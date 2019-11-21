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 Суспільство
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Все про:компенсації (145) суд (5701) збиток (40) Маселко (29)

 ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду. ДОКУМЕНТ

Суд постановив виплатити 300 тисяч гривень компенсації співробітнику ДАІ Віктору Тищенкові, якого судили за фальсифікацію протоколу на учасника поїздки в Межигір'ї.

Рішення виплатити компенсацію прийняв суддя Богунського районного суду м. Житомир Ігор Перекупка. Про це стало відомо з Facebook юриста і учасника "Автомайдану" Романа Маселка, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Прохор активний учасник Майдану, двічі був побитий беркутами. Його авто засвітилось і у поїздці до Межигір’я.

По стандартній схемі, на підставі липового рапорту інспектор ДАІ Віктор Тищенко склав на Прохора протокол, що він начебто не зупинився на вимогу ДАІшника по дорозі до Межигіря", - написав Маселко.

За словами адвоката, фальсифікація була настільки очевидною, що прокуратура швидко закінчила розслідування і передала обвинувальний акт щодо ДАІшника до суду.

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"І тут почалось. Суд двічі виправдовував ДАІшника і двічі, апеляційний суд скасовував вирок. Але на третій раз виправдальний таки встояв у апеляції. А головне, у грудні 2018 року його освятив новий Верховний Суд. Судді вирішили, що прокуратура не довела умислу ДАІшника на підробку документа", - пише Маселко.

Після цього Тищенко почав вимагати з бюджету відшкодування моральної шкоди, за те, що він 45 місяців перебував під слідством. 2 дні тому суд задовольнив його вимогу.

"Просто для порівняння. Таку ж суму компенсації суд присудив матері, яка через халатність лікарів втратила новонароджену дитину. Зовсім трохи більшу компенсацію отримали батьки збитої насмерть на переході 9-тирічної дівчинки. І тут цей ДАІшник, який виконував вказівку про переслідування майданівців..." - написав Маселко.

У мотиваційній частині вироку йдеться, що ДАІшник Тищенко "став закритим по характеру, відлюдкуватим, погано спав, втратив апетит, втратив сенс до свого життя, перебував в постійному стресі, очікуючи що його незаконно засудять за надуманий злочин, який він не вчиняв".

На думку суду, сума в 300 000 грн. буде сприяти відновленню емоційного стану позивача, в тому числі відповідатиме засадам розумності і справедливості"

ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду 01
ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду 02
ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду 03
ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161159
 
 
 Топ коментарі
 
Какая власть такие и суды. Привыкайте. Как минимум ближайшие 5 лет справедливости не ищите.
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Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка - прям говорящяя фамилия у судьи!
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а она была когда нибудь за последние 30 лет?!?
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Какая власть такие и суды. Привыкайте. Как минимум ближайшие 5 лет справедливости не ищите.
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а она была когда нибудь за последние 30 лет?!?
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Ваня, після потужних судових рехворм Порошенка, п"ять років піде лише на те, щоб вичистити всю ту шелупонь, яку прикормив сивочолий.
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Статью почитай, майдановец проиграл все суды еще при прошлой власти.
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Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка - прям говорящяя фамилия у судьи!
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Щоб зараз не цвірінькали пєтюшки, а такі рішення приймають "реформовано-люстровані" Порошенком суди. ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 8947
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це ті які реформує вже пів роки неЛох?
Порох гандон, однак не він зараз при владі. А ви зебельнуті, весь час кукарєкаєте на пороха. Бо ви малороси тупі...
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Щоб зараз не цвірінькали пэтюшки, а такі рішення приймають "реформовано - люстровані" Порошенком суди. ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду - Цензор.НЕТ 624
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Дятелко, райсуды никто не реформировал, петя успел только с ВС
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так уже новыйе лицца. и чё зелебоба не исправляет, а в красных труселях купается
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В ГАИ тяжело работать, водители не хотят подчинятся ПДД и платить штрафы.
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а чего теперь это мусорило в рюкзачную мусарню - очьень важьно устроится с повышением. там такие конченые очень нужны.
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И смешно и грустно, особенно причины моральной травмы...."стал закрытым по характеру, нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл своей жизни"
скорее, что совесть он потерял и уже давно
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теоретически у каждого должна быть ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду - Цензор.НЕТ 4062
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Он на службе был, не мог самоуправствовать, сто процентов был приказ, тут суды и играют туда сюда пока нет суда общего, по крайней мере это логично.
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Сьогодні свято у зеботів - адмін по 4 години ігнорує звернення щодо провокаторів... ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 2822
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Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документаИсточник: https://censor.net.ua/n3161159

