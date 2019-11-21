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 Економіка, Фоторепортаж
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 У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з митниками запобігли спробі незаконного переміщення в Румунію великої партії тютюнових виробів невідомого походження. Їх перевозили під деревним вугіллям, який за документами експортувався в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 01

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 02

Огляд автомобіля було проведено в пункті пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці. За результатами огляду під деревним вугіллям було виявлено та вилучено 62,8 тис. пачок сигарет невідомого походження під виглядом відомих торгових марок. Сигарети були обклеєні марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації і призначені для незаконного переміщення через кордон з метою подальшого збуту на території Румунії.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 03
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 04

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У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 05
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 06

Загальна вартість вилучених товарів перевищує 2,7 млн ​​грн.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 07

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 08
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 09

За даним фактом в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 204 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161149
 
 
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Звичайні акцизні марки, навіть номери підряд йдуть.
А те, що весь ліс вже спалили аби його на дерев"яне вугілля переробити, того вони не бачать.
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Марки акцизн справжні?
Якщо так то хайби їхали - Україні шкоди ніякої.
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