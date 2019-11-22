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 Політика України
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Все про:Слуга народу (500) Корнієнко (69)

 Волонтери та аутсорс: Корнієнко пояснив, як "Слузі народу" вдалося нікого не найняти на роботу

Партія "Слуга народу" користується послугами волонтерів, а ведення бухгалтерії та юридичні послуги віддані на аутсорс. Незабаром політсила збирається "переходити на оплачувану діяльність".

Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема "Команда Зе", головою якої я був.

Цей підхід зберігся і на парламентських виборах", - пояснив Корнієнко.

За словами голови партії, "Слуга народу" у зв'язку з розвитком збирається найближчим часом перейти від використання послуг волонтерів до найму співробітників.

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"Ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві", - сказав він.

"Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування – то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті"", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 20 листопада Комітет виборців України повідомив, що партія "Слуга народу", згідно з фінансовим звітом за III квартал, нікого не наймала на роботу і не має коштів на заробітну плату.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161168
 
 
 Топ коментарі
 
Стефанчук тёщу на аутсорс посадил.
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А Яременко теж аутсорсом наймає повій🐸
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Для зебілів. Вірніше - зедятлів. Насправді чоловік признався у існуванні чорної каси. Що цікаво, якщо проаналізувати сказане, то Корнієнко заявив, що слуги виросли, накрали грошей і вирішили "кинути" свого головного спонсора і хазяїна.
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Вот именно что для зебилов!
Аутсорсинг это конечно хорошо, но так не бывает, чтобы вообще не было ни единого работника! Все равно должен быть хоть один, который подписывает фин. документы для оплаты, тем же аутсорсинговым компаниям!!! А аренда помещений? Волонтеры из своего кармана оплачивали?!
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А Яременко теж аутсорсом наймає повій🐸
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В общем - все слуги подсасывают из черной кассы какого то урода.
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Одно из трех - либо трендеж, либо полное непонимание партийной работы, либо третье ..... матерное....
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Барыги Шоколадного, Оффшоренка с 4000 баксов, ВАЛЬЦМАНА!!!!!!!
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Приходит к мужику сосед и говорит:
- Ты с моей женой спишь. Мне это не нравится!
- Слушай, вас, Ивановых, не поймешь! Ей нравится, тебе - не нравится...
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Ну, в тому як не платити податки Зеленський реально прохаваний чувак. Та й кров як би зобов'язує.
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Добрались до бюджетного корыта и понеслось, гуляй босота!
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Это треш ведь не прекратится,да? Лучше бы просто молчали уже
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Саме так. Бо такі "пояснення" лише утвердили переконання, що вони брешуть. Але ж треба щось кинути бодай цензорівським блаЗЄботам Волонтери та аутсорс: Корнієнко пояснив, як "Слузі народу" вдалося нікого не найняти на роботу - Цензор.НЕТ 8458
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чавой-та мне этот "аyтсорс" напомнил мне yмника яныка, когда он пытался незнакомые слова выговорить.
там "археология" с пятой попытки полyчилась и еще с десяток слов, не помню точно, лень искать.
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было бы смешно, если бы не было так грycтно.
смотришь на него и yдивляешся, как оно президентом стало?
хотя последний пример тоже радости не вызывает.
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Корнієнко сам у свою брехню вірить? 🐸
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🧐 Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
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Мабуть в таку країну Янукович застрємається повертатись.

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Чому янук боїться повернутися, якщо зараз його люди при владі?
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да не, слово слишком сложное, как заменят "аyтсорс", тогда да.
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Аутсос не вийде, бо 🐸 тепер лише сос😊
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Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Про це вона заявила у програмі "Право на владу"в ефірі телеканалу "1+1". До теми: Зеленський: Нам потрібні результати розслідування справ Майдану Я з сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, не буду їсти до того моменту поки не приймуть цю поправку, не створять це управління (спільне управління з розслідування справ Майдану - 24 канал) і не переведуть туди цих слідчих (слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану), я це вам обіцяю, - наголосила адвокатка. У відповідь заступник генерального прокурора Віктор Чумак нагадав, що Закревській пропонували очолити департамент з процесуального нагляду за розслідуванням справ Майдану. Адвокатка пояснила, що відмовилася від цієї посади, оскільки вона є "адміністративною", а на посаді захисниці родин постраждалих вона вважає себе більш корисною. Закревська пояснила, що на запропонованій посаді вона б потребувала команди процесуальних керівників та слідчих, чого Генпрокуратура не могла б їй забезпечити. Третьою необхідністю адвокатка назвала оперативне супроводження, за яке відповідає МВС. МВС в нас очолює Аваков. Коли я запитала, чи буде виконана обіцянка влади звільнити Авакова, мені сказали - ні, цього не відбудеться, - пояснила Закревського. Що відомо про розслідування справ Майдану ► Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка. ► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб. ► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 - 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі. ► Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними. ► 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих. ► Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану - воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час. Що відомо про справу МайдануВсі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків). Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Організаторам, виконавцям, а також середній ланці було повідомлено про підозру. Там фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо
https://24tv.ua/advokatka_simey_geroyiv_nebesnoyi_sotni_zakrevska_ogolosila_goloduvannya_n1237703
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Абдулла убивает Петруху, Верещагин - в полной ярости... Сюжет постепенно доходит до заброшенного нефтехранилища "Роснефти". Абдулла пытается уйти на буксире "Яны Капу", но выясняет, что Верещагин и Сухов свинтили там все унитазы и катер выйти в море не может.
Абдулла пытается выкупить у Верещагина унитазы, предлагает заплатить золотом. Верещагин принимает напыщенную позу и (лицом к зрителям) провозглашает:
- "Ты знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно!"
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никакая моника не реформатор...
вопрос тока один - он уйдет сам или все таки лопата в тухес?
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Так рассказывает,будто эта партейка имеет какое-то значение. Через 5 лет никто и не вспомнит о её существовании.
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При Пороху.
Путін: нас влаштує будь який президент окрім Пороха
Захід: Порох за 5 років зробив більше, ніж всі до цього за 25
Нарід: Порох працює на росію. Ворог.

