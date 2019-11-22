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 Суспільство
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Все про:голодування (321) Закревська Євгенія (35)

 Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. ВIДЕО

Юристка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська буде голодувати, допоки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

Про це адвокатка заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ.

Закревська збирається голодувати, допоки не буде проголосована поправка, яка дозволяє слідчим у справах Майдану перейти в ДБР і відновити зупинене розслідування.

"Зараз, від сьогодні, коли зупинилося це розслідування. З цього дня я не буду їсти до того моменту, поки не ухвалять цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих", - пообіцяла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану не закинуть, - Разумков

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161162
 
 
 Топ коментарі
 
Настойчивая.
А, что еще важнее, - честная. Видимо, не все еще совесть потеряли
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Мысли вслух 57712fff. Надо Х**лу какое-то время воздержаться от ботокса а то кумулятивный єффект сказывается на психике. У деда совсем деменция.
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А чувак походу целитель
Пишет, правда безграмотно.
Так что и целитель из него, как писатель Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 1974
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Настойчивая.
А, что еще важнее, - честная. Видимо, не все еще совесть потеряли
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у девушки, юриста небесной сотни, есть характер - уважение ей огромное...
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Евгения Закревская будет голосовать до тех пор... Источник:https://censor.net.ua/n3161162


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Паршивые переводчики с украинского. Это они так "голодувати" перевели(((
Уже не в первый раз. Прям, хоть нанимайся к ним корректором, а то стыдобище ведь
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Там взагалі зашквар. Вони притримують новини, поки не перекладуть їх на русскій язик, а потім цей переклад викладують перше українського оригінала.
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тоже не вник в ето "голосовать", но промолчал, подумал може не знаю шо...
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Я вже рік пропоную Бутусову безкоштовно редагувати тексти (пенсіонер, вільного часу валом), та він щось телиться. Доводиться червоніти за тих недоучок.
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шукай канали щоб Бутусов побачив твою пропозицію.
Бо по моїм спостереженням там сидять примітивні ушльопки які просто напросто тримаються за місце. Мало того - ті падлюки невідомо ще на кого й працюють.
Уже кілька років тому їм писав - невже ума не вистачає скористатись хоча б програмою перевірки правопису. та срань є срань...
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Важко їй зараз буде, ця влада разом з портновим все переверне догори дригом.
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Красивая, девушки вообще любят голодать, дабы фигура была... но умирать не стоит, глупо.
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Українські дівчата гарні. Не те що кассабки.
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Коломойский и его слуги - мародеры, поэтому майдан мешает их делу продажи Украины гитлеру
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Она и занимается ДЕЛОМ.
В отличие от тех, предлагает что-то " на слабо" - перечитайте свой предыдущий пост
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дело адвоката не голодать, якщо вона хоче якихось зрушень у справі нехай підначить групу людей, які поголодують замість неї. Група голодує, адвокат працює
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Жаль, но в нашей коруципионно-бюрократической стране это настолько бесполезное дело
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Так нельзя думать.Бо вера в кандалы, як наприклад у москалей,такая же сильная,як вера в свободу у украинцев.Тобто, начнёшь верить в кандалы, и що их нельзя разорвать,-всё считай пропал.Бо верующий в кандалы,вже не пытается их снять,избавиться,а признаёт як свою веру.А потом попробуй пошатнуть веру.Не так просто верующего,переубедить.Так,шо не верь,що це марна справа
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это популизм и зарабатывание рейтинга, ибо на этом деле бабла не срубить, а вот хайп вокруг своего имени поднять для адвоката это ценнее миллиона гривен.
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ага, он повернулися бранці Савченко і Сенцов з морилень кремля, пачки в екран не влазять. Їм би в Зважені і щасливі.
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5 років явного саботажу у розслідуваннях,якого тільки сліпо-глухонімий не міг побачити, не те що адвокат, а вона не помічала.
що закони про передачу справ Майдана з ГПУ до ДБР приймалися при порошенку саме для того,щоб їх поховати,вона теж не могла второпати і мовчала. Класний адвокат,шо тут скажеш
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Да які справи майдану, коли вся верхівка влади на той час сидить у рф, тут хіба шо когось розіпьяти для задоволення... і то своїх.
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Цензор в своем стиле.. Арахамия её успокоил и сказал, шо всё будет. Так шо на йогурты переходить никто не будет. Зрадофилы, расходимся.
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ну и ладно больше продуктов останется- а если даст бог то и помрет- не жалко
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Интервью Елены Зеркаль. Тезисно
Общество 21-ноя, 05:299 3 223 9

На вопрос, почему она не хочет остаться в МИДе как часть системы, которая может сопротивляться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

В переводе с дипломатического: Я не хочу поддерживать капитуляцию под лозунгом "Мир любой ценой!", которую готовит президент Зеленский.

................................

Интервью Елены Зеркаль. Тезисно.

Давать свою интерпретацию я не хочу, потому что Елена изложила все предельно четко и дипломатично.

- Западные партнёры реально приравнивают голос Коломойского к голосу украинского президента.

И задача именно президента, не МИДа, строить свою коммуникацию так, чтобы этот знак равенства перечеркивать.- Путин продолжает пропагандонить.

Например, в Бразилии он заявил, что Украина не берёт газ по реверсу вообще, просто выдает русский газ за реверсный и всячески саботирует контракт.

Реакции от Украины снова нет и даже нет четкой концепции, менеджмента коммуникаций. Нифига кароче нет.

Сидим, фтыкаем.

- Градус газовой истерии РФ будет продолжать нагнетать.

Чтоб Европа боялась замёрзнуть и давила на Украину.

- Зеркаль считает, что стоило бы «пойти в атаку» по газовому вопросу, но это сделано не будет.

