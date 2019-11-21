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 За кордоном
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Все про:Пентагон (247) допомога (928) США (5864)

 Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні

Міністерство оборони США прискорить виділення Україні понад 35 мільйонів військової допомоги, які раніше були заблоковані.

Про це в ефірі CNN заявив представник Міністерства оборони США Томас Кемпбелл, інформує Цензор.НЕТ.

"Конгрес не давав вказівок щодо прискорення цих зобов'язань. Міністерство оборони США прискорює процес надання допомоги Україні, щоб гроші надійшли як можна швидше - відповідно до процедур виконання угод, передбачених законом", - зазначив він.

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161150
 
   
 Топ коментарі
 
Головна проблема 25 % в тому що вони думають, що 73% теж думають.
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після 10 грудня ці гроші будуть не потрібні.... шмаркля "напартачить" ще й в Нормандії
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Он караулит под каждой новостью с подобным фуфлом.
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Точно! Каждому идиоту, орущему "Фсе прапала! Зрада! ", показываю, как тот выглядит со стороны для людей.
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Себе не впізнаєш? Ти вважаєш, що ти в житті кращий, чим на цьому малюнку? Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 4081
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ти краще скажи, на фуя "миролюбивому" єврею військова допомога?
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Нафіга у нас вже устойчівоє перемиріє з мишебраттями та їхніми посіпаками.
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Головна проблема 25 % в тому що вони думають, що 73% теж думають.
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Оце я тобі вставив, аж очі побіліли. На всі Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 128 52
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Оце ти само себе чпокнуло,слоненятко татаромордовське...
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Клоун хочет реально воевать?
Где, когда и с кем?
А раз так, получите подушки, одеяла и 2 новых туалета на "Яни Капу".
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Еще 19 трусов матросу надо не позабыть.
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вот так вот? да?
т.е. в этом году новогодние корпоративы преЗЕдент, верховная зрада и кабмин всем составом могут и пропустить... эти деньги слегка покроют их хотелки... опять же - позору меньше
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А ведь в сссрии после установления власти шариковых так и произошло однажды. На столы к приему сралина приперли унитазы, думая что это вазы для фруктов. Слава богу, менее дикие кацапы заметили, расстреляли тех, кто притащил...
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Так лучше думается об *особенном пути развития*...
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нам бы ЯО внезапно б возродить технологии есть, уранчик имеется, носители есть та же ольха до кремля достанет..... будапешт же похерели....
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Посмотри карту стратег.какая ольха до кремля??? Там Гром только но он ещё не готов.ольхой только соседские области и то не на всю длину.
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Фрегаты давайте,ракеты гарпун. Сколько можно ждать???
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дофинансирование коррупции. Помощь будет колесить по убитым дорогам и сверкать фасадами маєтків.
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