При Зе.
Путін: Зе - симпатяга, мені подобається
Захід: Зе узурпує владу
Нарід: Зе - найкращий, проукраїнуьский през.
(C)
@_dopeless
🤔
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Ага и никому из волонтёров не предложили даже место в партии, по крайней мере они так писали. Зато набрали в партию разную падаль. Получается они даже волотёров кинули, и вряд ли в дальнейшем они с ними ещё будут работать.
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Ну як би да, волонтериш-волонтериш, а як по 5К чи навіть 15кілотисяч долярів-то тебе в списку немає і "вас тут не стояло", і працюй далі "на халяву" Коли буде інтерв'ю з волонтерами, що вони скажуть про це ?
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Можешь найти их в группах за Зе, и спросить у них. Если они там ещё состоят. Реально волонёров было очень много, которые поверили Зе, и работали за идею. Это в основном студенты но есть и взрослые. Им реально никто не платил и похоже их просто использовали и обманули.
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Бабе - цветы, детЯм - мороженое, слугам - чаевые.
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,, Якщо Зеленський не займе правильної позиції, то у Росії буде блискучий привід, достатній для Трампа, Макрона і Меркель, для захисту "всенародно обраного президента".
Якщо Зеленський піде далі по шляху капітуляції, лугандонізації всієї України, виникне те, що називається в Україні Майданом - достатньо серйозний мирний, конституційний спротив. Військовими провокаторами в Києві це буде перетворене в якусь кроваву кашу, відповідальність за яку буде покладено, як воно і сьогодні щодня день відбувається, на так званих "нацистів". А далі "врятувати всенародно обраного президента від нациків і бандерівців" - так буде називатись ця операція."

https://espreso.tv/article/2019/11/11/****************************************************************************************************************************
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Як як....
Це фіктивна структура.
Вона існувала лише на папері, як заготовка під вибори. Під тупий серіяльчик, яким розвели людей.
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Це була "шутка". Й взагалі, коли молода команда казала про "ліфт" - вони й мали на увазі "ліфтєров".
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Этот алкаш трёт вам о расходах. Спросите у него о доходах этой "партии". Там такой сорс вылезет, что его аутсорс рядом не стоял.
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Президент України Володимир Зеленський не виключив відновлення Україною співробітництва у військово-промисловому комплексі з Російською Федерацією.
Про це Зеленський заявив вчора. 20 листопада, у Очакові Миколаївської області, відповідаючи на запитання місцевого журналіста про відновлення співробітництва з РФ після встановлення миру на Донбасі.
"По-перше, мені подобається ваш настрій. Коли настрій у суспільстві вже є "ось, коли закінчиться війна, то що будемо робити потім…". Це дуже гарно, тому що психологічно з вами хочемо закінчити війну найближчим часом. Я думаю, що правильна відповідь, в принципі, людська відповідь така: що коли ми закінчимо війну, повернемо всі території, ми будемо робити з вами все, що вигідно для України, для економіки України, для робочих місць, для того, щоб піднімати наші підприємства", - заявив Зеленський.
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Почему?В шоколадных методичках было написано,что получать деньги за транзит с агрессора-это выгодно Украине и финансово и морально(типо иметь агрессора).А шо вдруг случилось?Украина уже не понад усе?
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ты не переживай кацап - за эти деньги немало утилизировали вас на Данбасе...!
всё логично - твой ***** платил Украине за утилизацию быдлоАленей...!
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Вобще не переживаю,баклан.
======
VB
Президент України Володимир Зеленський не виключив відновлення Україною співробітництва у військово-промисловому комплексі з Російською Федерацією.
=======
Чего Ксеня то недовольна?
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да я понял что ты кацап баклан - не стоило на этом акцентироваться и представляться...
ще не вечір...

