 У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
Огляд автомобіля було проведено в пункті пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці. За результатами огляду під деревним вугіллям було виявлено та вилучено 62,8 тис. пачок сигарет невідомого походження під виглядом відомих торгових марок. Сигарети були обклеєні марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації і призначені для незаконного переміщення через кордон з метою подальшого збуту на території Румунії.
Загальна вартість вилучених товарів перевищує 2,7 млн грн.
За даним фактом в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 204 КК України.
А те, що весь ліс вже спалили аби його на дерев"яне вугілля переробити, того вони не бачать.
Якщо так то хайби їхали - Україні шкоди ніякої.