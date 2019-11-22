 Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

Текст вироку Портнов оприлюднив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, у 1995 році 17-річний Іванісов із трьома друзями поїхав покататися на службовому автомобілі ГАЗ 31029, який одному з хлопців доручили поставити в гараж.
Близько 21:00 вони помітили на вулиці двох дівчат. Одну з них заштовхали в машину, вивезли в поле і зґвалтували, після чого кинули в полі і поїхали. Дівчина, що втекла, повідомила в міліцію про викрадення подруги. Ґвалтівників затримали цього ж вечора.
На суді майбутній депутат Іванісов визнав свою провину за статтею 118 частина 2 - групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
21 березня 1996 року Пологівський районний суд Запорізької області визнав всіх чотирьох винними за статтею 118 частина 2. Іванісова також визнали винним у замаху на зґвалтування групою осіб. Його засудили до 3,5 року в'язниці з відбуванням покарання у виховно-трудовій колонії, але через місяць вирок був пом'якшений до 2,5 року колонії.
19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
У американцев о политиках есть присказка: "А вы доверите ему свою зубную щетку?"
Спасибо Зебобикам за такую власть!!!
"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"
Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".
Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
Спорим?
членов СН
Вони знають чому припинені кредити Україні. Поламалась стара схема дерибану цих кредитів, узгоджена з з українськими корупціонерами і їх європейськими натхненниками і партнерами.
Все стало дуже "некрасиво" і без "верховенства права". Європейські "святі", до яких пересох струмок грошей з України, дуже сумують і ностальгують з цього приводу і всіляко висловлюють підтримку своїм колишнім компаньйонам по навішуванню кредитних боргів на шиї українців, мільярдів, які безслідно зникли, не залишивши жодного сліду на тілі України.
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]
Родился и вырос в городе Бердянске (Запорожская область, Украина). В 1993 г. окончил среднюю школу №2. Еще со школьных лет Роман отличался завидной амбициозностью и целеустремленностью.
По совету родителей после окончания школы Роман поступил в Бердянский педагогический университет. Однако после трех лет обучения он понял, что не хочет посвящать свою жизнь педагогике. И в 1995 г. Роман Александрович впервые заинтересовался финансовыми рынками. Стоит отметить, что на то время такое увлечение было весьма необычным, особенно для жителя провинциального города. Но по своей натуре Роман - новатор и перфекционист, поэтому интерес к финансовой сфере ничуть не удивил его близких.
Между тем, с 1996 по 1998 гг. Роман Александрович был в профессиональном поиске и пробовал себя в разных сферах. Так, в его послужном списке было пароходство, сельскохозяйственная отрасль, а также стажировка в налоговой инспекции.
Уже в 1998 г. Роман открыл свой собственный бизнес, связанный с экспортом сельскохозяйственной продукции. Учитывая то, что Бердянск - портовый город, выбранное Романом направление оказалось довольно перспективным. На протяжении 10 лет он успешно руководил своим предприятием и наладил множество международных контактов.Все совпадения случайны?
ЗА подібними випадками чиновників у Львівській мерії і КМДА ЗВІЛЬНЯЛИ (як мінімум) !
Стаття 358. ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів