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 Суспільство
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Все про:Національна гвардія (632) Марків (80)

 Україна оскаржила вирок нацгвардійцю Марківу, - ОП

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та присуджено йому 24 роки тюрми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс президента.

У повідомленні наголошується: "Щодо справи за позовом родичів Андреа Рокеллі та інших до держави Україна

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року.

Читайте також: Справа Марківа: Україна веде своє розслідування та очікує на співпрацю з боку Італії

Україна глибоко розчарована вироком Суду міста Павія, який вражає несправедливістю та порушенням основних правових принципів, за якими засуджений Віталій Марків. Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України у національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, який ґрунтується на суверенітеті та рівності держав.

Держава Україна висловлює готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа та сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непохитною у дотриманні верховенства права".

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161151
 
   
 Топ коментарі
 
почему Правительство Украины и МинЮст с МИДом не подвергают уголовному преследованию тех макароников, которые заезжали на Донбасс в составе сепаратиских воинских организаций?!.. поймать с десяток итальяшек, и дать им по 15 лет, а затем обменять на Маркива..
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Погиб фотограф, который поехал на свой страх и риск, поснимать войнушку со стороны орков. Там ему прилетело - на войне так бывает. В случившемся виноват только сам потерпевший. Абсолютно абсурдное дело и как его можно было принимать к рассмотрению в суде - я не понимаю.
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Кацапы зарядят баблом-примут к рассмотрению и против Папы Римского.
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почему Правительство Украины и МинЮст с МИДом не подвергают уголовному преследованию тех макароников, которые заезжали на Донбасс в составе сепаратиских воинских организаций?!.. поймать с десяток итальяшек, и дать им по 15 лет, а затем обменять на Маркива..
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100% по іншому з цими кондомами прокацапськими не можна
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Для того щоб відпустили Марківа в Італії, Аваков має дати покази в італійському суді що це він надав приказ підрозділам МВС стріляти на ураження по терористам! А після цього самого Авакова, який має віллу в Італії, засудять в Італії на довічний термін! Воєнного стану не було введено, отже наказ вбивати терористів і всіх хто схожий на терористів в тому числі зброєю невибіркової дії - мінами та снарядами які не розбирають терористів чи нетерористів це в розумінні італійського суду - злочин! АТО це боротьба з терористами, отже може застосовуватись тільки зброя яка стріляє і вбиває терористів в межах поля зору спецпризначенців - стрілецька зброя! А якщо застосовується артилерія, міномети, танки, ракети, РСЗВ то це вже війна і має бути введений особливий правовий режим - воєнний стан, який повідомляє всім місцевим та іноземцям що йде війна, що застосовується зброя невибіркової дії і потрібно негайно евакуйовуватись з зони бойових дій! Воєнного стану не було, отже віддавати накази на застосування мінометів та гармат влада не мала права! Тепер стоїть питання хто винний в загибелі італіців від мін та снарядів? Хто віддав наказ використовувати зброю невибіркової дії? Якби Аваков в суді Італії сказав би - так, це я дав наказ на застосування артилерії та мінометів, судіть мене, а Марківа відпусіть - Марків був би наступного дня на свободі! Але в Авакова немає сміливості взяти на себе відповідальність, так само як немає сміливості у Турчинова, порошенка, Муженка, та інших говнокомандуючих! А Марків сидить бо колишні командири - сцикуни та кідараси!
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Погиб фотограф, который поехал на свой страх и риск, поснимать войнушку со стороны орков. Там ему прилетело - на войне так бывает. В случившемся виноват только сам потерпевший. Абсолютно абсурдное дело и как его можно было принимать к рассмотрению в суде - я не понимаю.
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Кацапы зарядят баблом-примут к рассмотрению и против Папы Римского.
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Да, рога и копыта кремля торчат в этом деле со всех сторон.
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John Dillinger 51462c15
Кацапы зарядят баблом-примут к рассмотрению и против Папы Римского.
Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП - Цензор.НЕТ 383

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За 24 года в итальянской тюрьме легко можно и "Божественную комедию" Данте наизусть выучить.....
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Классно, рачило, пошуткувал, ну садись обратно на бутылку, расслабляться нельзя, псина.
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Итальянский, французский, германский правящие классы давно скуплены Москвой, по дешёвке. Это ещё со времён СССР. Итальянская и французская компартии были чрезвычайно сильны.
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Итальянская власть - мерзавцы и подельники людоеда путлера!
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судять свого громадянина, мають право.
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За Марківа Природа вже відомстила Італії через повінь у Венеції. Якщо не перестануть підлизувати Путіну, то прийдуть і інші стихійні лиха.
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Pecunia non olet... це,до речі,на їх,*****,латині... а фулє ви хотіли..
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А почему целых полгода тянули с подачей апелляции.
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Наверное итальянцы удивились.
Между Украиной и Италией нет договоров о двойном гражданстве или чего то подобного.
Соотвественно для Италии он только гражданин Италии и Украина расматривается законодательно исключительно как место где произошли события.
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