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 Політика України
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Все про:зґвалтування (103) Портнов (162) вирок (562) Іванісов (11)

 Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов опублікував вирок народному депутату від "Слуги народу" Роману Іванісову.

Текст вироку Портнов оприлюднив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, у 1995 році 17-річний Іванісов із трьома друзями поїхав покататися на службовому автомобілі ГАЗ 31029, який одному з хлопців доручили поставити в гараж.

Близько 21:00 вони помітили на вулиці двох дівчат. Одну з них заштовхали в машину, вивезли в поле і зґвалтували, після чого кинули в полі і поїхали. Дівчина, що втекла, повідомила в міліцію про викрадення подруги. Ґвалтівників затримали цього ж вечора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа від СН Іванісова

На суді майбутній депутат Іванісов визнав свою провину за статтею 118 частина 2 - групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

21 березня 1996 року Пологівський районний суд Запорізької області визнав всіх чотирьох винними за статтею 118 частина 2. Іванісова також визнали винним у замаху на зґвалтування групою осіб. Його засудили до 3,5 року в'язниці з відбуванням покарання у виховно-трудовій колонії, але через місяць вирок був пом'якшений до 2,5 року колонії.

Опубліковано текст вироку Іванісову 01
Опубліковано текст вироку Іванісову 02
Опубліковано текст вироку Іванісову 03

19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161165
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы с таким ярким представителем не столкнуться твоей дочери/сестре/подруге/жене........ Наверное понимание того, что ты за них голосовал поможет понять и простить.
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Зебил? Не отвечай, вижу, что жертва аборта
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А шо, очень достойный зебилоид. Яркий. И - не последний. Далі буде. Спасибо, 73%...
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В данном конкретном случае Портнов оказался очень полезен.
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да, уж. о ему было 17 и он уже отсидел за это.
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он продолжает насиловать?
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Этому гавну не место в раде. Скот сраный
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мразь не меняется. с возрастом мразь может научиться маскироваться, но все равно останется мразью до гроба.
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Портянка ,переводом стрілок з малдавана-пітерка на мажора-гвалтівника,заробляє.Чи не запізно?У совкової мафії свиновальця дах потік.
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Так оно и есть .в команде зеленского много приспособленцев и он об этом не знает
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Угу, царь хороший, бояре плохие, такая отмазка только на рашистской ********* прокатит.
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Схоже, Портнов має доступ до всіх документів в Україні.
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Дыроколов на пересмотр дела, а Женщине компенсацию за все годы пока твари ходили по земле.
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А шо, очень достойный зебилоид. Яркий. И - не последний. Далі буде. Спасибо, 73%...
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соевый а что ж ты умолчал, что он порохоботом тоже успел побывать? так что петя твой тоже зашкварен Опубликован текст приговора Иванисову - Цензор.НЕТ 6721
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довго не побув, зашквар і поперли, а зебілята прийняли свого, пригріли, в ВР протягнули.
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було би добре, але побачим, чи піде. стане позафракційним, буде бабло косити за голосування проти слуг урода.
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Так он и в БЮТ побьівал и еще кое где, но в итоге оказался у слуг.
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Не пришелся ко двору, а среди зебилов, как в семье.
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если бы не пришелся, то его бы в БПП не взяли бы Опубліковано текст вироку Іванісову - Цензор.НЕТ 723Зеленые его тоже выгнали кстати
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Боюсь спросить, а почему еще не сидит Порошеко, когда он брата убил в апреле или марте - никто не помнит?
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просто тело ещё не нашли...)\нет тела - нет дела...\
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Дебил, а есть решение суда или ты просто дебил?
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интересно.. у этого депутата дети есть? и что он им говорит по этому поводу?
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Если иванисов сидел на малолетке да по такой статье...он 100% петух Он же всю Раду зашкварил! А ведь Федорыч был правильным пацаном, честным вором, при нем такой х..ни не было Опубликован текст приговора Иванисову - Цензор.НЕТ 9523
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по факту його відкупили, вчора викладали фото і указа про помилування, буквально за півроку чи що.
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Все чаще отмазки СН напоминают поведение рашистов на Донбассе. Типа ИХТАМНЕТ и НИКОГДАНЕ БЫЛО. Противно!
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Какой то злой рок сошел на слуг. Одному невтерпеж заказывает шлюх, другой обошелся своими силами для удовлетворения низшего инстинкта. Случайность? Не думаю. Подобное притягивает подобных и если имедж раскручивается (игрой на пианино, трансвеститами в фильмах, созданием образов политиков дебилов, а происходящее сравнивается с поведением животных) то стоит ли удивляться происходящему? А ведь это только начало пути. Хотели веселья в жизни, а не с экрана? Получите. Распешитесь.
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Они же не импотенты, как в БПП, вот и дуреют.
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Тьі тоже на работе шлюх заказьіваешь, или может подрачиваешь? Если нет, то тьі импотент хренов. Зебильная логика!
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Злой рок в 73% голов. Хотя на самом деле там кал.
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ЗЕ нервничает, скоро и о нём начнёт поступать объективная информация. Поговариваю что Юзик уже готов заявить применявшемуся к нему сексуальном булинге в 95 Квартале
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Так он петушара. Томочкой на зоне отработал. Зеля специально таких себе депутатов понабирал. Там , если копнуть, еще десяток , другой петухов найдется.
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Папа позаботился шоб сынок не пострадал и помилование купил ему. Вот узнайте, кто у него родители - нигде не пишут. И еще пострадавшая говорит, что в этой компании был сын мэра Бердянска. А еще с советских времен, чтобы замять дело "мажора" нужно было вытаскивать и его подельников. Поэтому-то дружки мажоров были порой наглее и агрессивнее самого мажорчика - знали шо папик и их вытащит, за молчание...
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Да, часть общества не видит неприемлемости пребывания таких людей у власти. От этого страдали, страдаем и страдать будем. От этой быдловатости. Хватит говорить о том, что человек исправился! Можно только сказать, что человек покаялся и старается как-то отплатить за свою вину. Но честь свою он потерял навсегда, как девушка девственность. Вот почему военные и дворяне стрелялись, самураи сепуку делали... Но койкому из наших "крутяков" папа с мамой об этом в детстве не рассказали, т.к. слишком заняты были работой в хлеву, а друзей и наставников хороших не оказалось рядом. Вот и выросло такое ЧМО, как этот Иванисов, и те, кто не видит в этом ничего страшного - ведь отсидел же и судимость снята.
У американцев о политиках есть присказка: "А вы доверите ему свою зубную щетку?"
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Пипец, в депутаты регистрируют кого попало, вообще с судимостью и на госслужбу ... Страна абсурда.
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Вирок написаний рукою а в 90-і населення в державі було мільйонів на 8-10 більше. Ви уявляєте, який був вал і скільки треба було писати? Ото були часи. А зараз компютери і мало хто, що встигає.
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Нет слов. И эта тварь депутат. Мразь сраная и тогда подмазала. За групповое изнасилование лишь по 2,5 года. Очень надеюсь что этот биомусор уберут из рады. Эта тварь не должна быть депутатом. Мудак воючий
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Господи, это не Слуги Урода, а гопники, насильники и взяточники!

Спасибо Зебобикам за такую власть!!!
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Портнов, ты еще дела Януковича опубликуй!
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У Портнова, похоже, везде добровольные помощники. Для него документы нашли моментально. А Иванисов погорел на том, что совершив такое преступление, упорно лез в политику. Сидел бы уже и не высовывался. За умного бы сошел. Опубліковано текст вироку Іванісову - Цензор.НЕТ 9732
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Опубліковано текст вироку Іванісову - Цензор.НЕТ 1938https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_20.html


"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"

Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".

Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
Спорим?
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Думаю у портнова большая картотека на
членов СН
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И не только на СН, а и на ЕС. Портнов, Янукович, Порошенко - СОРАТНИКИ. Они многое знают друг о друге.
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Аслунд, Туск, ті, що робили внески по 10 мільйонів доларів в американські фонди, ті, що місили українське корупційне болото на різних YES і купували друзів в британському парламенті, також, багато знають.
Вони знають чому припинені кредити Україні. Поламалась стара схема дерибану цих кредитів, узгоджена з з українськими корупціонерами і їх європейськими натхненниками і партнерами.
Все стало дуже "некрасиво" і без "верховенства права". Європейські "святі", до яких пересох струмок грошей з України, дуже сумують і ностальгують з цього приводу і всіляко висловлюють підтримку своїм колишнім компаньйонам по навішуванню кредитних боргів на шиї українців, мільярдів, які безслідно зникли, не залишивши жодного сліду на тілі України.
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пиарщики Зеленского не учли тот факт, что ведя его и его Зе команду во власть, ассоциируя слуг народа как кристально чистых и честных, при любом скандале рейтинг будет падать с катастрофической скоростью
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]
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Роман Александрович К - основатель и президент известной международной брокерской компании F M g.
Родился и вырос в городе Бердянске (Запорожская область, Украина). В 1993 г. окончил среднюю школу №2. Еще со школьных лет Роман отличался завидной амбициозностью и целеустремленностью.
По совету родителей после окончания школы Роман поступил в Бердянский педагогический университет. Однако после трех лет обучения он понял, что не хочет посвящать свою жизнь педагогике. И в 1995 г. Роман Александрович впервые заинтересовался финансовыми рынками. Стоит отметить, что на то время такое увлечение было весьма необычным, особенно для жителя провинциального города. Но по своей натуре Роман - новатор и перфекционист, поэтому интерес к финансовой сфере ничуть не удивил его близких.
Между тем, с 1996 по 1998 гг. Роман Александрович был в профессиональном поиске и пробовал себя в разных сферах. Так, в его послужном списке было пароходство, сельскохозяйственная отрасль, а также стажировка в налоговой инспекции.
Уже в 1998 г. Роман открыл свой собственный бизнес, связанный с экспортом сельскохозяйственной продукции. Учитывая то, что Бердянск - портовый город, выбранное Романом направление оказалось довольно перспективным. На протяжении 10 лет он успешно руководил своим предприятием и наладил множество международных контактов.Все совпадения случайны?
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Набіса нам впарюють подробиці судимості ?? Є НАЯВНИЙ злочин-фальшивий диплом !
ЗА подібними випадками чиновників у Львівській мерії і КМДА ЗВІЛЬНЯЛИ (як мінімум) !
Стаття 358. ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
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Если Зеленский заставит его сложить мандат, правильно сделает, и не нужно тут о полномочиях. Что касается этого депутата, может он стал другим человеком, но с таким прошлым он точно не имеет моральное право представлять народ в парламенте. Плюс таких разоблачений в том, что другие призадумаются, а нужно ли лезть в политику при наличии темного прошлого, минус - мы не знаем, ради благого дела его разоблачили или чтобы убрать с дороги ради другого похожего, но "своего".
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