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Все про:обстріл (5728) поранення (1573) Донбас (13751) операція Об'єднаних сил (1787)

 Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Крім того, зафіксовано вогонь із ПТРК.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожі обстріли:

- неподалік Шумів - із протитанкового ракетного комплексу;
- біля Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли

"Учора, 21 листопада, унаслідок обстрілу бойових травм зазнали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161169
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
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Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Источник: https://censor.net.ua/n3161169
Ясное дело. У нас похолодание резкое. В 06.00 было -10 градусов, с ветром. А ещё вчера, на построении праздничном, форма у военных- была вовсе не зимняя.
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у Харкові -11,учора гвинтокрил пролітав над містом...??? мабуть пораненних доставив... (
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Шо-то мне, по поводу замирения с кацапами, припомнилось...
Рано утром жинка домой заявилась -- пьяненькая, растрёпанная, весёлая и довольная...
Муж: Ты!!! ****!!! Проститутка!!! Да я тебя... -- сам не знаю, шо с тобой щас сделаю!!!
Жинка: Ну забодай меня, забодай...
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Вообще, бред это всё...
Даже не знаю, в каком ещё государстве, такое было и возможно быть?
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Порошенковщина-это большое зло и надо время чтобы все уладилось в умах
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Кацапи так втомились від війни і так хочуть миру, аж страх Господній...
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