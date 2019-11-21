 У Новому Роздолі почали подачу тепла в будинки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У даний час у Новояворівську теплоносій із температурою +45ᴼС почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних установ і внутрішньобудинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція в системах будівель.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв під особистий контроль ситуацію з подачею тепла в містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині. В результаті було обрано нового керівника Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук