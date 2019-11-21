 Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом Савірісом, який заявив, що хоче інвестувати в Україну

"Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді поспілкуватися з Главою Української держави та розповісти йому про свою діяльність. Він повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Савірісу за проявлену ініціативу та інтерес до інвестиційних можливостей України. "Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не наважувалися. Зараз дуже вдалий час", – сказав президент.
Він розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що, на переконання Глави держави, дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі терміни для досягнення економічного буму в країні протягом найближчих 5 років.
"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання", – наголосив Зеленський.
Важливим нині є також проведення структурних реформ, спрямованих на залучення інвестицій в економіку, підкреслив президент.
"Я не раз заявляв інвесторам і нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в Україні, а уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в нашій країні", – заявив він.
Серед основних змін Глава держави назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, а також збільшення прозорості надрокористування.
"Ми почали процес приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі "Україна" та "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", – зауважив президент, звертаючись до Савіріса.
Зеленський також запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.
Моряков и политических узников вернул - зашквар; корабли вернул - зашквар; разведение в трёх зонах, где теперь не гибнут в/с - зашквар, договорился с инвестором - зашквар... По-моему, зашквар один, и он в головах зе-хейтеров.
писюнистапианиста.
Кстати, если вы не в курсе, земля, на самом деле, не покупается, а даётся в бессрочную аренду, но если государству этот участок понадобится, то оно принудительно выкупит его обратно по рыночной цене.
Продать готовую гостиницу - это не те инвестиции. Поясните клоуну-кретину, что страна от этого ровным счетом ничего не выиграет. Продали, деньги просрали... Вот построить завод и что-то производить - вот такие инвестиции нужны.
, могу себе представить за чем ушлый араб прилетел.
Украина то к нему при чем
Это все,на что зеленое чмо надулось за восемь месяцев?
Че-то продать?!
Когда оно уже от передоза подохнет?
газу ... поддайте газУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Начальник АХО Управления НКВД по Московской области.
С участием Берга в московском НКВД были созданы специальные автомашины, так называемые «душегубки.
)))))) был опубликован ответ полковника ГУ охраны РФ А. Олигова на вопрос читателя, в котором упоминается о том, что «душегубка» была изобретена И. Д. Бергом и впервые применена органами НКВД СССР в 1936 году[8].
Берг был арестован 4 августа 1938
года по обвинению в аморальном поведении с сослуживцами,
По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР (ВКВС)
был расстрелян 7 марта 1939 года.
..
Нашо воно нам...
tZE inform
@tZEinform
·19 мин
У Туска на руках 30 часов прослушки Трубы... Он сегодня устроил часовое прослушивание выборочных мест для руководства Европейской народной партии Воваа , ты будешь в Европе популярен, как Иванисов в Украине.
Но, тем не менее, если ты можешь себе позволить купить и содержать индийский Range Rover Sport, то ты не бедный даже по меркам богатейших стран мира.
Так что, не все так просто.
За інформацією прес-служби російського міністерства оборони, навчання «Стріла Дружби-2019» пройдуть на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада.
поболтати по душам,
мне та зелень прогнола,
шо янтарь весь под меня!
мыж арабы дело чести,
все имеем по невесте, ну а зелень та козлина.
аж горем нам разрешила,
суть басни этой такова
як не стоит зови *****.
«Насамперед для нас пріоритет - це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну».
«Ми відкриті до всього, що створює новий бізнес в Україні та робочі місця для наших громадян», - зауважив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Пітера Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних чи приватних підприємств, адже це - податки та робочі місця."
Слова і діла.
-Так.Одна древняя цивилизация до другой