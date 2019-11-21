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 Політика України, Події
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Все про:Польща (2020) Росія (20994) Мазур Ігор (28)

 Росія передала Польщі матеріали "чеченської справи" Мазура (Тополі)

Росія переслала Польщі матеріали "чеченської справи", за яку поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мазура, 22 листопада український консул має ознайомитися з матеріалами справи.

"Має консул завтра зустрітися з прокурором окружним, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих тортур. Ще свідчення декількох росіян, які сиділи в російських в'язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще і "в Чечні воювали". Тобто це - надумані свідчення, тому що, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми - не можна воювати в три з половиною роки", - повідомив активіст.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161158
 
 
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В поляків нема проблем з туалетним папером!
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А дело муджахида Кроля Сени когда Россея в "Интерпол" передаст?
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Муджахид Сеня-джан объявил кацапам джихад ибо неверные сектанты -раскольники гундяеские совсем сбились с пути истинного и только Аллах сильной рукой Сени-джана направит свой гнев на неверных монголоидов и омоет ихней кровью очерненной злые помыслы и пошлет им проклятия небесные и нападут на московитов злыдни несусветные!
Аллаху Акбар
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Что на России - материалы дела, то в Польше - анекдот.
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что парашка может передать, тока недавно было дело где следователь в парашке сочиняла протоколы и посадила кучу людей...
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Наш хлопец дома , - дома . Спасибо Польше . Кацапы - утритесь и займитесь распределением украденных беушных унитазов с Украинских кораблей .
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А ще у нього Сєня падєльнік.Ну Сєня,який у нас прем"єром колись працював.Він там також в цій ї#учій чєчні звєрствавал, башки кацапам різав. Шо,не вірите? В кацапії є ціле діло на нашого пухнастого Сєню,патамушта галаварєз,пля.... Ну #обнуті вони,що тут поробиш...
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а почемy Сеню никто не арестовал, катается по всемy мирy и никто его не трогает, а ведь тот еще моджахед кровавый.
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А кетайсам ниче не передавали?
А то уже несколько часов весь мир гудит,что кетайская атомная сумбарина взорвалась.
И токо тут тишина блин...
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То что говорит Игорь , я читал на кавказцентре как таким способом Россия фальсифицирует дела и против чеченцев .
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