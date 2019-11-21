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 Політика України
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 Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі

У Києві під час народного Віче "У нас є Гідність!" оголосили десять вимог до президента Володимира Зеленського від "Руху опору капітуляції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці громадський активіст Андрій Левус.

Він зазначив:  "Сьогодні на Віче Ми маємо гідність оголосив вимоги Руху Опору Капітуляції до президента В.Зеленського, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

1. Жодного особливого статусу для ОРДЛО! Ні - виборам на окупованих територіях, ні - амністії найманцям окупаційних військ РФ, ні – відвенню ЗСУ. Крим повинен повернутися до України разом з Донбасом.

2. Звільнити з посад головних агентів капітуляції: А. Богдана, А. Єрмака, Р. Трубу та інших сивох

3. Підготовка консолідованої претензії до Росії як держави агресора. Посилення санкцій України проти Росії.

4. Жорстко дотримуватися курсу України до НАТО.

5. Припинити політичне переслідування українських військових, волонтерів та активістів-патріотів.

6. Притягти до відповідальності колаборантів та реваншистів: В. Медведчука, А. Портнова, С. Льовочкіна, Ю. Бойка, В. Рабіновича та інших.

7. Усунути олігарха Коломойського від управління державою. З цього має початися реальна деолігархізація України.

8. Припинити саботаж закону про державну мову та забезпечити системний захист української мови.

9. Впорядкувати обіг землі лише в інтересах громадян України, національної безпеки та української економіки.

10. Припинити узурпацію влади, наступ на малий бізнес, самоврядування та знищення здобутків Революції Гідності.

Ми закликаємо прийти на акцію Варта на Банковій 8 грудня 19.00. Будемо діяти".

Читайте також: "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161160
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже что скоро будет йолка...😀
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Ну это равносильно требовать от зебилов поздравления украинцам с Днем Свободы и Достоинства. Зебилам легче убиться об стену, чем отказаться от российского рабства
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То петін корєш,який в Козин по ночах шастає.А ти походу теж з тих наркоманів які 5 років в анабіозі
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Жалюгідна купка проплачених свинарчуками дегенератів, розказує суспільству, що робити. Пішли ***** покидьки, злодійські мінйони.
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МОДЕРАТОР - забань назавжди цього МОСКАЛЯ - гая катулла - бо тільки МОСКАЛІ на всіх
форумах переходять на МАТЮКИ !! Москаль матом не лається - москаль матом розмовляє !!
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Зебилы, а вы против этих требований?
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судя по тому, что твоё сообщение уже в "спаме" - то они явно против. Ведь практический каждый зебил - коллаборант, малорос и просто тупая гнида...
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Проста истина: Если не зебил....---значит СВЫНЯ!
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Если бы хотябы у 1% украинцев была би *гiднiсть* то сейчас бы такого беспредела и позора в Украине не творилось
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Точно, ото "вече" разогнали бы, по всей Украине собирать пришлось бы!
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О, на Цензоре, собрание клуба обиженных Порохом.
Я бы добавил отставку Авакова - у Народного Фронта рейтинг = 0, Пашинский за решёткой, а этот делец - министр...
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Снова мой пост в спам кидают, то-ли Аваковцы, то-ли Порохофобы.
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и сколько у этих у... достоинство? 3 или 4 сантиметра!
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Оно у них висит....
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Оце чмо писало на Віче вимоги до влади
Участники Вече "У нас є гідність!", состоявшегося 21 ноября в Киеве, озвучили 10 требований власти - Цензор.НЕТ 3396
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А крім трєбованій непогано було б озвучити план по поверненню Криму разом з Донбасом.
Може хтось хоче щоб влада дала йому мільйон баксів. Негайно!
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З такою агітацією я б не голосував за нього.
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Ну так наразі ти ж за нього і всю псарню топиш,ще скажи шо не знаєш ,шо він з Горлівки і грушник Бєзлєр за ним приглядав , нібито в якості охоронника
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Зебилы, ну серьезно, чего вы заверещали, как в жопу подстреленные? Вы против санкций расcеюжке, или против курса Украины в НАТО?
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вы про какие санкции говорите. Это лапша для вас порохоботов. Санкции санкции. Если бы хотели бы ввести санкции против Росии она бы развалилась
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знаете почему маленькие собачки намного агрессивнее больших? Из-за собственного страха-природа их не наградила силой и мощностью, но они берут постоянным тяфканьем! Эх порохоботы, порохоботы...8%ники вы наши, тяфкайте-вы очень забавные!Участники Вече "У нас є гідність!", состоявшегося 21 ноября в Киеве, озвучили 10 требований власти - Цензор.НЕТ 1820
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маленькие собачки намного агрессивнее больших?
Бу-га-га)) С такими защитниками Порноактеру и врагов не надо. Теперь понятно чего Порноактер нашему воину тыкал и тявкал, бо оно маленькая шавка))
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А что ты не знал? маленькие псинки очень трусливые из-за этого им приходится постоянно лаять по поводу и без! Такая тактика и защита у них- порохоботы эту тактику используют, им пришлось взять её на вооружение, ибо они очень маленькие и слабенькие...хоть и забавные))
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Ты прав, они "маленькие и слабенькие...", но, блин, уж очень вонючие!
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тоже защита такая. А что им остаётся!?они слабые,глупые,маленькие- но выживать нужно! Скунсы к примеру за счет вонизма только и выжили в этом мире)
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маленькие псинки очень трусливые из-за этого им приходится постоянно лаять по поводу и без!

Я ж и говорю с такими защитниками писюанисту и врагов не надо, с его-то 150 см с кепкой))
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маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом- я образно говорю,имеется ввиду именно порохоботы,а не конкретный рост Зеленского или Порошенко!!! P/S: Забавные- не отнять!!!)))
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Не оправдывайтесь! Поздно Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі - Цензор.НЕТ 3748 Нет, неуважаемый, имели вы ввиду не порохоботов, а именно 8%, оскорбляя людей маленькими шавками именно за цифру. И тут либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Ибо у вашего порноактера также очень скромная цифра в росте.


маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом
Кстати, здорово опять пнули Порноактера, хвалю Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі - Цензор.НЕТ 9087
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самая главная беда в Украине-это не война на востоке, а коррупция! Порошенко вор и в коррупции погряз на весь свой высокий рост! Если будут расследования(которым я поверю) что Зе тоже вор- буду его проклинать ещё больше чем петю. Сейчас у меня к Зе претензии только почему он боится наказать воров и коррупционеров=надеюсь просто пока мало опыта..
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Д-б, коррупция - это использование своего служебного положения в личных целях. Еще никто из предыдущих президентов, включая Овоща, не собирал вокруг себя команду из всех своих знакомых. Это - коррупция, если до тебя еще не дошло. 100% свой прокурор - это тоже коррупция. Кого он будет наказывать? Себя?! Президент никак не может наказывать коррупционеров, иначе это тоже будет коррупция и авторитаризм! У Зели не только опыта мало, но и мозгов, как и у его поклонников. Так что плевать, чему ты там веришь, а чему нет.

Ты хотя бы знаешь, как вычисляют твой коррупционный рейтинг? Опрашивают таких дебилов, как ты! И после просмотра зомбиТВ придурки что-то рассуждают о коррупции, даже не имея ни малейшего представлния о том, что это такое. Ну как ты, например.
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А ты считаешь себя пздц каким умным стало быть!?ДА,коррупция - это использование своего служебного положения в личных целях- чем петя и занимался!-до хрена фактов коррупции по "лен.кузни" к примеру! Луценко,без образования-это ручной балванчик в руках пети(для вора в масштабах Украины то что нужно!)...Спикер-дебил со справкой тоже идеальный вариант. Гройсман- подельник винницкий - премьер.. Турчинов- петинская коленка,вообще проповедник-шарлатан..короче,все свои-куда не плюнь!! тяф..тяф...забавный ты мой мелкий собачёнышь....
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Ну- ну... У меня маленькая собачка с духом воина зашугала двух кавказцев и пока она не пожрет кавказці даже не смеют подойти к миске. Сидят поджав хвості и ждут пока поест Топа....
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А хто це такий Левус? Чергова промосковська шавка?
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А где диванные зебилы опять со своим трусом дезертиром в запое
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Як примусити тупу зелену макаку не відкривати свою пащеку в день пам"яті жертв голодомору?
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Так ось чому чувак з ксивою президента ледве читав по бамашкє, запинався і виглядав геть розгубленим.
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_Это - не наша власть. Так что озвучивать им требования может только мацква, а на требования украинцев они наплюют.
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В такому випадку українці наплюють на цю владу. І розмажуть.
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меня особенно умиляет Сахно. Это, ***** , ****** какой-то. "Давате предпримем все меры к примирению!" С кем,*****? С подобиями людей,по доносам которых настоящих людей мучали и расстеливали????? С кучей ******** стариков и старух, которые до сих пор не поняли, что колбасы за 2.20 и зарплаты за протириние штанов на работе в рамере 120 руб. уже НЕ БУДЕТ НИКОГДА !!!! С кем мириться? С ними? Предмет перемирия???? Они,суки, каждыйдень получают русские паспорта, но вот ту их ждет "маленький нежданчик" - в течении ограниченного срока они обязаны прописаться, а другой прописки паспортое управление не дает, только крымское.Соответствено понимате -отказы во всех визах и так далеее.
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Золоті слова! Але їх нема кому виконувати. Голоборотька вже не той, яким був в «слугє наріда».
Зебіли, прочитайте ці 10 заповідей 10 разів, може до вас хоч щось дійде. Хоча про що це я.
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Навіщо просити у жидів покарання для жидів? Це ідиотизм. Бери і робиҐ, тобто карай! Пустопорожні піздаболи ....
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Ті, що після крові Майдану, під час війни приводять до влади бариг-олігархів і скоморохів-українофобів не мають гідності.
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У Трубы дело труба.
Общество 21-ноя, 19:409 1 809 1

Я же говорил, что у главы ДБР Романа Трубы дело труба.

Я с первого дня возмущался, что Труба, который отличился заказными делами против Майдана, назначили на высшую должность в ДБР.

Я с первого дня озвучивал, что это крючок на который его подвесили и он будет послушным и управляемым. Так и вышло.

На телеграм-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, которые показывают, что он абсолютно подконтролен президенту и ОП, а также полностью управлем.

На записях пока несколько эпизодов:

1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостанавливает на на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

6. Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

Эта прослушка не несет никакой криминальной ответственности для Трубы, потому что она была проведена без санкции. Но!

Это теперь вопрос ко всем учасникам этого скандала. И отреагировать должны все - Зеленский, Сытник, Труба и Верховная рада.

Доверие к ДБР сегодня убили. Наповал. Трубой.

И теперь должны быть быстрые процессуальные действия по проверке всей этой информации. Если записи подтвердятся, то это повод для целой пачки уголовных дел. И против Трубы тоже.

А я хочу напомнить, что дело против генерала Марченко, которого отправили сейчас в камеру, было полностью сфабриковано самим Трубой.

И за это тоже придется ответить. Хотя и президент и Труба могут сделать вид, что ничего не произошло. Тогда они лишь подтвердят предположение, что это все один сплошной договорняк.

А народ у нас договорняки за его спиной не любит.

И если на Банковой в это не верят, то пусть у Януковича спросят. Он тоже не верил. До определенного времени. А теперь не только верит, но и знает.

А время на реакцию, у всех участников скандала, все меньше и меньше. Тем более, что завтра шестилетие Майдана и очень хочется, что "кінець епохи брехні" все же наступил не на словах, а на деле.

Борислав Береза
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Очень напоминает ситуацию с "МММ": для Украины озвучили опасный сценарий падения гривныЧетверг, 21 ноября 2019, 18:52

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Сценарий, при котором иностранные инвесторы начнут массово выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), может привести к резкому обвалу курса гривны.
Об этом предупреждают опрошенные "Апострофом" эксперты.
Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает уход нерезидентов из ОВГЗ может обернуться настоящей катастрофой для гривны.
"Предположим картину, когда тренд меняется, и нерезиденты начинают уходить. Не просто не заводят деньги - когда они перестают заводить, гривна просто падает - а начинают выводить их. Тогда негативное влияние значительно усилится, и гривна резко изменит свое направление (в сторону снижения - "Апостроф")", - предупреждает Андрей Шевчишин.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин нынешнюю ситуацию с покупкой облигаций нерезидентами называет пирамидой, утверждая, что "спекулятивные деньги, которые заходят сюда для покупки ОВГЗ", инвестициями, по сути, не являются.
"Эти портфельные инвесторы покупают облигации под 16% годовых, а, с учетом укрепления гривны выходит все 20%. При том, что Минфин Германии выпустил облигации под 0,2% годовых (отрицательная доходность), мы должны понимать, что это чистого вида финансовая пирамида, которая сильно напоминает "МММ". И эту пирамиду нужно будет потом за счет чего-то погашать", - прокомментировал эксперт.
Как известно, кредитор, поставленный в жесткие рамки, вынужден продавать имущество заемщика. В случае с государственными облигациями, по мнению Пендзина, для погашения долга в ход могут пойти разные украинские активы, в том числе земля.
Подробнее о том, что может произойти с украинской валютой читайте в материале "Апострофа": Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ.Богдан Скаврон
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То есть эта кучка во главе с лузером, которого вышвырнули на выборах, хочет бесконечной войны? За это они глотки рвут (ну помимо пары сотен гривен)? Ну так люди на выборах сказали, что хотят мира. А что касается капитуляции, то так считать нет еще даже предпосылок, обычная истерия, разгоняемая заинтересованными политиками, которые остались не у дел.
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Вообще то .. нихуевый слоган. Зе-ле Йол-ку! Зе-ле йол-ку! МОЖЕТ СРАБОТАТЬ...
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