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 Політика України
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Все про:застава (236) Садовий (263) Антикорупційна прокуратура (1011) запобіжний захід (66)

 Садовий каже, що у нього немає 50 млн гривень для застави: треба буде щось продавати. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що не зможе в разі потреби внести заставу 50 млн гривень, як того вимагає Спеціалізована Антикорупційна прокуратура.

Про це Садовий сказав в ефірі ZAXID.NET.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували", - сказав Андрій Садовий про заставу, щодо якої Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

На запитання про те, де він братиме гроші для внесення застави, мер відповів, що звертатиметься до людей.

"Ви знаєте, моя декларація публічна, все у мене є. Подивіться - моя зарплата, те, що Катерина (дружина. - Ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина", - відповів Садовий.

Читайте також: Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, - САП про підозру Садовому

Він додав, що, можливо, треба буде щось продавати.


Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161147
 
 
 Топ коментарі
 
На Пороха накидывал дерьмо, получи собака
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Насправді Садового переслідують за підтримку Майдану.
Львів порівняно з іншими містами процвітає.
Чому в САП немає питань до кернеса, скажімо ? А ?
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А дурники ще думають , що влада змінилася - Гєпа , Труханов ...недоторкані , а Садовий - страшне зло ?
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я знаю ще одну ділянку, неподалік Львова Садовый говорит, что у него нет 50 млн гривен для залога: нужно будет что-то продавать - Цензор.НЕТ 8633 мона знайти ще одного інвестора
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Вообще то дерьмо Порох на него накидывал,если вы не забыли...
И травлю с мусором,когда его заборкировали со всех сторон-все помнят.
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Чого ж тоді львіщина єдина з областей де переміг Порошенко?
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Потому что щемили Садового,а не львовян.
2.Выбирали между зеленский и порохом.Из двух зол...
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А чому ж інші 25 чи скільки та областей вибрали Зеленського?
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Мозг пусть продаст за ненадобностью.
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Вряд ли кто купит дороже бараньих.
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Смішно читати про критику чужих інтелектуальних здібностей від порохоботки-рецидивістки.
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Хаха, ну еще один обратится к друзьям и деньги появятся, и так кого не возьми, и что это он там продавать собрался интересно за 50 млн.
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садовой выставил на аукцион половые органы своей жены- за 50 миллионов
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Весело наверно вам живется с такой фантазией......
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И что есть у бедного мэра на продажу аж на 50 млн? .............
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Все тут ( или почти все ) нажитое непосильным трудом.

Декларація. Садовий Андрій Іванович

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0ab6de99-32cd-4d33-a30a-927303aa76b9
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Интересная декларация.. Особенно в части той, где ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС", ЄДРПОУ 20765851 за 4 года выиграло тендеров на сумму 12+ млн. Это кому и какие услуги резвый мальчик Андрюша оказывал. При том, что с 2012 по 2017 активность по нулям и движение только в последние 3 года.
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Щикалядної фабрики немає. На Мальдівах погана погода. Свинарчуки сидять тихше води, нижче трави. Все пропало.
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Садовий продай свою дуже талановиту жінку вже давно доларову мільйонершу і на заставу вистачить та ще і на "сухарі" залишиться.
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Эх как говорил дядя Федор -чтоб продать на 50 млн нужно сначала купить на 50 млн, так откуда деньги.
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Насправді Садового переслідують за підтримку Майдану.
Львів порівняно з іншими містами процвітає.
Чому в САП немає питань до кернеса, скажімо ? А ?
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чи до сепарнутого мера Полтави ?
там зловживань хоч греблю гати, ні, вони до Садового вчепились.
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Чому в САП немає питань до кернеса
а ось чому - Кернес голосует за Порошенко:
за 5 років соєвої влади - до Гєпи , Труханова та інших - жодних запитань !
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пороха вже немає а в зеленої команди до кернеса, труханова, коломойського, ахметова, рабіновіча, штепи, богдана чи андрія, так само немає питань.. співпадіння?
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так чому ж в пороха "якого вже немає" не було запитань до кернеса, труханова, ахметова , рабіновіча, штепи..?!
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от цього й не можу зрозуміти - зелені рвалися виправити помилки пороха а роблять ще гірші....
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чому гірші ? такі самі ...
і хто сказав , що це помилки ?
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Наверное потому что стратегически место мэра Львова сейчас важнее Полтавы или другого города.. Они сейчас целенаправленно атакуют Садового и Кличко.
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Бедный Садовый). Петя его мусором заваливал, Зеленский хочет посадить. Ну не похож он на коррупционера. Может он конечно и получал какую-то неправомерную выгоду но явно не в больших масштабах.Дом у него довольно скромный как для коррупционера.
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Він бавиться у скромника. Злодюга Садовий.
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А дурники ще думають , що влада змінилася - Гєпа , Труханов ...недоторкані , а Садовий - страшне зло ?
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Ой прибедняется Андрюша, весь Львов знает что для его жены это не такие и большие деньги.
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...та не парься Андрийку, Фридман заплатит, у него их немеренно, потом с прОцентом отдашь своими, чтобы не светиться сейчас.....а пока продолжай гудеть в свой бамбук, что Порошок-барыга..
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И спится им ***** отлично... 50 лямов туда, 50 сюда... Тварье..
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A помнишь как ты, придурок мусорный, встречал Мишико Кокаинишвили, одевшись в вышиванку, после того как тот наркоша пролез сквозь госграницу ?
Мало тебе пока что всыпали, тварь.
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О-о-о. У кенгурятника з вух потекла коричнювата рідина з характерним запашком. І це - не шоколад
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Я тут на форумі через чіпляюсь до тупих порохоботів і ще дурніших зєлєботів. Щоб були в тонусі. Згадую вам яскраві моменти із житія ваших кумирів і сміюсь з того, як перші блюють шоколадом,а другі - стікають зеленими шмарклями
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Хай Садовий попросить, щоб йому дали ті гроші з «Фонда оплати порохоботів» Порошенка, про які він кричав всю весну.
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Ці руки нічого не крали. Десь я вже чув таке.
Садовий каже, що у нього немає 50 млн гривень для застави: треба буде щось продавати - Цензор.НЕТ 8995
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На відміну від цього, до Ющенка питань нема.
Крім тих хто ненавидить його за зняття табу з теми Голодомору і присвоєння Героя України Степану Бандері.
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ух блин, как падлюки обоссанные злорадствуют... опарыши...
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Садовый - львовский Кернес. 50 млн. родычи наколяюдуют.
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Ще гірше - то Кернес в овечій шкурі.
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если его хорошо потрясти то такую сумму можно в долларах вытрясти
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і в Дубневича не було 90 млн на заставу.. Садовий каже, що у нього немає 50 млн гривень для застави: треба буде щось продавати - Цензор.НЕТ 8380
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чи є садовий "доларовий мільярдер" .НІ.

