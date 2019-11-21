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 Політика України, Економіка
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Все про:Єгипет (123) Зеленський (3621) інвестиції (256)

 Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом Савірісом, який заявив, що хоче інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом, виконавчим головою компанії Orascom Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом.

"Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді поспілкуватися з Главою Української держави та розповісти йому про свою діяльність. Він повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Савірісу за проявлену ініціативу та інтерес до інвестиційних можливостей України. "Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не наважувалися. Зараз дуже вдалий час", – сказав президент.

Він розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що, на переконання Глави держави, дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі терміни для досягнення економічного буму в країні протягом найближчих 5 років.

"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання", – наголосив Зеленський.

Важливим нині є також проведення структурних реформ, спрямованих на залучення інвестицій в економіку, підкреслив президент.

"Я не раз заявляв інвесторам і нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в Україні, а уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в нашій країні", – заявив він.

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Серед основних змін Глава держави назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, а також збільшення прозорості надрокористування.

"Ми почали процес приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі "Україна" та "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", – зауважив президент, звертаючись до Савіріса.

 Зеленський також запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161148
 
 
 Топ коментарі
 
Среди них есть интересные объекты для инвестиций в недвижимость, в частности - гостиницы "Украина" и "Днепр"....

Продать готовую гостиницу - это не те инвестиции. Поясните клоуну-кретину, что страна от этого ровным счетом ничего не выиграет. Продали, деньги просрали... Вот построить завод и что-то производить - вот такие инвестиции нужны.
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Писец...
Это все,на что зеленое чмо надулось за восемь месяцев?
Че-то продать?!
Когда оно уже от передоза подохнет?
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Не понял,это внешняя политика,обороноспособность страны?Бубочка решил заняться тем,что свойственно его нации-продать что нибудь,ему не принадлежащее.Интерессно,на Донбассе блиндажи разбирают,воины в тылу подрываются.А он свой маленький гешефт замутил.Купи-продай у них в крови.Израиль за три выпущенные по ним ракеты вчера полСирии разнес,а ТЫ за 7 раненых,что гостинницы продаёшь?
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Камикадзе. Это вроде из японской культуры, не египетской. Но такая потребность потерять деньги внушает уважение безотносительно вероисповедания и расы.
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Удачи Вам, Пан Президент
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Это тебе удачи. А у Зеленского все и так нормально.
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Что ни день, то зашквар и Зюзик с вылуплеными глазками не знает как отбрехаться
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Да нет, это у вас кровавые зашквары в глазах, типа боевики в Золотом закапают живьём мирное население. Такое впечатление, что вам этого очень сильно хочется только ради того, чтобы потом упрекнуть в этом Зе.

Моряков и политических узников вернул - зашквар; корабли вернул - зашквар; разведение в трёх зонах, где теперь не гибнут в/с - зашквар, договорился с инвестором - зашквар... По-моему, зашквар один, и он в головах зе-хейтеров.
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єврей з арабом про щось домовляються як допомогти українцям
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Як для мене, це маячня!!! По перше єібтянє самі по вуха в лайні, по друге вони дуже співпрацюють з мокшанцями, і третє, звідки у цього хлопчика гроші??? чи не є він мокшанською прокладкою???????????
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АраП в ****** разводил верблюдов,а теперь приехал в Украину разводить писюниста пианиста. Зеленский встретился с египетским бизнесменом Савирисом, который заявил, что хочет инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 6096
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Повелитель верблюдов, тебя забанили в гугле, что ты не можешь найти инфу?! Держи гугл-импотент: https://orascomih.com/
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ну нарешті поперло Зеленский встретился с египетским бизнесменом Савирисом, который заявил, что хочет инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 4884 тепер піску в нас буде
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І це замість родючої землі. Якщо приймуть закон про землю, то на кордоні буде стояти величезна черга таких "інвестувальників".
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Ну и в чём проблема?! Главное, что продажа аграрной земли должна быть целевой, также должны быть наложены требования/ограничения на использование химикатов. Во всём Мире это работает, и в Украине будет работать. Никто вывозить чернозём не позволит.

Кстати, если вы не в курсе, земля, на самом деле, не покупается, а даётся в бессрочную аренду, но если государству этот участок понадобится, то оно принудительно выкупит его обратно по рыночной цене.
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Ну кому что.......... если больше встречаться не с кем.
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захист інвестицій якраз зараз проходить і Львові по ТЕХНОПАРКУ
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Среди них есть интересные объекты для инвестиций в недвижимость, в частности - гостиницы "Украина" и "Днепр"....

Продать готовую гостиницу - это не те инвестиции. Поясните клоуну-кретину, что страна от этого ровным счетом ничего не выиграет. Продали, деньги просрали... Вот построить завод и что-то производить - вот такие инвестиции нужны.
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Учитывая, что последний отчет этой компании был за 3 квартал 2018 года https://orascomih.com/en/shareholders-structure/
, могу себе представить за чем ушлый араб прилетел.
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его страна получит очередную порцию денег
Украина то к нему при чем
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Самый доходный обьект в Египте, это пирамиды. Пусть строит.
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Половина экономика Украины - пирамиды..... Финансовые.....
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Писец...
Это все,на что зеленое чмо надулось за восемь месяцев?
Че-то продать?!
Когда оно уже от передоза подохнет?
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Третьим надо было пригласить Миттал Лакшми. Он бы дал ценные советы египтянину.
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Видать египтянин землицы приехал прикупить.....
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Евреи хотят превратит Украину в черною Францию ? Ну , ну украинцы , батрачите на евреев , теперь ещё и арабами засеете Украину ? Ай , молодцы
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только газенвагены спасут Украину!
газу ... поддайте газУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Исай Давидович Берг
Начальник АХО Управления НКВД по Московской области.