мало вас чеченцы уничтожили - недоработка...\правда кацапов выжили со своих земель...\
теперь вы им дань платите кацапы...!)
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у ху-ла пол флота без движков, да и кузю в Николаев нужно.
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Ну, по закону на аутсорс можно отдавать все, кроме должностей зицпредседателя и главбуха
Иначе некого будет сажать.
Так, что звиздит.
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Аутсорсинг - это будущее
Нахрена содержать юриста и бухгалтеров когда можно отдать это в соответствующие фирмы на аутсорс, где эти функции будут выполнять группа профи, которые ещё и друг друга консультируют бесплатно

Работаю в такой фирме, наши клиенты и небольшой и средний бизнес, ну тут все понятно, но и крупные фирмы с миллионными оборотами.

И так не только в Германии. Обычная практика дофига где.
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Да-да. Слуги народа и эту специалистку набрали через аутсос. Похоже, в этой партии это скорее правило, чем исключение.

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Ой какое смешное слово, просто оборжаться
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Есть анекдот на эту тему.

Приходит крестьянин к попу, одолжить ржи, а поп на колокольне.
- Отче, у тебя рожь есть?
- Есть.
- Дай немного.
- Пойди в дом попадья даст.
Тот заходит в дом и говорит:
- Поп сказал что бы ты дала.
- Не может быть!
Выходит и кричит попу
- Дать что ль?
Поп отвечает:
- Дай!
Та встает в позу, а мужик к ней сзади пристроился.
Поп увидев такое безобразие- кричит ей:
- Дура - ржи! Ржи, попадья!
Попадья задирает голову и звонко так:
- Иигого-го! Иигого-го! Иигого-го!
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Ну да, ну да.
Приходит проверка нацфинуслуг в фирму и требует предоставить реестр договоров за период
Так у нас же все на подсосе, сейчас запросим
Подсос - а нам никто не говорил, что такое может понадобиться, идите в зад
Нацфинуслуг лишает фирму лицензии, фирма закрывается
Случай не единичный
Таким образом закрыто уже больше сотни страховых компаний.
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У нас все договоры клиентские хранятся. А перед проверкой проверяем полноту документации и просим клиента дослать, чего не хватает.
Проверку налоговой или пенсионного страхования сопровождает наша фирма. Штат налоговых специалистов у нас есть же.
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Нахрена проверяющему ваши бумажные договора, он будет рыться в этой горе бумаг при нескольких миллионах договоров?
Реестры должны вестись в электронном виде.
Для чего фирмы и держат регпалаты
Кто не хочет кормить свою армию - кормит чужую, которая кроме мародерства и грабежа ничем не занимается и ни за что не отвечает.
Да и компетенция этих мальчиков и девочек ниже плинтуса
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Блин ну научи меня как надо 😁😁

У нас вся клиентская документация хранится в электронном виде, отсканированная. Проверяющему распечатываем что нужно и отдаём. Или просим клиента принести на время проверки оригиналы

Налоговую устраивает. Что там за регистрационную палату должна фирма вести, я хз. У нас не должна
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Да ну. Все значительно проще, уклонение от уплаты налогов на высшем уровне. ФОПы лохи по сравнению с "Слугами народа". Им хочешь не хочешь денег платить государству приходится, а вот "Слуги народа" имеют этот народ во все щели.
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Ой а можно узнать что это за аутсорсинг такой когда не надо платить?
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Взяли трошки американських грошей , ну десь 41М скажімо, віддали на Кіпр на зберігання, , в чистому вигляді аутсорс, ну щоб у самого не боліла голова де зберігати, та як охороняти, так не то що не платиш, навіть проценти нарахують !
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то есть шо такое бухгалтерия и юридическое сопровождение на аутсорсинге ты не знаешь

Не удивлена
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Нє, не знаю, я і німецьку погано знаю, і дипломів їхніх, німецьких, немає, а ні юриста,а ні бугалтера, куди вже мені там до роботи, такої як в тебе.Хоча, може тебе в лізінг здали, а ти і не знаєш, думаєш що то сосрс(не плутати з Сорос) ?
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Где документы подтверждающие оплату аутсорсинга, родной. Или он думает что бородача все должны верить на слово?
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Уникальная партия - всё-то у них бесплатно. И волонтеры за воздух гнутся, и меркантильности ноль, и бухгалтерия бесплатная - а где же бабки, оставленные барыжными попередниками?
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Да уж...Порошенко понятия не имел, что такое аутсорс, и поэтому два года подряд получал денежные средства от террористов с неподконтрольной территории за поставку им водоснабжения.
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Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто...
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А що, класно: ми ні чого не знаємо то, все якісь добрі люди за нас працюють.
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Набрали перукарів і масажистів. Невже серед зеленої плісняви нема хоч молодшого булгахтера з незакінченою середньою спеціальною освітою?
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"Слово «аутсорсинг» - внешний источник." Кому належать слуги, хто те джерело, на яке вони працюють? Беня з пуйлом?
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