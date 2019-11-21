 ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду. ДОКУМЕНТ

Рішення виплатити компенсацію прийняв суддя Богунського районного суду м. Житомир Ігор Перекупка. Про це стало відомо з Facebook юриста і учасника "Автомайдану" Романа Маселка, інформує Цензор.НЕТ.
"Сергій Прохор активний учасник Майдану, двічі був побитий беркутами. Його авто засвітилось і у поїздці до Межигір’я.
По стандартній схемі, на підставі липового рапорту інспектор ДАІ Віктор Тищенко склав на Прохора протокол, що він начебто не зупинився на вимогу ДАІшника по дорозі до Межигіря", - написав Маселко.
За словами адвоката, фальсифікація була настільки очевидною, що прокуратура швидко закінчила розслідування і передала обвинувальний акт щодо ДАІшника до суду.
"І тут почалось. Суд двічі виправдовував ДАІшника і двічі, апеляційний суд скасовував вирок. Але на третій раз виправдальний таки встояв у апеляції. А головне, у грудні 2018 року його освятив новий Верховний Суд. Судді вирішили, що прокуратура не довела умислу ДАІшника на підробку документа", - пише Маселко.
Після цього Тищенко почав вимагати з бюджету відшкодування моральної шкоди, за те, що він 45 місяців перебував під слідством. 2 дні тому суд задовольнив його вимогу.
"Просто для порівняння. Таку ж суму компенсації суд присудив матері, яка через халатність лікарів втратила новонароджену дитину. Зовсім трохи більшу компенсацію отримали батьки збитої насмерть на переході 9-тирічної дівчинки. І тут цей ДАІшник, який виконував вказівку про переслідування майданівців..." - написав Маселко.
У мотиваційній частині вироку йдеться, що ДАІшник Тищенко "став закритим по характеру, відлюдкуватим, погано спав, втратив апетит, втратив сенс до свого життя, перебував в постійному стресі, очікуючи що його незаконно засудять за надуманий злочин, який він не вчиняв".
На думку суду, сума в 300 000 грн. буде сприяти відновленню емоційного стану позивача, в тому числі відповідатиме засадам розумності і справедливості"
Порох гандон, однак не він зараз при владі. А ви зебельнуті, весь час кукарєкаєте на пороха. Бо ви малороси тупі...
скорее, что совесть он потерял и уже давно
Тоесть все суды проходили во время правления Порошенко в его реформироанных судах.
зе-блохам до паРашных ще тренуватись і тренуватись...
Втім нехай зебіли зі своїх податків виплачують йому компенсацію. Пересічному зебілу із зарплатою 5000 гривень треба пахати 60 місяців щоби нашкреблася така сума.
И икра не лезла в горло, и коньяк не лился в рот...
Как такому, вашу мать, компенсации и дать?
1. Решение о возмещении морального ущерба вынесено на основании преюдиционного решения суда в уголовном деле, поэтому у судьи было не так и много поля для манёвра. То есть по уголовке гаишник получил оправдос, который устоял до Верховного Суда - иными словами вся судебная вертикаль сказала, что уголовное обвинение со стороны криворукой прокуратуры было неправильным, и повторное доказывание этого факта в гражданском деле о возмещении морального ущерба уже проводить не надо было (осталось только обсуждать размер компенсации). Гаишник с Житомирской области, где все были за революцию - логично, что его 4 года морально пинали все (друзья, родственники, власть, знакомые, соседи), так что в стресс и нервы не поверить сложно . . . Так что у судьи в деле о компенсации выбора было не особо, хотя о сумме можно и поспорить, что, уверен, будет обсуждаться при рассмотрении апелляции.
2. Основная собака зарыта в уголовном деле. Почитал в реестре по ссылке, указанной в статье. 29.12.13 г. машина была зафиксирована на дороге в сторону знаменитых Новых Петровцев (где дом понятно кого), короче Автомайдан. Не остановилась по требованию гаишника с трассы. 30.12.13 г. рапорт гаишника с трассы в областное ГАИ, оно поручает составление протокола городскому ГАИ (составляют 09.01.14 г.), то есть гаишнику в офисе (обвиняемому). 28.02.14 г. на революционной волне при сбежаашем Янеке судьи от греха подальше и чтобы не получить люлей админдело против водителя закрывают.
При составлении протокола гаишник в офисе видит рапорт коллеги, видеофиксацию, где видно машину, но не видно водителя, устанавливает собственника авто и опрашивает его. Тот говорит, да, машина там была, но это был не я (я был на работе), а кто был - не скажу (не помню). По правилах, если передача права управления третьему лицу не доказана либо такое не установлено, протокол идёт на собственника, так как он отвечает за машину. Ну типа просто сказать "а это не я, а кому дал машину - забыл, а вы докажите, а всё вы врёте" - это по закону детский садик (хотя в революцию это и было морально правильно). Гаишник в офисе мог догадываться / не догадываться о политическом характере вопроса, но раз хозяин машины не указал, кто был за рулём, то протокол составлялся на хозяина. Сейчас тоже такой порядок. Так что адвокатам гаишника из офиса доказать отсутствие умысла на фальсификацию протокола сложно не было. Совести гражданской у гаишника из офиса может и нет, всё-таки видел, что вся страна на ушах, но быть мудаком - ещё не преступление. Ну и формально он делал свою работу (тут на главного мудака больше тянет гаишник на трассе и его начальство, которое давало команды машины не пускать, а не дознаватель, который уже должен был реагировать на составленную формально правильно бумагу) . . .
Мы вроде как стремимся в Европу. В Европе и во всём цивилизованном мире уголовное судопроизводство направлено не на обязательное осуждение человека на радость толпе и даже не на установление истины, а на оценку качества работы следователя и прокурора - то есть суд не смотрит "ты это делал или не делал", а "достаточно ли доказано, что именно ты это делал и именно по злому умыслу или нет". Если все верят (может даже правильно), что делал, но доказательств мало, суд говорит прокурору, мол, извините, криворукие, вы плохо сделали свою работу. А осуждать на тюрьму человека при сомнениях в его вине - перебор и сталинщина.
Это может выглядеть несправедливо с точки зрения обывателя, точки зрения политической целесообразности, но только такой подход соответствует целям защиты прав человека (даже если человек - мудак).
Короче, прокуратура - калеки. Не уверен в перспективе дела, зачем начинать ? Только убытки государству.