 Заходи в центрі Києва відбулися без порушень, - Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у фейсбуці.
"Жодних правопорушень не було. За нашими підрахунками, на віче прийшло понад 5 тис. осіб і до охорони порядку було задіяно близько 1 тис. поліцейських і нацгвардійців. Традиційно працювали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки. Все минуло спокійно", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.
За інформацією правоохоронців, найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де відбувалися віча з нагоди річниці початку Революції Гідності.
зарубежные "партнеры" ето поймут потом.
понимаю Польшу, Литву и Естонию - всем добра...
тут Украина попала с етим мелкокалиберным недоноском....
...иначе будет снова пшик... ...и с новой кровью.
...не верю я Украину, но зло берёт!
Нет примеров в Истории, где бы Украина не была бы в халэпе! ...и сёгодэння, ещё тому один пример.
Майданчик бы, предупредительно-напоминательный, не помешал... -- тыщ на 10, примерно -- от Филармонии, до Консерватории...
17.11.2019 16:19
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...хы...*)
а мародеру верим как родному ))