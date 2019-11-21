 Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці громадський активіст Андрій Левус.
Він зазначив: "Сьогодні на Віче Ми маємо гідність оголосив вимоги Руху Опору Капітуляції до президента В.Зеленського, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України
1. Жодного особливого статусу для ОРДЛО! Ні - виборам на окупованих територіях, ні - амністії найманцям окупаційних військ РФ, ні – відвенню ЗСУ. Крим повинен повернутися до України разом з Донбасом.
2. Звільнити з посад головних агентів капітуляції: А. Богдана, А. Єрмака, Р. Трубу та інших сивох
3. Підготовка консолідованої претензії до Росії як держави агресора. Посилення санкцій України проти Росії.
4. Жорстко дотримуватися курсу України до НАТО.
5. Припинити політичне переслідування українських військових, волонтерів та активістів-патріотів.
6. Притягти до відповідальності колаборантів та реваншистів: В. Медведчука, А. Портнова, С. Льовочкіна, Ю. Бойка, В. Рабіновича та інших.
7. Усунути олігарха Коломойського від управління державою. З цього має початися реальна деолігархізація України.
8. Припинити саботаж закону про державну мову та забезпечити системний захист української мови.
9. Впорядкувати обіг землі лише в інтересах громадян України, національної безпеки та української економіки.
10. Припинити узурпацію влади, наступ на малий бізнес, самоврядування та знищення здобутків Революції Гідності.
Ми закликаємо прийти на акцію Варта на Банковій 8 грудня 19.00. Будемо діяти".
форумах переходять на МАТЮКИ !! Москаль матом не лається - москаль матом розмовляє !!
Я бы добавил отставку Авакова - у Народного Фронта рейтинг = 0, Пашинский за решёткой, а этот делец - министр...
Може хтось хоче щоб влада дала йому мільйон баксів. Негайно!
Бу-га-га)) С такими защитниками Порноактеру и врагов не надо. Теперь понятно чего Порноактер нашему воину тыкал и тявкал, бо оно маленькая шавка))
Я ж и говорю с такими защитниками писюанисту и врагов не надо, с его-то 150 см с кепкой))
маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом
Кстати, здорово опять пнули Порноактера, хвалю
Ты хотя бы знаешь, как вычисляют твой коррупционный рейтинг? Опрашивают таких дебилов, как ты! И после просмотра зомбиТВ придурки что-то рассуждают о коррупции, даже не имея ни малейшего представлния о том, что это такое. Ну как ты, например.
Зебіли, прочитайте ці 10 заповідей 10 разів, може до вас хоч щось дійде. Хоча про що це я.
Общество 21-ноя, 19:409 1 809 1
Я же говорил, что у главы ДБР Романа Трубы дело труба.
Я с первого дня возмущался, что Труба, который отличился заказными делами против Майдана, назначили на высшую должность в ДБР.
Я с первого дня озвучивал, что это крючок на который его подвесили и он будет послушным и управляемым. Так и вышло.
На телеграм-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, которые показывают, что он абсолютно подконтролен президенту и ОП, а также полностью управлем.
На записях пока несколько эпизодов:
1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостанавливает на на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.
2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.
3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.
4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.
5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
6. Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.
Эта прослушка не несет никакой криминальной ответственности для Трубы, потому что она была проведена без санкции. Но!
Это теперь вопрос ко всем учасникам этого скандала. И отреагировать должны все - Зеленский, Сытник, Труба и Верховная рада.
Доверие к ДБР сегодня убили. Наповал. Трубой.
И теперь должны быть быстрые процессуальные действия по проверке всей этой информации. Если записи подтвердятся, то это повод для целой пачки уголовных дел. И против Трубы тоже.
А я хочу напомнить, что дело против генерала Марченко, которого отправили сейчас в камеру, было полностью сфабриковано самим Трубой.
И за это тоже придется ответить. Хотя и президент и Труба могут сделать вид, что ничего не произошло. Тогда они лишь подтвердят предположение, что это все один сплошной договорняк.
А народ у нас договорняки за его спиной не любит.
И если на Банковой в это не верят, то пусть у Януковича спросят. Он тоже не верил. До определенного времени. А теперь не только верит, но и знает.
А время на реакцию, у всех участников скандала, все меньше и меньше. Тем более, что завтра шестилетие Майдана и очень хочется, что "кінець епохи брехні" все же наступил не на словах, а на деле.
Борислав Береза
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Сценарий, при котором иностранные инвесторы начнут массово выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), может привести к резкому обвалу курса гривны.
Об этом предупреждают опрошенные "Апострофом" эксперты.
Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает уход нерезидентов из ОВГЗ может обернуться настоящей катастрофой для гривны.
"Предположим картину, когда тренд меняется, и нерезиденты начинают уходить. Не просто не заводят деньги - когда они перестают заводить, гривна просто падает - а начинают выводить их. Тогда негативное влияние значительно усилится, и гривна резко изменит свое направление (в сторону снижения - "Апостроф")", - предупреждает Андрей Шевчишин.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин нынешнюю ситуацию с покупкой облигаций нерезидентами называет пирамидой, утверждая, что "спекулятивные деньги, которые заходят сюда для покупки ОВГЗ", инвестициями, по сути, не являются.
"Эти портфельные инвесторы покупают облигации под 16% годовых, а, с учетом укрепления гривны выходит все 20%. При том, что Минфин Германии выпустил облигации под 0,2% годовых (отрицательная доходность), мы должны понимать, что это чистого вида финансовая пирамида, которая сильно напоминает "МММ". И эту пирамиду нужно будет потом за счет чего-то погашать", - прокомментировал эксперт.
Как известно, кредитор, поставленный в жесткие рамки, вынужден продавать имущество заемщика. В случае с государственными облигациями, по мнению Пендзина, для погашения долга в ход могут пойти разные украинские активы, в том числе земля.
Подробнее о том, что может произойти с украинской валютой читайте в материале "Апострофа": Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ.Богдан Скаврон