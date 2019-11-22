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 Політика України
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Все про:Вербицький (29) Євромайдан (599) тітушки (146) Луценко Ігор (121) Крисін (97) Литвиненко Сергій (2)

 Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Депутат від СН Сергій Литвиненко в дні викрадення Луценка і Вербицького 24 рази розмовляв телефоном з координатором тітушок Щинкіним.

Інформація про це міститься в матеріалах кримінального провадження про вбивство Юрія Вербицького. Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення?

Він довгий час керував одним із спиртзаводів, котрі, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким", - написав Луценко.

Згідно з матеріалами провадження, в період із 19 по 22 січня 2014 року Литвиненко 24 рази розмовляв телефоном зі Щинкіним, якого Луценко називає "правою рукою Чеби з делікатних завдань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У мене немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від нехороших справ!" - додав Луценко.

Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від Слуги народу Литвиненку, - Ігор Луценко 01
Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від Слуги народу Литвиненку, - Ігор Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161167
 
   
 Топ коментарі
 
У них вообще хоть один депутат в СН есть, кто не вымазан по самое не балуй?...........
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Дерьмо, плавающее на поверхности. Кстати, не думаю, что такой вариант не прорабатывался и маемо мы сейчас именно тех, кто и планировался.
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Да это какое то ОПГ, а не партия. Там хоть один незашкваренный есть?
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У них вообще хоть один депутат в СН есть, кто не вымазан по самое не балуй?...........
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сложный вопрос-ведь туда в "турборежиме" набирали усех "желающих... у бубочки было 73% лохората...а этого никто не ожидал...следовательно и план А и план Б были срочно собрать "каманду"...ну а дальнейшие события показали-кто и как туда попал... Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6551
и Шо мы таперь "маемо"... Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2461
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Дерьмо, плавающее на поверхности. Кстати, не думаю, что такой вариант не прорабатывался и маемо мы сейчас именно тех, кто и планировался.
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а как насчёт хотябы того герасимова который кум безлера и тд..?
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Шо, тоже за изнасилование сидел или с титушками во время Майдана на горячем подловили? И почему он вдруг кумом стал? Хотя на самом деле в 2012 бес всего лишь в штабе Герасимова в Донецке кажется на побегушках был. Унылые вы какие-то стали и информацией не владеете вообще.
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Це інформаційна бомба! Литвиненко це людина коломойського, отже Чеба, Щинкін та Крисін теж працювали на коломойського! Отже коломойський причетний до вбивств майданівців і тепер зрозуміло хто і чому намагається зупинити та розвалити слідство по подіям на Майдані - коломойський! Тепер Бене кізда!
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Цікаво чи знає Зеленський головну тайну коломойського, що коломойський своїми бандитами допомагав януковичу вбивати майданівців? І чи знає Зеленський що люди коломойського зараз знищують докази на місці масових розстрілів і розвалюють слідство по подіям на Майдані, щоб відмазати коломойського та всю банду януковича, до якої входив коломойський!
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циля. Сам ты кум. Безлер с 2014 года жил по фальшивому паспорту под фамилией Береговой.
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тушЕ... циля любит мендель, а мендель любила коломойшу. Последний подсунул ее к зеленскому, чтобы корбан не увел в рабиновичу...
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Судя по подборке там места согласно купленным билетам, ну и разбавили фотографами для легенды про "новые лица".
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Не потрібно так все ускладнювати. Пеме иос Зе-реванш антимайдану. Якщо прийняти цю тезу жа факт, то все решта стає зрозумілим і отримує логічне пояснення.
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И вы верите в то что "набирали всех желающих". Кроме близкого окружения из буффонады и "деловых" партнеров, в партии "стада недоумков" полно мутных личностей.Тот же Дубинский или Арахамия.
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Ні, набирали далеко не всіх бажаючих.
Основна вимога до кандидатів була щоб не був учасником АТО, а також не приймав участі в революції Гідності.
Щоб було таке собі слухяне ягнятко без зубів і в голові тільки гроші
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Поверьте, меньше всего хочется начинать разбираться в сортах дерьма........
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Набрать нормальных - они же скажут, ша голосовать - давайте сначала разберёмся
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Irada, вот как ты думаешь, это зебильное дерьмо, наспех состряпавшее свою слуганародную партейку, могло бы пролезть во власть без поддержки 73% ********? Это с их молчаливого зебильного согласия вся эта зеленская шушера, включая жида-вовчика, сейчас творит законы и беззаконье... Депутат - представитель народа. Большинство депутатов представляет большинство народа. Пользуясь методом простого силлогизма, могу утверждать, что вся эта зеленая шваль в "раде" представляет всю эту зеленую шваль на улице...
Зебилы, боль утраты иллюзий выдавила из вас слезу. Но вы ее прячете, зебельня... Ничего, я прощу вас. У диктатора доброе сердце...
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...слуги, какого вот народа только.. Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4485...
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Да это какое то ОПГ, а не партия. Там хоть один незашкваренный есть?
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Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!
Что сегодня волнует украинского вольного громадянына?
1. Насиловал депутат Иванисов несовершеннолетнюю или не насиловал? Было ли не было, - вот он вопрос!
Конечно насильничал, - ответит 99% украинских граждан. Сначала он насиловал несовершеннолетнюю неестественным способом, а затем два с половиной года насиловали тем же способом его самого, пока он отбывал срок на зоне.
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Гламурная дива Александра Клитина с силиконовыми губами, как ж*па у самки бабуина - зам министра инфраструктуры. Ну я все понимаю, но теперь такие времена.
Так вот, сношал ее или не сношал министр инфраструктуры перед тем как назначить свей заместительницей, вот он главный украинский вопрос?
И никого не интересует ответ. Главное - вопрос! А ведь ответ на поверхности: таки не сношал! Ведь Министр инфраструктуры Криклий - представитель гей-лобби. Он практику проходил на должности советника самого министра МВД Арсена Авакова, а у того не забалуешь. Там натуралов не держат! Если и сношали кого, то самого министра инфраструктуры сношал премьер-министр Гончарук - собрат по толерантной ориентации.
Но 99% граждан уверены, что если не сам министр, то его помощники, но Сашу Клитину таки да! Поимели!
И чтобы ни говорила Клитина, отрицая очевидное, никого это не волнует.
Но замминистра надо не шельмовать, а защитить. Даже если ей пришлось обрести свою должность через постель со всеми помощниками министра одновременно, то это не ее вина, а вина тех, кто ее домогался! Так гласит древний Закон Хаммурапи!
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Так у Гончарука вроде есть жена и двое детей. Правда, они все живут во Франции и являются гражданами Франции. Но жена француженка, может у них нормально иметь муже-гея, не знакома с французскими нравами. Ну а дети, конечно, не проблема для женщины, даже если муж и гей. Прямо уж не знаю, что и думать.
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Это очень распространенное социальное прикрытие, поскольку все-таки общественная мораль нашего общества до недавнего времени негативно воспринимала всякие сексуальные извращения и декларировать их публично - осложняло карьерный рост. Потому и не ведомо что это за жена и чьи ее дети...кто проверял?!
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То у міністра МЗС Пристайка жінка і діти у Франції. А Гончарук холостяк, можете його розкрутити, якщо він вас цікавить.
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https://www.youtube.com/watch?v=POAWb-6bcts