Вове нужна встреча в нормандском формате. Вове. Нужна. Встреча. И это отличный рычаг внешнего управления Вовой.

- Промежуточную, но важную победу Украины в Гааге, ОП пропустил мимо информационного поля.

Тут был такой деликатный намёк на разведение войск, которым был занят президент. И я позволю себе вывод, что это взаимосвязано. Вове пофиг на ту Гаагу, он и не планирует там бодаться с РФ. Надо просто перестать, да.

- Все документы для Гааги, основания, стратегии готовились при Порошенко. Сейчас это все «не на часі» мабуть.

Опять же, нервный Путин на встрече- зачем оно надо? Благостный, сытый и отминеченный Путин гораздо более сговорчив, думает Вова и старается. Ему нужен мир. И фапотьку.

- Но проигрыш в суде будет катастрофой.

Потому что выиграв, Россия такая : «Тю, братва, так мы тут по ходу были не при делах? Никакой помощи террористам не оказывали и ваще в белом. Вот же написано. А значит, все пять или сколько там лет вы вели гражданскую войну». И пошло-поехало.

- Пристайко заявляет о запросе общественности на мир с РФ и президент намерен этот запрос выполнить.

Возвращаемся чуть выше к фрагменту анекдота про фапотьку. Если кто не знает, расскажу в комментах.

- Если Украина сейчас прекратит судебные процессы против РФ, возобновить их уже будет нельзя никогда. Вообще. Точка.

- Сопротивляться этим решениям Зеркаль не имеет права, будучи дипломатом в этой системе. Она их может выполнять или уйти.

«З точки зору "ми будемо дружити з Росією'', я не той персонаж, який про дружбу"(с)

- О том, что Зеркаль назначили в ОП, а она отказалась. Крутые менеджеры выдали указ о назначчении ДО того, как поговорили с Еленой.

*****, я вот просто не могу избавиться от ассоциаций с древними пошловатыми анекдотами, простите))

- МИД, в отличие от президента, работает на перспективу, не на текущее удержание каких-то рейтингов и удовлетворение влажных мечт уставших зубограждан.

- На вопрос «где грань, дальше которой Зе и Ко не готовы дружить с РФ?», Зеркаль ответила, что к обсуждению таких вопросов её не привлекали.

- «Украинагейт» крайне негативно влияет на восприятие Украины американскими истеблишментом, на результативность переговоров.

Отношение поменялось резко. Некоторым вообще запретили посещать Украину, ставшую токсичной. В общем как-то так.

Елене респект.

Зелёному братству соболезнования.

От вас, идиотов, уходят спецы. Настоящие такие, шерстяные волки дипломатии. И не только её.

Ну а с гениями уровня Кошевого и Юзика вы не то, что страну построить не сможете, вы, пожалуй даже куличиков в песочнице не налепите.

Получатся кривыми и убогими.

А потом он в них ещё и нагадит.

Таня Адамс
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чишто шкурный вопрос - зеленые все под себя подмяли или еще есть надежда приехать?
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Такая не отступит от своих слов, жаль никто из диванных борцов к ней не присоединяется в знак солидарности.
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С одной стороны Сорос, сионисты с массонами, МВФ и Госдеп - результаты их разрушительной деятельности очевидны!
С другой стороны Путин с Крымом и Донбассом?.
Кто страшнее?
Уверен первые, потому что Украину они 100% доконают. Это смерть неньки. Путин?? Глядя на Белоруссию и Казахстан выходит все же он сволочь меньшего масштаба, чем группа Сороса и те кто стоят за ними
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Ну ти й придурок. Тиждень тому зливні бачки вже завивали про Сороса і масонів. Ти повторило їх слова. А вбитих українців твоє ***** поверне?
Робимо висновок- згорни свою методичку у трубочку і запхай так глибоко собі в глибоко в зад, щоб вона аж з горла стирчала.
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Да ладно, одна уже обещала себя сжечь. Дл сих пор шоу ждем.
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Хорошая адвокат, по части пиара. Но цензор продолжает подавать информацию однобоко. (?!) Ведь вчера Чумак при ней повторил, что ей предлагали должность, на которой она сама могла бы помогать вести расследование и контролировать его ход, но она отказалась. Мало того, ее слова, что уже два года она добивается какого-то речения рады, а Чумак возглавил расследование по делам Майдана всего два месяца как, и тут такое. Почему бы ей не начинать голодовку при пате? Когда дела Майдана вообще не двигались с места? Заказные истерики на очень болезненной для всей страны теме- не красят кого бы то ни было. Чумак нормальный человек. Для достижения результата нужно работать вместе, а не устраивать показуху на радость хремлю
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Какая-то очень мутная адвокатша
Очень

Засланный казачок

Кстати она что сразу всех родных Небесной сотни представляет сама?
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Татьяна, так эта адвокат рассказала почему она отказалась от этого предложения. По пунктам рассказала.
Если кратко, то реформа ГПУ связывает руки всем ее служащим, потом - сделано так, что нет следователей... одни прокуроры, следовательно есть орган, но без инструмента. И третье - служащие зависимые, политически заангажированные люди. И это даже конфликт интересов, если адвокат по делу переходит в прокуроры. А Чумак тот ещё...флюгер.
Более детально можно погуглить. Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська оголосила голодування - Цензор.НЕТ 1883
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Да уж... Уже адвокатши голодуют. Ниче, пару дней потерпит, а на третий накушается мяска вволю - вот и вся голодовка.
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Наміри нормальні але понти з голодуванням - смішно.
Краще щоб через 2 дні сказала що погарячкувала ніж буде під ковдрою їсти і далі брехати...
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