 Волонтери та аутсорс: Корнієнко пояснив, як "Слузі народу" вдалося нікого не найняти на роботу

Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема "Команда Зе", головою якої я був.
Цей підхід зберігся і на парламентських виборах", - пояснив Корнієнко.
За словами голови партії, "Слуга народу" у зв'язку з розвитком збирається найближчим часом перейти від використання послуг волонтерів до найму співробітників.
"Ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві", - сказав він.
"Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування – то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті"", - додав Корнієнко.
Нагадаємо, 20 листопада Комітет виборців України повідомив, що партія "Слуга народу", згідно з фінансовим звітом за III квартал, нікого не наймала на роботу і не має коштів на заробітну плату.
Аутсорсинг это конечно хорошо, но так не бывает, чтобы вообще не было ни единого работника! Все равно должен быть хоть один, который подписывает фин. документы для оплаты, тем же аутсорсинговым компаниям!!! А аренда помещений? Волонтеры из своего кармана оплачивали?!
- Ты с моей женой спишь. Мне это не нравится!
- Слушай, вас, Ивановых, не поймешь! Ей нравится, тебе - не нравится...
там "археология" с пятой попытки полyчилась и еще с десяток слов, не помню точно, лень искать.
Вот неплохая подборка
смотришь на него и yдивляешся, как оно президентом стало?
хотя последний пример тоже радости не вызывает.
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
https://24tv.ua/advokatka_simey_geroyiv_nebesnoyi_sotni_zakrevska_ogolosila_goloduvannya_n1237703
Абдулла пытается выкупить у Верещагина унитазы, предлагает заплатить золотом. Верещагин принимает напыщенную позу и (лицом к зрителям) провозглашает:
- "Ты знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно!"
вопрос тока один - он уйдет сам или все таки лопата в тухес?
Путін: нас влаштує будь який президент окрім Пороха
Захід: Порох за 5 років зробив більше, ніж всі до цього за 25
Нарід: Порох працює на росію. Ворог.
При Зе.
Путін: Зе - симпатяга, мені подобається
Захід: Зе узурпує владу
Нарід: Зе - найкращий, проукраїнуьский през.
(C)
@_dopeless
🤔
Якщо Зеленський піде далі по шляху капітуляції, лугандонізації всієї України, виникне те, що називається в Україні Майданом - достатньо серйозний мирний, конституційний спротив. Військовими провокаторами в Києві це буде перетворене в якусь кроваву кашу, відповідальність за яку буде покладено, як воно і сьогодні щодня день відбувається, на так званих "нацистів". А далі "врятувати всенародно обраного президента від нациків і бандерівців" - так буде називатись ця операція."
https://espreso.tv/article/2019/11/11/****************************************************************************************************************************
Це фіктивна структура.
Вона існувала лише на папері, як заготовка під вибори. Під тупий серіяльчик, яким розвели людей.
Про це Зеленський заявив вчора. 20 листопада, у Очакові Миколаївської області, відповідаючи на запитання місцевого журналіста про відновлення співробітництва з РФ після встановлення миру на Донбасі.
"По-перше, мені подобається ваш настрій. Коли настрій у суспільстві вже є "ось, коли закінчиться війна, то що будемо робити потім…". Це дуже гарно, тому що психологічно з вами хочемо закінчити війну найближчим часом. Я думаю, що правильна відповідь, в принципі, людська відповідь така: що коли ми закінчимо війну, повернемо всі території, ми будемо робити з вами все, що вигідно для України, для економіки України, для робочих місць, для того, щоб піднімати наші підприємства", - заявив Зеленський.
всё логично - твой ***** платил Украине за утилизацию быдлоАленей...!
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VB
Президент України Володимир Зеленський не виключив відновлення Україною співробітництва у військово-промисловому комплексі з Російською Федерацією.
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Чего Ксеня то недовольна?
ще не вечір...
мало вас чеченцы уничтожили - недоработка...\правда кацапов выжили со своих земель...\
теперь вы им дань платите кацапы...!)
Иначе некого будет сажать.
Так, что звиздит.
Нахрена содержать юриста и бухгалтеров когда можно отдать это в соответствующие фирмы на аутсорс, где эти функции будут выполнять группа профи, которые ещё и друг друга консультируют бесплатно
Работаю в такой фирме, наши клиенты и небольшой и средний бизнес, ну тут все понятно, но и крупные фирмы с миллионными оборотами.
И так не только в Германии. Обычная практика дофига где.
Приходит крестьянин к попу, одолжить ржи, а поп на колокольне.
- Отче, у тебя рожь есть?
- Есть.
- Дай немного.
- Пойди в дом попадья даст.
Тот заходит в дом и говорит:
- Поп сказал что бы ты дала.
- Не может быть!
Выходит и кричит попу
- Дать что ль?
Поп отвечает:
- Дай!
Та встает в позу, а мужик к ней сзади пристроился.
Поп увидев такое безобразие- кричит ей:
- Дура - ржи! Ржи, попадья!
Попадья задирает голову и звонко так:
- Иигого-го! Иигого-го! Иигого-го!
Приходит проверка нацфинуслуг в фирму и требует предоставить реестр договоров за период
Так у нас же все на подсосе, сейчас запросим
Подсос - а нам никто не говорил, что такое может понадобиться, идите в зад
Нацфинуслуг лишает фирму лицензии, фирма закрывается
Случай не единичный
Таким образом закрыто уже больше сотни страховых компаний.
Проверку налоговой или пенсионного страхования сопровождает наша фирма. Штат налоговых специалистов у нас есть же.
Реестры должны вестись в электронном виде.
Для чего фирмы и держат регпалаты
Кто не хочет кормить свою армию - кормит чужую, которая кроме мародерства и грабежа ничем не занимается и ни за что не отвечает.
Да и компетенция этих мальчиков и девочек ниже плинтуса
У нас вся клиентская документация хранится в электронном виде, отсканированная. Проверяющему распечатываем что нужно и отдаём. Или просим клиента принести на время проверки оригиналы
Налоговую устраивает. Что там за регистрационную палату должна фирма вести, я хз. У нас не должна
Не удивлена