)
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При СССР помню единственный раз, прямую угрозу жизни, в Пакистане, в 1984-м. Нам, в Карачи подсуетили грузчиков краснобородых, они, в трюмах, вспарывали мешки со шротом, и высыпали этот шрот, а мешки потом- на берег... У каждого было по 2 ножа, остреньких. Оказались- афганцы, беженцы. Так когда уровень груза стал подходить к верху трюма, капитан запросил вотчмэнов местных, вооруженных. Они, у каждого трюма контролировали, чтобы грузчик ножичек не метнул, допустим в меня, наблюдавшего за погрузкой, с палубы. Взгляды у них были, мягко говоря- недружелюбные.
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При СССР в Пакистане... -- тебе повезло! А у меня, при Пакистане, в СССР -- две дырки лишних в шкуре... ...не считая прочих братских стран...*)
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Ага... выключаем мозги, включаем страх. На это и рассчитывает вооруженный агрессор.
Причем "выключены мозги " на высшем уровне...у президента Украины.
Вот тут печалька.
Раненым желаю быстрее выздороветь.
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Кацапи так втомились від війни і так хочуть миру, аж страх Господній...
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...ща за 5 дней до нормандского сговора обстрелы усилятся....
Надо же бубочку в страхе держать.
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Та воно і так уже в колготки надзюрило.
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Теперь это называется боевые травмы, а чего не ушибы? Мудачье зеленое.
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прежде чем обзывать кого-то - изучи классификацию...невежа...
в отличии от тебя, в штабе берут информацию от медиков, а они знают что говорят...
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Так что такое "боевая травма", чем она отличается от ранения?
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Хотелось бы узнать это в виде конкретных примеров, а не вот этого всего:

"Травма-общий результат взаимодействия человеческого организма в целом с окружающими факторами в экстремальных ситуациях при конкретных условиях внешней среды и оказания медицинской помощи. Патофизиологическим выражением такого взаимодействия (травмы) являются типовые патологические процессы, а клиническим проявлением - симптомы и синдромы. Категории «повреждение» и «травма»соотносятся как частное и целое; повреждений бывает несколько, а травма всегда одна. Понятие «травма» включает два компонента: повреждение (морфологический компонент) и состояние раненого (функциональный компонент)."
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Из сообщения штаба ОС нужно понимать, что РАНЕНИЙ не было ни одного?

"Ранение - частный вид травмы, то есть общий результат взаимодействия человеческого организма с ранящими агентами.
Морфологическим компонентом ранения является рана. В зависимости от причины и механизма образования ран выделяются огнестрельные, колото-резаные и другие виды ранений."
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странная у вас логика...
возвращайтесь-ка в среднюю школу и изучите азы...
что такое необходимое условие, что такое достаточное и т.д.
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Проявите свою, ответьте на простой вопрос:
"Из сообщения штаба ОС нужно понимать, что РАНЕНИЙ не было ни одного?"
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Вами-же процитировано, что "ранение - частный вид травмы"...
Прочесть и скопировать мало....нужно ещё ПОНЯТЬ СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО !!!
Поняв - не будете задавать глупые вопросы!
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Похоже, Вам самому надо бы вернуться в школу.
Я спрашиваю не о теории, а об утверждении штаба о том, что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами.


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и что вы мне предлагаете изучить в школе...какой раздел, что именно...?)))
и где вы вычитали, что штаб утверждал, что ..."что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами."...????!!!!
у вас логика отсутствует, как системный мыслительный процесс...
её нет вообще.



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Статью почитайте, которую комментируете, или хотя бы ее название.
Сообщают только о травмированных. Раненых якобы нет вообще.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении."

Источник: https://censor.net.ua/n3161169
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Понятие боевая травма - более широкое, чем ранение...
Боевой травмой называют и пулевое и осколочное и минно-взрывное ранение и взрывную травму(контузию) и др.
Я думал вы умеете читать и понимать...
К примеру избиратели...это могут быть и дебилы прахоботы и отягощённые идеей нации и нормальные люди.
И все они придут на избирательные участки.
Так вот, по вашей "логике", прочтя, что избиратели посетили избирательные участки, вы делаете вывод об отсутствии там прахоботов...но они же есть...они были там...хотя, конечно лучше, что-бы их не было )))
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Зачем Вы тратите время и усилия на написание большого количества букв, не относящихся к теме статьи и обсуждению?
Как только к комменте начинается информационный мусор, я дальше его не читаю.

Многих, не только меня, как очевидно из комментариев в данной теме, интересует смена риторики штаба под руководством Хомчака.
Раньше сообщали о раненых, сейчас с целью пропаганды прячут раненых под общим, размытым "травмированы", из которого не понятно сколько бойцов РАНЕНО.
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А ваш мусор не воспринимается как имеющий здравый смысл!
Ваши выводы высосаны из ничего, они противоречат элементарные законам логики!
Вы утверждаете то- чего нет!
Я недаром дал вам ссылку на БЕЛОРУССКИЙ контент о классификации боевых травм..
Но вам-же читать его некогда... Это-ж для вас - информационный мусор.
Видимо, слишком много работы по обсеранию Украины накопилось!
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Я действительно не знала отличие в классификациях, спросила, получила ответ.
Мусор, не относящейся к теме обсуждения, как я уже написала, меня не интересует.
И готова повторить, раньше сообщали о раненых, в последнее время стали прятать их под общим "травмированные".
Очевидно, что это делается сознательно, в рамках "мирных" договорняков высшего руководства страны со страной оккупантом.
Позорное преЗедентское о разграбленных россиянами катерах:
"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть".

В международные суды пусть подает иски против врага, как это делали ненавистные ему попередники.
Или ему вера не позволяет идти против пуйла?
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Вот это изучи:
Вчора на майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
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Ага.Фокус-покус від Хомчака Іловайського.Менше втрат і для бюджету економія.
"На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!"https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2582566511808865
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Травмы чего уж там, от братушек травмы получили. Нужно мириться
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Бойова травма - це те , що при "папередніках" називалося прямо - пораненням?
Пора миритися, забить-прастіть...
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Скоро наверное и боевые действия станут называть "международными учениями"...
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