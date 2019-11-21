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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Львів (1138) податкова міліція (1342) Правоохоронні органи (433) тютюн (86)

 У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили незаконну реалізацію тютюну для куріння кальянів і вилучили велику партію товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 01

В межах проведення операції "Акциз-2019" і "Рубіж" було встановлено, що в одному з готельних комплексів Львова здійснюється зберігання з метою подальшого збуту та збут тютюнових виробів (тютюну для кальянів) без дозвільних документів.

Продавав товар житель Волинської області за попереднім замовленням, зокрема і через оголошення, розміщені на спеціалізованих сайтах у мережі інтернет. При цьому жодні фіскальні чеки або документи про походження тютюнових виробів не видавалися.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 02

Читайте також: Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза. ФОТОрепортаж

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 3 тис. пачок тютюну для кальяну різних марок орієнтовною вартістю 900 тис. грн.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 04

Також читайте: Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн. ФОТОрепортаж

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 05

Стосовно правопорушника складено та направлено до суду протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161154
 
 
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А шо там с Насировым,Розенблатом,Кучмой,Бакаём,Кононенко,Суркисами,Ахметовым,Косюком,Веревками и т.д.?
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Ну вот ликвидировали - конфисковали (де юре), по факту - грабеж. По-видимому потому что нет ни лицензий ни сертификатов. И что теперь будут с этим делать? Налоговая и полиция "живут" с конфискованного. Значит теперь продадут это конфискованное сертифицированной компании и продадут опять.
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Самолёт со Стамбула аварийно сел в Одессе,а они табак курят.
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Курительные смеси разве попадают по акциз? Хм... Что-то поменялось в законадательстве....

Но ведь там, как правило, высушеные фрукты ...
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Ну так...видно ,заважали "св"ятій" у всіх відношеннях " Винниківській контрабандній фабриці" )))
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