Дебилизм в неизвестной степени. После такого епикфейла даже самые упоротые зеботы должны как минимум начать о чем то догадываться.
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***...шо ни день-и кто-то из "слуг народа" палится...это дно...су_а,кого мы выбрали...и это в воюющей стране...!
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а зачем же вы их выбирали? Вас кто-то заставлял?
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Зараз може виявитися, що ніхто за них не голосував Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1264
Навіть ті, що тут цілодобово захищають блаЗЄнського від "порохоботов_злиХ" Під час викрадення Вербицького і Луценка координатор тітушок 24 рази телефонував теперішньому депутату від "Слуги народу" Литвиненку, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1264
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Сколько открытий чудных еще готовят нам эти слуги? Прямо фейерверк, каждый день узнаёшь захватывающие новости о новых лицах. Интересно, их избиратели в восторге?
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Они повторяют: не может быть, а вы докажите, они этого не говорили, их там не было.
Совпадение?
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Это если слуги зашквариваться по одеому в день будут, то у пипла зрелищ до следующего лета точно хватит.Некогда будет даже про платежки за газ вспомнить
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Таке відчуття, що Україну позбавили гідності. Гидко якось на душі.
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"Таке відчуття" з'явилося зразу після президентських виборів, і не тільки у нормальних українців, а в усьому світі. Західні газети писали "Україна проголосувала проти України"......
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Таке відчуття у мене виникло ще минулої осені, коли почали публікувати рейтинґи. І Україну не позбавили гідности. Може вона її не мала і не має в критичній своїй масі.
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антимайдан у власти... а зеля пошел дальше, продался сразу куйлу. и уже депиляцию сделал на встречу
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мне понравилось выражение одно. по ящику услышал
"эта свора просто рейдерит страну"
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Убивця Вербицького волков по цей час не засуджений,крисін 5 років водив ігорку по губах,воно за якийсь телефон патякає.
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В цьому мене дивує, що як 5 років нічого не робили всі ці антикорупціонери - слєдаки, то чому вони зараз бульки пускають? Грошей їм треба, чи що?
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Як же вони набридли, ці слуги уродів.
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Прямо якесь цунамі компромату. Не встигає стихнути одна хвиля, як вже інша накриває. Штормить не на жарт. А там ще й літак вперше за 20 років не завівся. Чи ж протримається 73%-й слуга до 9 грудня?
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Гораздо важней - а что будет 10-го? После того как он сдаст Украину 9-го.
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Зебіли ще не схаменулися,багато "за Зе".
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Такой документ можно наклепать за пол часа и распечатать на принтере. Хорошо надо все же ссылка на документ
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Пипец у вас криворогатые слуги бал правят... Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 192
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Главное барыгу потужно убрали. Аж 73 процента проголосовало За его святейшество ЗЕ
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Донецкие там прямо или косвенно - рыгианалы
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Ещё один заквашенный. Да что ж такое?) Так смотри до за год в партии никого не останется.
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БЛИИИН! И че эта ЗЕплесень закрывает расследование Майдана ? Да это погромче чем о Трубе РАСТРУБИТЬ!!! ЗЕ Суки Народа
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что рыги, что пес, что сп, бют - одна шайка.
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не я, а ты голосуєш за Єдіную Расісю. потому, что ты соевый бот.
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я не лахта, но антилахта. ты лахта, у тєбя проксі слєтєл.
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и шо он 5ть лет скрывался? куда смотрели сбушники?
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Не могу понять тебя, Игорь - ты адвокатом Литвиненко стал или это такой хитрый стеб?
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Та в слузі народа кого тільки немає. Самі отброси, відрижки януковицької банди, відверте проросіске лахміття.
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Стекла ЗЕлёная сопля
Со стен мацковского кремля...
Приплыло в ней 3 "кора***"...
А ********* молчит всё ...***...

