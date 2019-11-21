 У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Огляд автомобіля було проведено в пункті пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці. За результатами огляду під деревним вугіллям було виявлено та вилучено 62,8 тис. пачок сигарет невідомого походження під виглядом відомих торгових марок. Сигарети були обклеєні марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації і призначені для незаконного переміщення через кордон з метою подальшого збуту на території Румунії.





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Загальна вартість вилучених товарів перевищує 2,7 млн ​​грн.





За даним фактом в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 204 КК України.