С участием Берга в московском НКВД были созданы специальные автомашины, так называемые «душегубки.

)))))) был опубликован ответ полковника ГУ охраны РФ А. Олигова на вопрос читателя, в котором упоминается о том, что «душегубка» была изобретена И. Д. Бергом и впервые применена органами НКВД СССР в 1936 году[8].
Берг был арестован 4 августа 1938
года по обвинению в аморальном поведении с сослуживцами,
По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР (ВКВС)
был расстрелян 7 марта 1939 года.
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У тебя что, араб любовник, что ты так обожаешь разжигать про евреев?
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ЗЕбенский сам встречается с каким-то мелким жуликом . Интересы государственные или личные ?

..
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Савирис? Бизнесмен египетский, а фамилия зеленская..
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Пусть Баканов проверит этого чёрта.Мож это не бизнесмен,а какой то лыжный инструктор или инструктор по дайвингу. Зеленский встретился с египетским бизнесменом Савирисом, который заявил, что хочет инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9691
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Египетский майданщик, может и деньжат подкинуть.
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О, как же все плохо у членограя если он встречается c провинциальным бизнесменом одной из самых нищих стран региона.
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Не понял,это внешняя политика,обороноспособность страны?Бубочка решил заняться тем,что свойственно его нации-продать что нибудь,ему не принадлежащее.Интерессно,на Донбассе блиндажи разбирают,воины в тылу подрываются.А он свой маленький гешефт замутил.Купи-продай у них в крови.Израиль за три выпущенные по ним ракеты вчера полСирии разнес,а ТЫ за 7 раненых,что гостинницы продаёшь?
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Разве Купи-Продай не лучше, чем Укради-Поломай что у тебя в крови?
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и шо ентот египетский инвестор " рашистским" денежным духом воняет...?
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Готелі, ігровий бізнес, ломбарди, рекет
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tZE inform

@tZEinform

·19 мин

У Туска на руках 30 часов прослушки Трубы... Он сегодня устроил часовое прослушивание выборочных мест для руководства Европейской народной партии Воваа , ты будешь в Европе популярен, как Иванисов в Украине.
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ага, так вот почему гречка дорожает.. Зеленский встретился с египетским бизнесменом Савирисом, который заявил, что хочет инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3900
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******! Египет беднейшая страна, с населением 160 млн, из них около 40 млн не имеют даже паспорта!! И Египетский бизнесмен, который не может улучшить жизнь своих соотечественников приехал в Украину улучшать жизнь украинцев, поднимать экономику Украины!? Не смешите мои тапочки!!! Гоните проч таких инвесторов, они своих обокрали до нитки, а чужих тем более обворуют и нитки даже не оставят! пиялть, ну чем, каким местом думают властьимущие! Хотя все как всегда , все 28 лет они думали только жопой своей и карманом!
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Индия тоже беднейшая страна, если смотреть на уровень жизни населения.
Но, тем не менее, если ты можешь себе позволить купить и содержать индийский Range Rover Sport, то ты не бедный даже по меркам богатейших стран мира.
Так что, не все так просто.
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Впечатление такое,что автор статьи просто троллит главковерха. "Предложил инвестиции в банковский сектор!!". Не только Зеленский профан во всем,что не касается цирка, но люди его окружающие такие же. Нам ни на ляд не нужны никакие инвестиции в банки,а дальше через них в ОВГЗ! Этим шуллерством Минфин без посредников прекрасно занимается. Кто нибудь вменяемый из окружения может обьяснить главному-нам НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВА!! !Вся страна-огромный базар,где торгуют импортом,за кредитные деньги от МВФ и от тех же ОВГЗ.
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Росія і Єгипет вперше проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони (ППО) із застосуванням комплексів ближньої дії і середньої дальності. До маневрів залучать військових з окупованого Росією Криму.
За інформацією прес-служби російського міністерства оборони, навчання «Стріла Дружби-2019» пройдуть на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада.
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Уже земельки присмотрел? А то на песке картошка родит, но не того вкуса как на черноземе?
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повір на піску картопля смачніша ніж на чорноземі! а що земельки вирішив прикупити єгептянин то 100%
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я Савирис, пришел я к вам.

поболтати по душам,

мне та зелень прогнола,

шо янтарь весь под меня!

мыж арабы дело чести,

все имеем по невесте, ну а зелень та козлина.

аж горем нам разрешила,

суть басни этой такова

як не стоит зови *****.
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В пятом абзаце после: Нашим приоритетом является фокус... Я бы на этом и закончил ))))
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Ги-ги-ги. А пам'ятаєте ?: Глава держави провів зустріч з мексиканським інвестором Пітером Фойо
«Насамперед для нас пріоритет - це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну».
«Ми відкриті до всього, що створює новий бізнес в Україні та робочі місця для наших громадян», - зауважив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Пітера Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних чи приватних підприємств, адже це - податки та робочі місця."
Слова і діла.
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Свiй до свого по своэ куме?
-Так.Одна древняя цивилизация до другой Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом Савірісом, який заявив, що хоче інвестувати в Україну - Цензор.НЕТ 3798
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Пороблено , а пороблено Кучмою з ДЕО, от і прибиває до нас як , пардон, не гімно то тріска.
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