 Садовий каже, що у нього немає 50 млн гривень для застави: треба буде щось продавати. ВIДЕО

Про це Садовий сказав в ефірі ZAXID.NET.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.
"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували", - сказав Андрій Садовий про заставу, щодо якої Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.
На запитання про те, де він братиме гроші для внесення застави, мер відповів, що звертатиметься до людей.
"Ви знаєте, моя декларація публічна, все у мене є. Подивіться - моя зарплата, те, що Катерина (дружина. - Ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина", - відповів Садовий.
Він додав, що, можливо, треба буде щось продавати.
Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.
У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.
И травлю с мусором,когда его заборкировали со всех сторон-все помнят.
2.Выбирали между зеленский и порохом.Из двух зол...
Декларація. Садовий Андрій Іванович
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0ab6de99-32cd-4d33-a30a-927303aa76b9
Львів порівняно з іншими містами процвітає.
Чому в САП немає питань до кернеса, скажімо ? А ?
там зловживань хоч греблю гати, ні, вони до Садового вчепились.
а ось чому - Кернес голосует за Порошенко:
за 5 років соєвої влади - до Гєпи , Труханова та інших - жодних запитань !
і хто сказав , що це помилки ?
Мало тебе пока что всыпали, тварь.
Крім тих хто ненавидить його за зняття табу з теми Голодомору і присвоєння Героя України Степану Бандері.
фінансова криза 2008 -вона всім "далася взнаки"..
але те,що Садовий багатший Кернеса і Труханова і ще кількох мерів разом взятих -це однозначно...
Почему Садовый под стражей, а Порошенко ещё нет?
А можно было ещё сплотить вокруг себя главнокомандующего военных и народ, а не воображать себя гетьманом.
"Зеленая власть пытается перед&шить ВСЕ местные элиты. Всех сильных мэров, все сильные местные власти.
Курс взят на р@ссию, на "вертикаль управления" - без понимания, что Украина - не р@ссия.
Потому будут щемить / либо уже щемят: Филатова, Кличко, Труханова, Кернеса (причем, последних двух не за то, что сепары - а затем, чтобы на их место посадить ну совсем уж управляемые фигуры, марионеток).
2019 год для многих стал "годом кармы"
Хитроз@дые местные элиты топили за Зелю. А теперь у них - сначала забрали бабки (150 МИЛЛИАРДОВ грн. забрал зеленый уряд у местных громад в бюджете 2020), а теперь и вовсе шьют уголовные дела
Андрей Иванович последние 4 года боролся с "владой бариг" и "режимом внутрішньої окупації". Что ж, поздравляю его с победой."