Тоесть все суды проходили во время правления Порошенко в его реформироанных судах.
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Так. Але лише зараз порохоботам надішла вказівка кричати: Зрада!
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Да как вы, кремлевские, уже затрахали своим "рехформированным" судом. Его толком еще не начали реформировать, и все года вам об этом говорили, что сопротивление идет нечеловеское, что кучу законов нужно принимать еще. Ага, во всех странах нужны десятилетия на кардильные изменения, а нашим зелебобикам дебилам нужно на счет раз, два, три все сделать, и Порошенко должен был стоять возле каждого судьи лично и возле каждого мента в стране и каждого чиновника, чтобы те вам хорошо делали. Посмотрим,как моника жопа-нелох будут и с беней и ****** вам "хорошо" делать. Но вы хотели, твари конченные, это слушать? Не, вы про полвареника и зубожилых слушали на 1+1. Зато теперь сбудутся все ваши мечты! вам портнов с зеленой дрысней отрехформирует суды по полной программе , все будет зашибись, как в раше- все кругом во всем виноваты, всех на нары- один ***** бог и всегда прав. Жри те!
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в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документа ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 3945
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Украина цэ Эвропа....день гидности... Украина нэ росия... бла-бла-бла-бла... Страна дебилов и дикарей, которой правят воры и предатели. А в Раде сидят маньяки, проститутки, наркоманы, убийцы и ананисты. Каждый народ заслуживает то что он имеет.
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та фиг там.
зе-блохам до паРашных ще тренуватись і тренуватись...
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Вообще-то , какой приход , такой и поп , какой народ , такая власть и суды ! Спасибо тебе Господи, что дал мне разума оттуда сбежать к людям ещё в 1992 году !
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Вы там не припухли вини пухи?Нехай компенсацию выплачивают из доли бюджета на суды.Бо,як,що его несправедливо покарано,в чём я лично сомневаюсь.То где ответственность тех судей выносивших несправедливый вирок?Ось с них 300 штук и слупите в пользу цього мента. ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 7632
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Его оправдали в суде. Компенсация за то, что 4 года был под следствием и обвинением. Так что накосячил следователь и прокурор, а не судья.
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"Потерял аппетит"? Чи "смугасту ложку"?
Втім нехай зебіли зі своїх податків виплачують йому компенсацію. Пересічному зебілу із зарплатою 5000 гривень треба пахати 60 місяців щоби нашкреблася така сума.
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"потерял смысл своей жизни"...гаишник))))))))))))))
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...***, совсем опять страх потеряли ублюдки в мантиях.. пи..ц!...
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Хлопці, спаліть мудлу машину. ... Для початку...
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Он, намазав бутерброд, думал только про народ
И икра не лезла в горло, и коньяк не лился в рот...
Как такому, вашу мать, компенсации и дать?
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отак і легимного такі судді вернуть, може вішати таких на гілляку для початку?
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Скажите еще спасибо, что Сергея Прохора не осудили. Я бы не удивился.
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Как бы понимаю всеобщее возмущение и нарываюсь на эмоциональные окрики, но :

1. Решение о возмещении морального ущерба вынесено на основании преюдиционного решения суда в уголовном деле, поэтому у судьи было не так и много поля для манёвра. То есть по уголовке гаишник получил оправдос, который устоял до Верховного Суда - иными словами вся судебная вертикаль сказала, что уголовное обвинение со стороны криворукой прокуратуры было неправильным, и повторное доказывание этого факта в гражданском деле о возмещении морального ущерба уже проводить не надо было (осталось только обсуждать размер компенсации). Гаишник с Житомирской области, где все были за революцию - логично, что его 4 года морально пинали все (друзья, родственники, власть, знакомые, соседи), так что в стресс и нервы не поверить сложно . . . Так что у судьи в деле о компенсации выбора было не особо, хотя о сумме можно и поспорить, что, уверен, будет обсуждаться при рассмотрении апелляции.

2. Основная собака зарыта в уголовном деле. Почитал в реестре по ссылке, указанной в статье. 29.12.13 г. машина была зафиксирована на дороге в сторону знаменитых Новых Петровцев (где дом понятно кого), короче Автомайдан. Не остановилась по требованию гаишника с трассы. 30.12.13 г. рапорт гаишника с трассы в областное ГАИ, оно поручает составление протокола городскому ГАИ (составляют 09.01.14 г.), то есть гаишнику в офисе (обвиняемому). 28.02.14 г. на революционной волне при сбежаашем Янеке судьи от греха подальше и чтобы не получить люлей админдело против водителя закрывают.
При составлении протокола гаишник в офисе видит рапорт коллеги, видеофиксацию, где видно машину, но не видно водителя, устанавливает собственника авто и опрашивает его. Тот говорит, да, машина там была, но это был не я (я был на работе), а кто был - не скажу (не помню). По правилах, если передача права управления третьему лицу не доказана либо такое не установлено, протокол идёт на собственника, так как он отвечает за машину. Ну типа просто сказать "а это не я, а кому дал машину - забыл, а вы докажите, а всё вы врёте" - это по закону детский садик (хотя в революцию это и было морально правильно). Гаишник в офисе мог догадываться / не догадываться о политическом характере вопроса, но раз хозяин машины не указал, кто был за рулём, то протокол составлялся на хозяина. Сейчас тоже такой порядок. Так что адвокатам гаишника из офиса доказать отсутствие умысла на фальсификацию протокола сложно не было. Совести гражданской у гаишника из офиса может и нет, всё-таки видел, что вся страна на ушах, но быть мудаком - ещё не преступление. Ну и формально он делал свою работу (тут на главного мудака больше тянет гаишник на трассе и его начальство, которое давало команды машины не пускать, а не дознаватель, который уже должен был реагировать на составленную формально правильно бумагу) . . .

Мы вроде как стремимся в Европу. В Европе и во всём цивилизованном мире уголовное судопроизводство направлено не на обязательное осуждение человека на радость толпе и даже не на установление истины, а на оценку качества работы следователя и прокурора - то есть суд не смотрит "ты это делал или не делал", а "достаточно ли доказано, что именно ты это делал и именно по злому умыслу или нет". Если все верят (может даже правильно), что делал, но доказательств мало, суд говорит прокурору, мол, извините, криворукие, вы плохо сделали свою работу. А осуждать на тюрьму человека при сомнениях в его вине - перебор и сталинщина.
Это может выглядеть несправедливо с точки зрения обывателя, точки зрения политической целесообразности, но только такой подход соответствует целям защиты прав человека (даже если человек - мудак).
Короче, прокуратура - калеки. Не уверен в перспективе дела, зачем начинать ? Только убытки государству.
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