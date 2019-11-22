 Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Інформація про це міститься в матеріалах кримінального провадження про вбивство Юрія Вербицького. Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення?
Він довгий час керував одним із спиртзаводів, котрі, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким", - написав Луценко.
Згідно з матеріалами провадження, в період із 19 по 22 січня 2014 року Литвиненко 24 рази розмовляв телефоном зі Щинкіним, якого Луценко називає "правою рукою Чеби з делікатних завдань".
"У мене немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від нехороших справ!" - додав Луценко.
и Шо мы таперь "маемо"...
Основна вимога до кандидатів була щоб не був учасником АТО, а також не приймав участі в революції Гідності.
Щоб було таке собі слухяне ягнятко без зубів і в голові тільки гроші
Зебилы, боль утраты иллюзий выдавила из вас слезу. Но вы ее прячете, зебельня... Ничего, я прощу вас. У диктатора доброе сердце...
Что сегодня волнует украинского вольного громадянына?
1. Насиловал депутат Иванисов несовершеннолетнюю или не насиловал? Было ли не было, - вот он вопрос!
Конечно насильничал, - ответит 99% украинских граждан. Сначала он насиловал несовершеннолетнюю неестественным способом, а затем два с половиной года насиловали тем же способом его самого, пока он отбывал срок на зоне.
Так вот, сношал ее или не сношал министр инфраструктуры перед тем как назначить свей заместительницей, вот он главный украинский вопрос?
И никого не интересует ответ. Главное - вопрос! А ведь ответ на поверхности: таки не сношал! Ведь Министр инфраструктуры Криклий - представитель гей-лобби. Он практику проходил на должности советника самого министра МВД Арсена Авакова, а у того не забалуешь. Там натуралов не держат! Если и сношали кого, то самого министра инфраструктуры сношал премьер-министр Гончарук - собрат по толерантной ориентации.
Но 99% граждан уверены, что если не сам министр, то его помощники, но Сашу Клитину таки да! Поимели!
И чтобы ни говорила Клитина, отрицая очевидное, никого это не волнует.
Но замминистра надо не шельмовать, а защитить. Даже если ей пришлось обрести свою должность через постель со всеми помощниками министра одновременно, то это не ее вина, а вина тех, кто ее домогался! Так гласит древний Закон Хаммурапи!
Дебилизм в неизвестной степени. После такого епикфейла даже самые упоротые зеботы должны как минимум начать о чем то догадываться.
Навіть ті, що тут цілодобово захищають блаЗЄнського від "порохоботов_злиХ"
Совпадение?
"эта свора просто рейдерит страну"
Со стен мацковского кремля...
Приплыло в ней 3 "кора***"...
А ********* молчит всё ...***...
Пришёл назад металлолом,
А с ним бамажка с сургучом,
Мол вы железо стерегите,
Его на части не пилите...
На нашей-вашей мол границе
Случайно сыграно в "Зарницу".
Но виновата Украина
Раз проплывала быстро мимо!
ЗЕблохи хлопают в ладоши,
Какой мол презик их хороший!
И Даунбасс с Лугандой скоро
Накормит украинцев свору...
ЗЕрахитизм коры мозгов
Приводит в ступор докторов:
Поможет лишь лаботамия
Больным мозгов анурексией...
И принудительно кастрация,
Зависшим в ЗЕвождя прострации!
Иначе всем звиздец с фиаско...
Нужно сорвать Зе с морды маску...
Но, вангую, она пройдет почти незамеченной.
Ибо дебилы.
73%...
эпоха компроматов - тут понятно
Он тебе жизнь вроде бы спас, Луцик. Я вот думаю, это хорошо, или плохо.
Как видим, чем дальше в лес, тем больше дров. Создается все более стойкое впечатление, что во фракцию «Слуги народа» специально собирали как можно больше всяких уродов…
Причем, внутри этой позорной фракции есть целые «группы» - Коломойского, Авакова, Богдана и прочих «знатных» жуликов и воров…
однозначно
Зебилам,зробивши це разом, все божья роса.