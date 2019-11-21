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Все про:Львівщина (992) опалювальний сезон (260)

 У Новому Роздолі почали подачу тепла в будинки

У місті Новий Розділ (Львівська область) ліквідовано всі витоки на магістральному трубопроводі і вже зараз почали подавати теплоносій у будинки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У даний час у Новояворівську теплоносій із температурою +45ᴼС почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних установ і внутрішньобудинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція в системах будівель.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв під особистий контроль ситуацію з подачею тепла в містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині. В результаті було обрано нового керівника Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161153
 
 
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В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной..... В Новом Роздоле наконец-то дали тепло в дома....
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Ну наконец-то главная новость недели!!! А то испереживались все уже... Вся страна не спит и волнуется, когда-же в какой-то деревне батареи включат?
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