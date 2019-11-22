 46 осіб отримали обвинувальні вироки у справах Майдану, 300 особам ГПУ повідомила про підозру, - Чумак

Ці дані він озвучив в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
Чумак зазначив, що є поіменний список притягнутих до відповідальності, однак він не може його розголошувати.
"Бачите, довідка про осіб, яких притягнуто до відповідальності за злочини на Майдані. Я її взяв зі собою. Є поіменний список, але я не можу оголошувати. Людина вважається невинуватою, поки її провину не довів суд. Але я можу назвати цифри. Генпрокуратурою повідомлено підозру 300 особам, із них 33 чиновники, 163 працівники органів МВС, у тому числі 19 слідчих, 14 прокурорів, 10 суддів і 50 цивільних осіб, яких називали "тітушками", - сказав він.
За словами Чумака, до суду передано 81 обвинувальний акт щодо 174 осіб.
"За результатами досудового розслідування винними в скоєнні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, щодо 19 осіб винесено обвинувальні вироки. Це тільки ГПУ", - зазначив головний військовий прокурор.
"По всій країні у провадженні цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам. З них 48 високопоставлених чиновників, 229 правоохоронців. Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнано винними 59 осіб. 46 із них винесено обвинувальні вироки", - додав Чумак.
Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.
Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Видео 22-ноя, 00:159 0 0
21 ноября на Майдане была публично анонсирована массовая акция протеста под Офисом президента Украины 8 декабря перед его первой встречей с российским коллегой Владимиром Путиным в нормандском формате.
На Вече была анонсирована новая громкая акция - поход с ночевкой на Банковую 8 декабря прямо накануне первой личной встречи Зеленского с Путиным в формате "Нормандской четверки".
"Власти идут не туда, готовят капитуляцию, под сладким словом мир нам подсовывают поражение на российских условиях", - объяснили организаторы свои мотивы.
София Федина на Вече: "Украина не станет какой-то помойкой Кремля"
Депутат резко раскритиковала власти Украины.
"Когда на мине подрывается комбриг, второй за всю историю войны. Подрывается на тех позициях, на которые наши парни теоретически должны заходить. А у президента не находится ни минуты для сочувствия - это позор!
Когда нам говорят, что мы вместе с оккупантом отводим войска, потому что так написано в минских соглашениях (чего там нет!), мы отводим войска на неизвестно какие позиции, а враг стоит и строит новые укрепления, что подтверждает ОБСЕ, это позор!
Когда нам говорят, что мы должны стремиться к миру, но в то же время встают на колени и говорят, что мир возможен только с благословения Путина и поэтому нам с ними нужно дружить, меняться паспортами, перед ними извиняться, а нашим майдановцам, защитникам, волонтерам, бойцам шьют уголовные дела... то это позор!" - заявила Федина.
Отдельно она обратилась к украинским спецслужбам, которые, с ее слов, "очень хорошо слушают" их речи, и заверила, что их цель - не госпереворот. "Мы источник власти. Как 10 лет тому на Оранжевой революции и 6 лет тому на Майдане, сегодня мы говорим, как должно быть! Президент и парламент слушают и говорят и только потом принимают решения.
Я требую, чтобы президент и его окружение, которое считает нас провокаторами и проплаченными, чтобы они наконец услышали украинский народ! Мы готовы бороться", - заверила Федина.
В частности, участник АТО и бывший народный депутат Украины Андрей Левус призвал власти уволить ряд топ-чиновников, среди которых - Андрей Богдан, Сергей Сивохо, Андрей Ермак и Роман Труба.
Напомним, что Труба является главой Государственного бюро расследований, а Сивохо - советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, при том, занимает он свою должность с недавних пор. Некогда известный шоумен, а теперь политик, Сивохо известен украинцам своими неоднозначными заявлениями о ситуации на Донбассе.
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ЗЕ это же ты шутил о "эбонитовые палочки" для майдановцев.
Какое моральное право имеют люди, которые шутили о "эбонитовые палочки беркута" (ленка сценарий писала?), Люди привезли в эту страну Портнова, которые выпустили на волю Ефремова, а его адвоката - назначили заместителем на баночной ... какое моральное право имеют эти люди почтить память Героев Небесной Сотни?
Як не згадати це відео,де аж Ганапольський впав у ступор
мы когда нибудь услышым фамилии тех хто их убил?
или все в зеленое покрасим и морду под мышку типа не была ничего?
мрази
https://unian.club/2019/11/21/razoblachena-grandioznaia-afera-pod-nazvaniem-maidan-tolko-fakty/
Как прокурора вообще можно понять? Что он несет? Или это журналисты так слушают и излагают? В суд зашло обвинение для 298 чел., хорошо, суды длинные, надо полагать, так что пока суды признали виновными только 59 чел., обвинительные приговоры получили из 59 46 чел., а что же получили 13 оставшихся? В какой форме, кроме обвинительного приговора, суд может признать человека в чем то виновным?