фінансова криза 2008 -вона всім "далася взнаки"..
але те,що Садовий багатший Кернеса і Труханова і ще кількох мерів разом взятих -це однозначно...
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Сьогодні львів,яни відписувалися, що у Садового є не один "садочок біля хати". Начебто є нерухомість у Польщі, Португалії....
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Что бы что то продать,сначала надо это что то купить.А может лучше сесть?Иногда политику полезно и посидеть.Тогда его рейтинг растет.
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В связи с задержанием Садового у меня возникает только один вопрос
Почему Садовый под стражей, а Порошенко ещё нет?
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Потому что Порошенко воссоздал с полного нуля армию. И Зекоманда не хочет повиснуть на киевских каштанах.
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у Порошенка иного выбора не было, иначе не был бы он президентом.
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Историческое недоразумение. Чтобы так деградировать - нужен длительный деградационный процесс. Деменция протекает постепенно.
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Ну так понятно: если у тебя нет военной силы, тебя уничтожит тот у кого она есть.
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Ну понятно. Можно было ещё сдаться.
А можно было ещё сплотить вокруг себя главнокомандующего военных и народ, а не воображать себя гетьманом.
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А Порох и есть Гетьман. Просто взял паузу.
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Соевые мантры. Какая там пауза. Шакаладный политический труп сизоносого гетьмана не гальванизируют даже совместные потуги всех разом взятых прахоботов. Умер - значит умер. Реанимации уже не будет. Только морг.
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Мало пафосу. "Вассаздал армію с полнава нуля". Підсос не зараховано. Не згадано : а)Термос; б)Бизвіз. Попрацюйте зі словником, поповніть запас епітетів про Пітра Ліксійовича: Черчіль нашого часу, Сонцеликий гетьман, Батько нації, Мрія кожної МарЫнЫ, і, наостанок, він вміє літати....
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Бо Свята Інквізиція, тобто САП, немає запитань до божого чоловіка, безсрібника, ченця із ордену томосоносців босих, свт.прп.Петра. І взагалі, згадувати в одному реченні іуду Садового і Його - це страшний гріх. Прополощіть рот водою, в якій мився Він.
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После отсидки станет популярным,рейтинг вырастет,а там и в президенты "рукой подать".Стратегия однако.
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Быть столько лет мэром и не сплотить вокруг себя море сторонников - это надо уметь. Зато богатым стал.
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Завести за руку инвестора-преступление.Дербанить землю,избивать активистов,нарушать закон Украины о декоммунизации,поддерживать сепаратистов-это нормально и законно,ведь у шавок Коломойского и Портнова к Кернеса вопросов нет...
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а продать есть что ох как есть...У Садового во Львове кличка- Андрей ДОЛЯ! не тому, що вірить у долю (а з українського доля перекладається на російську як судьба) чи щось таке... А доля в її російському сенсі, тобто українською - це частка!! Тому що має частку май же всюди у всьому бізнесі...у всіх , навіть дрібних ресторанах, готелях ..кафе...Так вот , пусть продаст ..долю малую)) на тысячу залогов хватит..чи вистачить))
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насправді корупція у місті Лева набагато перебільшує Київську...навіть не у рази, а напорядок.просто там все це все відбувається підкилимно та у тіні
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Різниця між цим сміттярем і Кернесом в тому,що львівський носить вишиванку і говорить українською.Але все не так просто.

"Зеленая власть пытается перед&шить ВСЕ местные элиты. Всех сильных мэров, все сильные местные власти.
Курс взят на р@ссию, на "вертикаль управления" - без понимания, что Украина - не р@ссия.
Потому будут щемить / либо уже щемят: Филатова, Кличко, Труханова, Кернеса (причем, последних двух не за то, что сепары - а затем, чтобы на их место посадить ну совсем уж управляемые фигуры, марионеток).
2019 год для многих стал "годом кармы"
Хитроз@дые местные элиты топили за Зелю. А теперь у них - сначала забрали бабки (150 МИЛЛИАРДОВ грн. забрал зеленый уряд у местных громад в бюджете 2020), а теперь и вовсе шьют уголовные дела
Андрей Иванович последние 4 года боролся с "владой бариг" и "режимом внутрішньої окупації". Что ж, поздравляю его с победой."
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