Пришёл назад металлолом,
А с ним бамажка с сургучом,
Мол вы железо стерегите,
Его на части не пилите...

На нашей-вашей мол границе
Случайно сыграно в "Зарницу".
Но виновата Украина
Раз проплывала быстро мимо!

ЗЕблохи хлопают в ладоши,
Какой мол презик их хороший!
И Даунбасс с Лугандой скоро
Накормит украинцев свору...

ЗЕрахитизм коры мозгов
Приводит в ступор докторов:
Поможет лишь лаботамия
Больным мозгов анурексией...

И принудительно кастрация,
Зависшим в ЗЕвождя прострации!
Иначе всем звиздец с фиаско...
Нужно сорвать Зе с морды маску...


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По Игорьку Л, тоже вопросы имеются. Не он один от похитителей сбежал. Да и похищали ли его? Разыграли спектакль - вот и всё похищение. А одного грохнули для правдивости.
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Бывают боты. а бывают боты-подонки...
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Эта информация куда страшнее, чем "анал-табу" или даже депутат-насильник.
Но, вангую, она пройдет почти незамеченной.
Ибо дебилы.
73%...
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на скрине, вроде бы пишут, что телефон краденый - тут непонятно
эпоха компроматов - тут понятно
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В результате-8% дерьма оказалось на обочине-оно еще пенится от зеленого хмеля-бродит брагой-к НГ горючий синим пламенем самогон получится.
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По-моему именно такой формат партии (збіговиська!) был запрограммирован теми, кто сейчас правит бал, подменяя Зеленского. Их "новые лица"- это четкие тени старых только с более очерченными задачами по уничтожению унитарной Украины.
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Так что делаем? Награждаем, или караем? Как же все относительно.
Он тебе жизнь вроде бы спас, Луцик. Я вот думаю, это хорошо, или плохо.
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Ни дня без зашувара

Как видим, чем дальше в лес, тем больше дров. Создается все более стойкое впечатление, что во фракцию «Слуги народа» специально собирали как можно больше всяких уродов…
Причем, внутри этой позорной фракции есть целые «группы» - Коломойского, Авакова, Богдана и прочих «знатных» жуликов и воров…
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в СН нет нормальных людей! Все черти из Ада!
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Чекаємо реакції та пояснень керівництва СН на цей факт!
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Ігоре Луценку, але ти сам ту мразь привів у владу, постійно п*здячи проти Пороха. Нажерися.
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Нормальные люди уже даже не удивляются.
Зебилам,зробивши це разом, все божья роса.
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Нелох42рочки, вже розповів діткам, що ці депутати зламались, час нових вибирати. "Многоходовочка", за кацапським сценарієм, з одночасними виборами, включно з ордло? Чи не тому узеленські увімкнули "турборежим"- срач.а? Можливо, непотріб у партію "зелених слуг" був набраний свідомо?
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Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Не депутати від слуг народу а якісь збоченці, сексуальні маніяки, не Верховна рада а якийсь публічний дім, будинок червоних ліхтарів. На посадові місця приймають по конкурсу через постіль. Вони розсусолюють про благородства і непорочність терористів, восхваляють їх,, стверджують що українці повинні просити пробачення у народи Даунбасу. Брєд. Отаких під час війни за антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ треба ізолювати від суспільства, судити за зраду. Зебіли ви не слуги народу, ви ганьба народу!
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