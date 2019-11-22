 Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Інформація про це міститься в матеріалах кримінального провадження про вбивство Юрія Вербицького. Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення?

Він довгий час керував одним із спиртзаводів, котрі, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким", - написав Луценко.

Згідно з матеріалами провадження, в період із 19 по 22 січня 2014 року Литвиненко 24 рази розмовляв телефоном зі Щинкіним, якого Луценко називає "правою рукою Чеби з делікатних завдань".

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"У мене немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від нехороших справ!" - додав Луценко.



