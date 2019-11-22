 Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. ВIДЕО

Про це адвокатка заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ.
Закревська збирається голодувати, допоки не буде проголосована поправка, яка дозволяє слідчим у справах Майдану перейти в ДБР і відновити зупинене розслідування.
"Зараз, від сьогодні, коли зупинилося це розслідування. З цього дня я не буду їсти до того моменту, поки не ухвалять цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих", - пообіцяла вона.
Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.
Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Пишет, правда безграмотно.
Так что и целитель из него, как писатель
А, что еще важнее, - честная. Видимо, не все еще совесть потеряли
Уже не в первый раз. Прям, хоть нанимайся к ним корректором, а то стыдобище ведь
Бо по моїм спостереженням там сидять примітивні ушльопки які просто напросто тримаються за місце. Мало того - ті падлюки невідомо ще на кого й працюють.
Уже кілька років тому їм писав - невже ума не вистачає скористатись хоча б програмою перевірки правопису. та срань є срань...
В отличие от тех, предлагает что-то " на слабо" - перечитайте свой предыдущий пост
що закони про передачу справ Майдана з ГПУ до ДБР приймалися при порошенку саме для того,щоб їх поховати,вона теж не могла второпати і мовчала. Класний адвокат,шо тут скажеш
Общество 21-ноя, 05:299 3 223 9
На вопрос, почему она не хочет остаться в МИДе как часть системы, которая может сопротивляться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".
В переводе с дипломатического: Я не хочу поддерживать капитуляцию под лозунгом "Мир любой ценой!", которую готовит президент Зеленский.
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Интервью Елены Зеркаль. Тезисно.
Давать свою интерпретацию я не хочу, потому что Елена изложила все предельно четко и дипломатично.
- Западные партнёры реально приравнивают голос Коломойского к голосу украинского президента.
И задача именно президента, не МИДа, строить свою коммуникацию так, чтобы этот знак равенства перечеркивать.- Путин продолжает пропагандонить.
Например, в Бразилии он заявил, что Украина не берёт газ по реверсу вообще, просто выдает русский газ за реверсный и всячески саботирует контракт.
Реакции от Украины снова нет и даже нет четкой концепции, менеджмента коммуникаций. Нифига кароче нет.
Сидим, фтыкаем.
- Градус газовой истерии РФ будет продолжать нагнетать.
Чтоб Европа боялась замёрзнуть и давила на Украину.
- Зеркаль считает, что стоило бы «пойти в атаку» по газовому вопросу, но это сделано не будет.
Вове нужна встреча в нормандском формате. Вове. Нужна. Встреча. И это отличный рычаг внешнего управления Вовой.
- Промежуточную, но важную победу Украины в Гааге, ОП пропустил мимо информационного поля.
Тут был такой деликатный намёк на разведение войск, которым был занят президент. И я позволю себе вывод, что это взаимосвязано. Вове пофиг на ту Гаагу, он и не планирует там бодаться с РФ. Надо просто перестать, да.
- Все документы для Гааги, основания, стратегии готовились при Порошенко. Сейчас это все «не на часі» мабуть.
Опять же, нервный Путин на встрече- зачем оно надо? Благостный, сытый и отминеченный Путин гораздо более сговорчив, думает Вова и старается. Ему нужен мир. И фапотьку.
- Но проигрыш в суде будет катастрофой.
Потому что выиграв, Россия такая : «Тю, братва, так мы тут по ходу были не при делах? Никакой помощи террористам не оказывали и ваще в белом. Вот же написано. А значит, все пять или сколько там лет вы вели гражданскую войну». И пошло-поехало.
- Пристайко заявляет о запросе общественности на мир с РФ и президент намерен этот запрос выполнить.
Возвращаемся чуть выше к фрагменту анекдота про фапотьку. Если кто не знает, расскажу в комментах.
- Если Украина сейчас прекратит судебные процессы против РФ, возобновить их уже будет нельзя никогда. Вообще. Точка.
- Сопротивляться этим решениям Зеркаль не имеет права, будучи дипломатом в этой системе. Она их может выполнять или уйти.
«З точки зору "ми будемо дружити з Росією'', я не той персонаж, який про дружбу"(с)
- О том, что Зеркаль назначили в ОП, а она отказалась. Крутые менеджеры выдали указ о назначчении ДО того, как поговорили с Еленой.
*****, я вот просто не могу избавиться от ассоциаций с древними пошловатыми анекдотами, простите))
- МИД, в отличие от президента, работает на перспективу, не на текущее удержание каких-то рейтингов и удовлетворение влажных мечт уставших зубограждан.
- На вопрос «где грань, дальше которой Зе и Ко не готовы дружить с РФ?», Зеркаль ответила, что к обсуждению таких вопросов её не привлекали.
- «Украинагейт» крайне негативно влияет на восприятие Украины американскими истеблишментом, на результативность переговоров.
Отношение поменялось резко. Некоторым вообще запретили посещать Украину, ставшую токсичной. В общем как-то так.
Елене респект.
Зелёному братству соболезнования.
От вас, идиотов, уходят спецы. Настоящие такие, шерстяные волки дипломатии. И не только её.
Ну а с гениями уровня Кошевого и Юзика вы не то, что страну построить не сможете, вы, пожалуй даже куличиков в песочнице не налепите.
Получатся кривыми и убогими.
А потом он в них ещё и нагадит.
Таня Адамс
С другой стороны Путин с Крымом и Донбассом?.
Кто страшнее?
Уверен первые, потому что Украину они 100% доконают. Это смерть неньки. Путин?? Глядя на Белоруссию и Казахстан выходит все же он сволочь меньшего масштаба, чем группа Сороса и те кто стоят за ними
Робимо висновок- згорни свою методичку у трубочку і запхай так глибоко собі в глибоко в зад, щоб вона аж з горла стирчала.
Очень
Засланный казачок
Кстати она что сразу всех родных Небесной сотни представляет сама?
Если кратко, то реформа ГПУ связывает руки всем ее служащим, потом - сделано так, что нет следователей... одни прокуроры, следовательно есть орган, но без инструмента. И третье - служащие зависимые, политически заангажированные люди. И это даже конфликт интересов, если адвокат по делу переходит в прокуроры. А Чумак тот ещё...флюгер.
Более детально можно погуглить.
Краще щоб через 2 дні сказала що погарячкувала ніж буде під ковдрою їсти і далі брехати...