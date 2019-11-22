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Все про:День гідності і свободи (31) Крищенко (257)

 Заходи в центрі Києва відбулися без порушень, - Крищенко

Заходи, приурочені до Дня гідності та свободи в центрі Києва, в яких взяло участь понад 5 тис. осіб, на всіх локаціях відбулися без порушень, правоохоронці не зафіксували правопорушень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у фейсбуці.

"Жодних правопорушень не було. За нашими підрахунками, на віче прийшло понад 5 тис. осіб і до охорони порядку було задіяно близько 1 тис. поліцейських і нацгвардійців. Традиційно працювали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки. Все минуло спокійно", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

За інформацією правоохоронців, найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де відбувалися віча з нагоди річниці початку Революції Гідності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161163
 
 
 Топ коментарі
 
шмаркля - предатель Украины.
тут Украина попала с етим мелкокалиберным недоноском....
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Нравится мне, шо я чую свой Народ! ...аж из самого долгого Забугорья... *)
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Да уж. Молодцы. Пришли, как овцы постояли пол часа, написали какую то писульку и разошлись без происшествий. Бандитская власть о таком тупом и покорном народе всю жизнь мечтала. В Европе при такой жизни миллионы людей вышли бы и устроили бы властям черную неделю пока власти не ушли бы в отставку или не выполнили требование.
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Вова, бросай все и беги.. А то будет поздно
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На вече пришло аж 5тыс. человек. Ето 0,01% от населения Украины. На каждые 5 человек власть приставила по 1 полицаю с дубинкой. Уверен что еще не официально столько же полицаев и СБУшников за углом на стреме стояло. Ничего вам Рашку не напоминает? День гидности вы справляете? По мойму день покорности и рабаства как раз вам справлять нужно.
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Украина медленно, но уверенно сваливается под кацапню.
зарубежные "партнеры" ето поймут потом.
понимаю Польшу, Литву и Естонию - всем добра...
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шмаркля - предатель Украины.
тут Украина попала с етим мелкокалиберным недоноском....
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read my leaps - янык возвращается в Украину? - Украины нет.
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Нужен Национальный Лидер -- харизматичный патриот-украинец, умный, образованный Воин -- срочно! При нём нужна команда -- злая, единая, прагматичная!
...иначе будет снова пшик... ...и с новой кровью.
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И ещё раз: следите за Аваковым! Если его отставят, значит Власть пойдёт на беспредел, а Аваков возглавит протесты -- скандирующую группу, как грили при комунняках...
...не верю я Украину, но зло берёт!
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Україна потрапила в западню, розгубилася і в шоці. Коли прийде до тями -- невідомо.
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Назови мне такую обитель, где бы вечно хохол не страдал... *)
Нет примеров в Истории, где бы Украина не была бы в халэпе! ...и сёгодэння, ещё тому один пример.
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Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября

Майданчик бы, предупредительно-напоминательный, не помешал... -- тыщ на 10, примерно -- от Филармонии, до Консерватории...
17.11.2019 16:19
.
...хы...*)
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Нравится мне, шо я чую свой Народ! ...аж из самого долгого Забугорья... *)
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глядя на харю главмусора - понимаешь это выдвиженец мародера ))
а мародеру верим как родному ))
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